El vídeo que muestra la supuesta agresión al coronel Baños en Sant Jordi: "Usted sirve a los intereses del Kremlin"

En un vídeo grabado por una persona que estuvo en la firma de libros del analista geopolítico, escritor y coronel Pedro Baños, el miércoles 23 de abril cuando denunció que fue agredido durante una firma de libros de Sant Jordi en Barcelona, se le escucha al autor discutiendo antes de la supuesta agresión y no queda claro quién golpea primero a quién.

"Buenos días coronel. Quería preguntarle, ¿tiene pensado usted en pedirle disculpas a las víctimas del vuelo MH17 derribado por las fuerzas rusas?", le preguntó un desconocido, a lo que Baños respondió: "Sabía que veníais a eso". Y continuó molesto: Date la vuelta que yo he venido a firmar libros".

Luego, Baños le ha pedido a la persona que le deje de grabar a lo cual esta se niega y le pregunta: "¿Usted la chupa o la traga?". Ambos continúan la discusión y la persona le grita: "Es usted un coronel retirado del Ejército que sirve a los intereses del Kremlin”, mientras Baños le insiste en que deje de grabarle.

El vídeo de la supuesta agresión a Pablo Baños

El vídeo finaliza en el momento en que aparentemente inició la presunta agresión, pero no queda claro quién comenzó.

El pasado miércoles 23 de abril, Baños informó de la agresión a través de su cuenta personal en X: "Queridos amigos, esta mañana he sufrido una agresión mientras firmaba libros en Barcelona, con motivo de Sant Jordi. Ahora estoy presentando la denuncia ante los Mossos (un trato excelente), y con el parte médico de lesiones. Esta tarde volveré a las firmas en cuanto pueda. Os pido disculpas a las personas que me habéis esperado y no os he podido atender", escribió.

No es la primera vez en la que le sucede algo así a Baños. En abril de 2023, el escritor y coronel fue insultado y estuvo cerca de ser agredido por un hombre después de la presentación en Gijón de su libro La encrucijada mundial. Un manual del mañana.

Baños es conocido por sus libros centrados en geostrategia y su papel activo como divulgador en las redes sociales (acumula 430.000 seguidores en X y más de 100.000 en Instagram), televisión y radio. Sin embargo, en varias ocasiones se ha cuestionado la calidad de sus análisis, siendo acusado de extender teorías de la conspiración.