Los ataques de Revilla al Rey Emérito por los que ahora le demanda: "Es un 'viva la Virgen', le hace un flaco favor a Felipe"

El rey Juan Carlos ha denunciado a Miguel Ángel Revilla por injurias y calumnias. Su abogada será Guadalupe Sánchez, del bufete Novalex, la misma que representa a Alberto González Amador, el novio de Isabel Díaz Ayuso. El Emérito reclama 50.000 euros al histórico secretario general del Partido Regionalista de Cantabria (PRC) y expresidente cántabro por haberle causado "daños morales".

Los hechos denunciados ocurrieron entre mayo de 2022 y enero de 2025, y corresponden a una serie de declaraciones vertidas por Revilla en diferentes medios de comunicación, entre ellos El Hormiguero y La Sexta Xplica. No obstante, en ningún momento se detallan cuáles son las expresiones objeto de denuncia. En ese tiempo, el político dio numerosas entrevistas donde calificaba al rey Juan Carlos de "apátrida fiscal" y "ciudadano tributario de otro país" y condenaba las "irregularidades" que lo habían llevado a su exilio en Abu Dabi.

Es la primera vez que el Monarca demanda a una persona, aunque lo haya hecho "a título personal" y al margen de la Casa Real. Según la letrada del caso, Revilla "calumnió gravemente" a su representado "y se refirió a él empleando expresiones injuriosas, difamantes y oprobiosas que lesionan su derecho fundamental al honor (art. 18.1 de la Constitución Española)".

"Yo no he defraudado jamás un euro a Hacienda, como la mayoría de los españoles, y hemos pagado religiosamente", aseguró Miguel Ángel Revilla durante un encuentro en prime time con Pablo Motos. "Somos contribuyentes y a ninguno nos gusta pagar. A mí el rey me parece un 'viva la Virgen' que le está haciendo un flaco favor a su hijo. Yo considero que tenemos un gran rey ahora, serio, que no da escándalos, que está bien acompañado por la reina. Yo no soy monárquico, pero me gusta el rey".

No obstante, sobre Juan Carlos, añadió: "Es la gran decepción de mi vida. He tenido una gran relación con él, sobre todo personal. Incluso fue la portada de un libro mío muy vendido, pero se me cayó cuando descubrí que era un evasor fiscal, cuando descubrí que tenía una pasta gansa fuera, pero luego nos ha pedido que seamos ejemplares".

En dicha entrevista, de mayo de 2022, se explayó abiertamente sobre la polémica entrega de 100 millones de euros recibida por Arabia Saudí y los 65 millones de ese total entregados a su amante, Corinna Larsen. "El Emérito cometió un fallo, y es que en una de esas entregas que se le hacían estos señores de la chilaba le ingresaron 100 millones, concretamente, Arabia Saudí".

"¡100 millones! Y le dio 65 a su amiga íntima, Corinna. Te hago la siguiente pregunta: si tienes 100 M de euros y sólo tienes eso, por muy generoso que seas, batirías el record de generosidad. No siendo ni tu esposa, ni tus hijos, que le des a una 'amiga íntima' 65 M, hace que me pregunte: ¿Es tan generoso como para darle 65 o tenemos que pensar que es tanto lo que tiene, igual tiene más de 1.000 millones, que dar 65 es sólo un mal día, o un detalle?".

Y continúa: "¿Dónde cometió el error? Cuando le reclamó que se lo devolviera. Y la otra dijo: 'Santa Rita, Rita, lo que se da no se quita'". Yo no he robado en mi vida, ni en pensamiento, no soy un defraudador porque pago hasta el último céntimo. Yo quiero que quien me representa dé ejemplo al máximo nivel".

Algo similar expresó durante una entrevista en La Sexta en octubre de 2024: "Ya sabemos que tiene una inmensa fortuna fuera de España, lo sabíamos desde hace tiempo. Le dio 60 millones a Corinna y eso lo tenía fuera, pero yo creo que eso es la punta del iceberg, habrá mucho más".

Revilla pide al Rey Juan Carlos que done sus millones para la crisis del coronavirus

En ese caso incluso fue más allá y calificó a Juan Carlos I de "apátrida fiscal": "Casi nada, un jefe del Estado que se ha declarado ciudadano tributario de otro país. No conozco en Europa ninguna democracia en la que un jefe del Estado haya renunciado a ser pagador de los impuestos del país del que ha sido jefe del Estado. Y encima que le pagábamos los españoles las amantes, no es poca cosa, como para disculparle".

En octubre de 2024, en el programa Espejo Público de Antena 3, el expresidente cántabro dijo sobre los encuentros del rey Juan Carlos I con Bárbara Rey que "lo que haga una persona fuera del matrimonio afecta sólo a la familia y su esposa", pero que lo que le preocupaba era que "los amoríos del Rey los pagaran los españoles". "Me pone de mala leche que [el CNI] pagara a amantes y utilizara edificios públicos para estos encuentros".

No obstante, las declaraciones de Revilla iban en la misma línea mucho antes de los meses a los que se circunscribe la denuncia. Ya en julio de 2020, en una entrevista ofrecida a EL ESPAÑOL, el secretario general del PRC –hoy en busca de sustituto de cara a los comicios autonómicos de 2027– expresó su indignación con el Emérito.

"Siempre hubo rumores. 'Que si este hombre tenía, que si este hombre se llevaba'. Pero nunca antes habíamos conocido una prueba irrefutable. Sabemos que ha trincado, por lo menos, cien millones de euros. ¡Oye, no es poca cosa! ¡Es una cantidad desorbitada! Me hace pensar que es tan sólo la punta del iceberg".

"Hace unos años se me cayó el mito, pero es que ahora ya… Me siento un poco culpable de no haberlo detectado. No me creía algunas cosas, pero es que es tremendo. La gente está muy cabreada. Hemos conocido lo de su estructura para esconder el dinero en plena pandemia [...] El fariseísmo entre lo que decía y lo que hacía me resulta insoportable. Es de una gravedad tremenda, y esto sólo acaba de empezar. Si le ha dado 65 millones de euros a una señora, ¡cuántos se habrá quedado él! ¡Porque no se va a quedar sin nada! Yo, por ejemplo, suelo darle un par de euros al pobre de la esquina".

De acuerdo con el bufete, Juan Carlos I, además de la indemnización por "daños morales", reclamará "una rectificación, a través de los mismos medios y de manera pública, de las expresiones calumniosas e injuriosas lesivas para su honor". El bufete especifica que, en el caso de obtener los 50.000 euros reclamados, estos serán donados a la oenegé católica Cáritas.