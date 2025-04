Ahórrate 400 euros en la declaración de la Renta 2024-2025: así es el efectivo sistema de Joaquín, Álvaro y Enrique

Ya es 2 de abril, el día en el que arranca la campaña de 2025 de la declaración de la Renta. Este año, alrededor de 25 millones de contribuyentes deben presentar a la Agencia Tributaria su borrador de la declaración de 2024 y lo tienen que hacer antes del 30 de junio –incluido–. Como cada año, a muchos ciudadanos les surge la duda sobre cómo hacerla de manera correcta para obtener el mayor ahorro posible. Esto se consigue al aplicar bien todas las deducciones fiscales tanto estatales como autonómicas. Una circunstancia que, aunque parezca obvia, no todo el mundo la sabe realizar de manera correcta.

Concretamente, el 80 % de los contribuyentes desconocen muchas deducciones autonómicas, por lo que no aplican bien todas las deducciones fiscales. Este hecho lo supieron identificar hace más de un lustro tres treintañeros. De ahí que Álvaro Falcones (Madrid, 1989), Enrique García (Madrid, 1989) y Joaquín Fernández (Madrid, 1989) crearan un sistema para que los ciudadanos, con sólo una serie de pasos en el móvil, puedan ahorrar, por cabeza, una media de 400 euros. Es decir, 130 euros más del ahorro medio de los españoles, situado en 270 euros.

Eso sí, “esto varía mucho dependiendo de la situación personal de cada uno o de la comunidad autónoma en la que resida porque hay diferentes deducciones autonómicas, etc. Hay más de 300 y este año hay 30 nuevas. Por ejemplo, este año en la Comunidad Valenciana habrá deducciones para reparar los daños materiales sobre la vivienda habitual causados por la DANA”, explican a EL ESPAÑOL desde TaxDown, la aplicación móvil creada por los tres millennials madrileños que le permite a los contribuyentes realizar bien la declaración –entre otros trámites fiscales–.

Álvaro Falcones (i.) y Enrique García (d.), en sus puestos de trabajo, durante la campaña anterior. N. A.

La clave, en todo caso, es que los tres emprendedores supieron tomarle el pulso a la sociedad allá por 2018 para analizar y buscar algún tipo de negocio “que tuviese impacto”, explica a este medio Falcones, co-CEO de TaxDown. Ni él ni García ni Fernández –el otro co-CEO y el CTO– pensaron entonces que su creación, una simple startup de gestión de impuestos, iba a ayudar a que las familias españolas ahorraran “más de 100 millones de euros desde el nacimiento de TaxDown” gracias a un sencillo sistema.

De momento, se aprecia el “impacto”, pues los tres millennials contribuyen a que cada bolsillo ingrese lo que le corresponde, reduciendo así la cifra de lo que se queda la Agencia Tributaria cuando los contribuyentes no aplican bien las deducciones. “Según nuestros cálculos, la Agencia Tributaria se queda cada año unos 9.000 millones de euros que no se pagan en deducciones”, explica la entidad.

Los orígenes

Es por ello por lo que Álvaro, Enrique y Joaquín se pusieron hace más de cinco años a la obra para crear algo con “impacto”, como TaxDown. Todo, no obstante, había comenzado un tiempo antes. Enrique y Joaquín se habían conocido en la Universidad Politécnica de Madrid, pues habían coincidido en la carrera de Ingeniería de Telecomunicaciones, de la cual se graduaron. Después, Joaquín se trasladaría a trabajar un tiempo a Silicon Valley, en Estados Unidos, y Enrique comenzaría a trabajar en una consultoría en Madrid.

Allí fue donde conoció a Álvaro Falcones, graduado en empresariales, e hicieron buenas migas. “Al año y medio, Joaquín fue más listo que yo y dejó la consultoría sumándose al proyecto de Jobandtalent y yo terminé mi carrera entre Madrid y San Francisco”, explica Falcones.

“Como Enrique sabía que iba a viajar, me dijo 'oye, mi amigo Joaquín vive allí, para que le conozcas, te ayude y salgáis por ahí'”, recuerda Álvaro. Así fue como se conocería el triunvirato que hoy dirige TaxDown. Producto de la casualidad y los mundos cruzados antes o después. El caso es que, al volver a España, los tres quedaron. “Fue la primera vez que coincidimos los tres juntos y propuse que creáramos algo que tuviese impacto”, detalla el co-CEO.

Enrique García (i.) y Álvaro Falcones (d.), cofundadores de TaxDown, en su oficina. N. A.

Comenzaría así, en la segunda mitad de 2018, un proceso en el cual los tres amigos Álvaro, Enrique y Joaquín quedarían cada miércoles a pensar en qué podían emprender. “Tuvimos 60 ideas, algunas tan absurdas como la de crear un nuevo ron premium, pero poco a poco fuimos descartándolas hasta que quedó, en solitario, la idea de crear una startup que ayude a gestionar los impuestos”, finaliza Falcones. Nacería así TaxDown.

Pregunta.– Álvaro, ¿cómo funciona la aplicación de TaxDown?

Respuesta.– Lo primero es registrarse a través de taxdown.es. Lo siguiente que te pedimos es que te conectes a la Agencia Tributaria. Nosotros somos colaboradores sociales de la Agencia Tributaria, lo que nos permite, como cualquier asesor fiscal, actuar en nombre de nuestros clientes y poder presentar oficialmente declaraciones de la Renta.

Tras conectarte a la Agencia Tributaria empieza la magia. Cogemos miles de puntos de información; los organizamos y los estructuramos para que el cliente no tenga que pasar por el marrón del programa padre de Hacienda, es decir, en el programa padre hay más de 50 páginas y te obligan a pasar por la sección de minería o agricultura o cosas que no le sirve a mucha gente…

Nosotros, con esa información, hacemos un poco de thinking para saber quién es cada cliente y hacerle las preguntas adecuadas. Lo organizamos con secciones muy fáciles de seguir: datos personales, propiedades, trabajo, inversiones… Y una vez que validas la información, que no hay que rellenar porque ya la tenemos de la Agencia Tributaria, el siguiente paso le correspondería a Rita, que es como llamamos a nuestro algoritmo motor fiscal.

P.– ¿Y qué hace Rita?

R.– Rita coge toda la información de cada cliente y busca en nuestra base de datos de deducciones aquéllas que se pueden aplicar. Después, le hace unas nueve o diez preguntas únicas al cliente y, tras responderlas, ya tenemos todas las piezas de información que necesitamos para calcular el resultado. A partir de ahí el usuario ve el resultado en la App. Incluso puede decidir si quiere hacer su declaración en otra parte o hacerla con alguno de los planes que tenemos en TaxDown.

El proceso, en la aplicación, dura 10 minutos y en un día te calcula el resultado final. TaxDown te cobra 35 euros si, tras ver el borrador, el contribuyente decide presentar la declaración de la Renta. Si no, incluso sería gratuito. “Hemos seguido manteniendo la filosofía inicial de que 'si no te ahorramos, no te cobramos'. Que la gente pueda ser dueña de sus impuestos, para nosotros, es un derecho. Y a día de hoy calcular el resultado en TaxDown y saber lo que te sale la declaración aplicándose todas las deducciones y usando nuestro algoritmo es gratuito para todos los usuarios. Luego, si quieres contratar algunos de los planes, van desde 35 a 65 euros al año. Estos planes cuentan con asesoramiento fiscal u otras ventajas a lo largo del año”, desgrana Falcones.