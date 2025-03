Paco disfrutó de una semana de fiesta en su 'gran boda marroquí' con Imane antes de maltratarla en Cartagena: "Parecía bipolar"

Paco disfrutó de gorra de una semana entera de fiesta en su 'gran boda marroquí', contraviniendo la tradición alauí que marca que la familia del novio siempre debe pagar más dinero en la celebración que la familia de la novia. Este jubilado y aficionado a la caza, de 58 años, no se rascó el bolsillo para festejar su matrimonio con una mujer marroquí muchísimo más joven, durante siete días con sus siete noches en el Trocadero Resort Park: un local exclusivo de Oujda donde disfrutó de barbacoas de cordero halal, pastela de marisco, dulces artesanales...

Al son de los acordes de la música marroquí, Paco bailó con su familia política, cambiando la indumentaria rural que llevaba en Los Cánovas o el camuflaje de su ropa de caza, por trajes con bordados lujosos y pedrería, chilabas, turbantes o el jabador: la túnica musulmana que visten los hombres que se casan. Hasta que al séptimo día, Paco sí cumplió con la tradición de marcharse al hotel para consumar su matrimonio con una mujer a la que sacaba un cuarto de siglo: Imane, de 33 años.

En cuanto Imane puso un pie en España se acabó el romanticismo alauí porque su esposo, Paco, supuestamente la maltrató de forma sistemática y acabó matando a su hermano: Mohammed. EL ESPAÑOL ha confirmado que el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Cartagena le ha abierto una nueva causa a Francisco García, por los delitos de maltrato habitual, amenazas graves y vejaciones a su esposa marroquí. Tales diligencias se suman a las que ya pesaban sobre este jubilado que ha ingresado en prisión por el asesinato de su cuñado: Mohammed.

Vídeo | Paco buscó mujer 'a la carta' en Marruecos y meses después mató a su cuñado con un rifle de caza

"Paco no pagó un solo euro por una boda de una semana, a pesar de que en Marruecos la familia del hombre paga más que la de la mujer. Pero mi padre solo quería que su hija fuera feliz y lo pagó todo: alquiló uno de los locales más chulos de la ciudad; Imane se cambiaba de vestido seis veces al día durante la celebración, le pagó el alquiler a Paco de cada uno de sus trajes...", según enumera Younes, hermano tanto de Imane, la esposa presuntamente maltratada, como del joven asesinado de un plomazo: Mohammed. "Espero que a Paco le caiga la mayor condena posible".

Las palabras de Younes se deben a la dureza del contenido del atestado de la Guardia Civil al que ha accedido en exclusiva EL ESPAÑOL y donde se pone de manifiesto el infierno que vivió su hermana desde que en agosto de 2024 se marchó de Marruecos, para instalarse con Paco en su dúplex de Los Cánovas: una pedanía de apenas 900 habitantes, situada al norte de Fuente Álamo en la Comarca del Campo de Cartagena.

"Desde el comienzo de la convivencia, Paco me maltrataba tanto física como psicológicamente. Él siempre pensaba que le quería quitar sus propiedades. Parecía bipolar: unos días estaba bien y otros días llegaba a casa insultándome, golpeándome y amenazándome. Los amigos le decían a Paco que yo me iba a quedar con su dúplex y por eso llegaba enfadado a casa y me maltrataba", según relata Imane en el cuartel de la Guardia Civil, la mañana del 8M Día de la Mujer, tan solo unas horas después de que su esposo matara a su hermano con una escopeta de caza.

El dúplex propiedad de Paco en la calle de las Escuelas en la pedanía de Los Cánovas. Google Maps

"Paco llegaba al domicilio, subía a mi habitación y comenzaba a darme patadas, puñetazos, me tiraba del pelo, y me golpeaba con la mano por la cara mientras me decía textualmente: 'Eres una puta', 'eres una cualquiera', 'eres una hija de la gran puta' y 'te quieres quedar con mi casa'. Paco estaba obsesionado con que yo trabajara para llevar dinero a casa y firmar una separación de bienes para que no me quedase con la vivienda". De hecho, esta es una las principales hipótesis que se manejan sobre el motivo por el que Francisco García (Barcelona, 1966) acabó con la vida de su cuñado: la negativa de su esposa, Imane, a firmar la separación de bienes.

De momento, Paco no ha confirmado a la juez esa aparente obsesión por obligar a su esposa a firmar un documento que en caso de fallecer o de divorciarse, evitara que la treintañera Imane pudiera acceder al dúplex por el que este pensionista estaba pagando una hipoteca. "No dijo nada que le pudiera autoincriminar, solo hablaba de problemas familiares, discusiones y graves problemas de pareja, pero negó haber agredido o amenazado a su mujer tanto el día de los hechos como con anterioridad", tal y como detalla Jesús Casas, el abogado que se encargó de representar a Imane durante su declaración en los juzgados de Cartagena.

"No llegó a profundizar en los problemas que causaban esas discusiones de pareja". Tampoco ahondó Paco en el motivo por el que el viernes 7 de marzo, pasadas las nueve de la noche, se fue al cuarto donde tiene un armero con tres rifles de caza, una lanza y un arco, cogió una escopeta, la recargó y le pegó un tiro en el pecho a su cuñado Mohammed (Marruecos, 1993) causándole -según la autopsia- un shock hipovolémico, por rotura de paquete vascular braquial izquierdo. "No reconoció haber ejecutado los disparos", según recalca el letrado Jesús Casas. "Habló de discusiones previas con su cuñado y de problemas familiares, pero no dijo los motivos".

La estrategia de defensa de Paco será ampararse en la bebida y en su salud mental, para evitar a sus 58 años una hipotética condena que lo convierta en un anciano carcelario. Prueba de ello es que en su declaración solo respondió a tres preguntas sobre lo sucedido el viernes, para recalcar que había estado bebiendo cerveza en un bar con un amigo antes de regresar a su dúplex y matar a su cuñado. Además, su abogada pidió que un psicólogo forense le evalúe para determinar su imputabilidad y que se le someta a un test de consumo de tóxicos -drogas y alcohol-.

Pero lo cierto es que el atestado de la Guardia Civil recoge una declaración de Imane que es demoledora: "Paco es una persona muy celosa y controladora". "Me amenazó en numerosas ocasiones, diciéndome que un día me mataría". Tales situaciones fueron presenciadas por Mohammed, el hermano de esta mujer marroquí, de 33 años, y cuñado del jubilado español, de 58 años, debido a que llevaba instalado "cinco meses" en el dúplex de Los Cánovas, hasta que Paco puso fin a la convivencia en pleno Ramadán, usando uno de los rifles con los que solía cazar jabalíes.

Paco e Imane, mostrando sus anillos de casados, con uno de los muchos trajes que lucieron durante los siete días de celebración de su boda en Marruecos. Cedida

El reloj marcaba las 12 horas del viernes cuando Imane recibió un mensaje de su marido. "Paco me escribió: 'Tu hermano Mohammed tiene que irse de casa'". Imane salió de su habitación, bajó las escaleras y se dirigió a la cocina para hablar con Paco, por el contenido del WhatsApp, pero no pudo ni abrir la boca: "Directamente me agarró del cuello y me dijo que me tenía que ir a trabajar, que mi hermano tenía que marcharse de la vivienda y que yo tenía que firmar la declaración de bienes".

"A continuación, Paco comenzó a golpearme, mi hermano, Mohammed, me escuchó gritar, bajó a la planta baja, nos separó y le preguntó a mi marido por qué me estaba pegando". Este joven marroquí, de 31 años, también le advirtió al pensionista, de 58 años, que "si tocaba a su hermana, lo mataría", tal y como se recoge en las diligencias judiciales. La respuesta de Paco fue marcharse del dúplex, pasadas las dos de la tarde, para no regresar hasta las nueve de la noche con muy malas intenciones.

Uno de los rifles con los que Paco salía de caza. Cedida

"Cuando regresó Paco, yo estaba en el salón y vi cómo mi marido iba directamente a las cámaras de seguridad de la casa, las tapó con una braga y unas mallas mías. Bajó a la habitación donde tiene las armas, junto a la cocina, y presencié cómo cargaba su arma. Le pregunté qué hacía y Paco me respondió riéndose: 'Me voy de caza'. En ese momento, me apuntó con el arma y me dijo que tenía que matarme [...]". "Comenzó a decirme que mi hermano no tenía que volver al dúplex, que no tenía que vivir ahí y que estaba muy nervioso".

Tanto es así que en cuanto Mohammed abrió la puerta y subió por las escaleras hacia su cuarto, mientras hablaba por teléfono con su pareja, sobre la que tenía una orden de alejamiento por malos tratos, el cazador salió tras él como si fuera una presa en una batida por el monte. "Paco cogió el arma, subió directamente a la habitación de mi hermano, y yo fui detrás, intentando que no entrara. Mi marido me dijo: 'Quítate que voy en serio'. Me apartó con la mano, abrió la puerta, entró en la habitación y le disparó directamente a bocajarro. Pude ver cómo le disparaba [...]".

Mohammed murió de un disparo a manos de Paco. Cedida

Imane sabía que era la siguiente en morir tras Mohammed y le explica a la Guardia Civil que corrió al aseo para esconderse. "Me encerré en el cuarto de baño". Paco se posicionó con su escopeta de caza frente a la puerta y empezó a amenazarla: 'No puedes escapar, está todo cerrado, te voy a matar a ti también'. De modo que esta treintañera le envió un audio de voz a su vecina, Fina, clamando auxilio, y esta mujer tuvo el valor de llamar a la puerta del dúplex, a pesar de que acababa de escuchar un disparo. Ese tiempo que Fina logró entretener al jubilado, unido a una llamada de teléfono que casualmente recibió Paco en ese momento, le dieron a Imane los segundos necesarios para no convertirse en una nueva presa de caza de su marido.

"Conseguí salir y entré en la vivienda de mi vecina [Fina]. Paco me siguió, tocó a la puerta, pero la vecina no le abrió". Imane llamó aterrorizada a su hermano Younes para que alertarse a la Policía Local de Fuente Álamo que se ocupó de arrestar a este pensionista. Francisco García fue puesto a disposición judicial por un homicidio y la juez lo ha elevado a asesinato. Además, le ha abierto una segunda causa por violencia de género y califica a Imane como víctima de violencia de género con "riesgo extremo".

La felicidad de esta mujer solo duró los siete días de su boda en Marruecos porque la resaca en España fue terrible. Basta con leer un párrafo del auto judicial, para hacerse una idea de la convivencia que venía sufriendo con Paco desde octubre de 2024: "Le ha dicho, con voluntad de denigrarla, que era una puta, una hija de puta, una marrana, que no valía para nada. Asimismo, a fin de atemorizarla, le decía que tarde o temprano la iba a matar si no le firmaba los papeles de la separación de bienes. De igual modo, con ánimo de menoscabar su integridad física, le daba puñetazos o patadas por las piernas e incluso, en sus partes íntimas".