Juan José Castro, el director del polémico documental '7.291' sobre la Covid en Madrid: "Me iban a criticar de todas formas"

Su carta de presentación es breve. Apenas hay datos biográficos sobre su lugar de nacimiento, fecha, formación... Pero sí detalla las obras que él mismo ha creado. "Como muchos otros, empecé en el mundo del cortometraje. Tuve la suerte de poder dirigir Deseo Oculto, protagonizado por Aitana Sánchez-Gijón y Toni Cantó con el que además conseguí distintos premios". A la introducción de Juan José Castro (Chamberí, Madrid) le acompaña una imagen suya cargando una cámara, su mejor aliada y fiel compañera.

Cautivado por el mundillo audiovisual, se formó en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid y dio sus primeros pasos en la industria del cine haciendo cortos. Ha trabajado en productoras y dirigido series de renombre del panorama nacional como Hospital Central, o Yo soy Bea. Pero, actualmente, lo que más le llena es el cine independiente. Y lo cierto es que ha saltado al foco mediático por la producción del documental 7.291, la pieza audiovisual que trata los fallecidos en las residencias madrileñas durante la Covid-19.

"No me puedo quejar, lo hago según me apetece. En mis huecos, hago este tipo de trabajos. Actualmente, hago vídeos para empresas. Lo bueno que tiene esto es que a veces no paras, te permite hacer otras cosas, tener movilidad... Vivo al día", declara a EL ESPAÑOL en una entrevista realizada poco después de la proyección del largometraje en televisión. "Esto es como una droga. La primera vez que lo pruebas te engancha, como cualquier tipo de trabajo creativo", agrega el productor audiovisual.

A lo largo de los más de 30 años de trayectoria, ha producido numerosos cortos, pero, especialmente, destaca los seis documentales y una película de ficción. Y subraya que todos han sido autofinanciados y sin la ayuda de nadie. "Es muy diferente trabajar así, a cuando una productora te dice que quiere algo para tal día. Esta es la independencia que te da el no tener dinero", asimila Castro. Y celebra los avances tecnológicos, que han facilitado mucho su trabajo: "Antes tenías que ir a un estudio y era más costoso; ahora, cualquiera con un ordenador puede editar un documental".

Confiesa que su mayor miedo es la complejidad de dinamitar esos momentos de parones cuando no le llega la inspiración: "El muro de la hoja en blanco es lo peor. Sobre todo porque estás en casa escribiendo tú sólo. Me rehago constantemente. He aprendido que hay momentos buenos y malo, aunque empecé a correr tarde, me he dado cuenta que esto es una carrera de fondo".

El documental '7.291'

Castro comenzó a producir el documental 7.291 el pasado mes de junio de 2023 y tardó un año exacto en completarlo. Ante las más de 70 horas de material audiovisual que había recopilado, entre sesiones de comisiones de investigación y alguna entrevista que ha realizado, el largometraje, en un primer momento, lo había dividido en cuatro capítulos de 50 minutos.

"Como la gran mayoría de la gente no sabe qué pasó con exactitud, me lancé a crear el documental", comenta el cineasta sobre los motivos de la producción. El madrileño indica que, cuando lo concluyó, fue a enseñárselo, en un primer lugar, a las asociaciones de familiares. "Tuve un gran apoyo, el éxito que he tenido y tengo ha sido gracias a ellos. Se lo enseñé para que vieran que no era algo amarillista ni metía el dedo en la llaga. Lo hice con rigor y datos", mantiene Castro.

El productor Juanjo Castro, en una imagen de su página web. Cedida por Juanjo Castro

La pieza audiovisual se proyectó en varias salas de cine antes de que fuera estrenada en televisión el pasado 13 de marzo . Su debut en la gran pantalla fue en noviembre de 2024 y Castro ha acudido a cada lanzamiento. Recuerda, especialmente, los coloquios posteriores: "Hubo una vez que una pareja se me acercó al terminar el documental y me pidió si me podían dar un abrazo".

Lo cierto es que el documental está compuesto, prácticamente en su totalidad, por las sesiones de comisiones de investigación de la Asamblea de Madrid. Aparecen los testimonios de expertos médicos y personal político. Castro realizó un par de entrevistas a dos periodistas "porque no quería poner una voz en off". "Es una duda creativa que tenía que al final plasmé de esa forma. Quería ser lo más objetivo posible. Me iban a atacar hiciera lo que hiciera. Me empapé de las sesiones y de lo que sucedió", destaca el productor audiovisual.

La proyección del documental en televisión agitó el tablero político, en especial, el madrileño. La secretaria del PSOE en Madrid, Reyes Maroto, dijo que las "7.291 personas mayores fueron asesinadas". Tras estas declaraciones, el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, anunció que romperían "toda relación institucional" con el PSOE.

"Hasta aquí hemos llegado. No podemos permitir que el sanchismo y Reyes Maroto sigan haciendo de la política madrileña un auténtico lodazal, que sigan retorciendo el dolor de las víctimas de manera tan indecente como lo están haciendo y que sigan aprovechándose de las víctimas para hacer un juego político", subrayó el regidor madrileño.

Un día después, la lideresa de los socialistas en la capital se retractó de sus palabras mediante un comunicado publicado en X (antiguo Twitter): "No fueron las palabras más adecuadas. No fue mi intención, evidentemente, acusar a nadie de asesinato".