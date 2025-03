Paco buscó mujer a la carta en Marruecos y mató a su cuñado porque ella no quería firmar una separación de bienes

Francisco García (Barcelona, 1966) tenía dos caras. Una de puertas para afuera, como el jubilado afable y tranquilo que hacía trabajos agrícolas y de jardinería, por un precio módico, incluso solía regalarle algún conejo a sus vecinos cuando regresaba de una batida de caza. La otra cara solo la mostraba de puertas para adentro, en su dúplex de Los Cánovas, y la sufría su esposa: Imane, una mujer marroquí, un cuarto de siglo más joven que este pensionista. "Paco me pegaba", tal y como denuncia Imane, principal testigo de la muerte de su hermano, Mohammed, a manos de su propio esposo: Paco. "Le pegó un tiro en el pecho con su rifle".

Imane concede una entrevista en exclusiva a EL ESPAÑOL para anunciar que piensa ejercer una acusación particular contra su marido, como víctima de -supuestos- episodios de violencia de género, ocurridos desde que en agosto de 2024 dejó Marruecos, para instalarse con Paco en Los Cánovas: una pedanía de apenas 900 habitantes, situada al norte del extenso término municipal de Fuente Álamo.

"Desde que me conoció me dijo que le gustaba y que se quería casar conmigo", según relata esta mujer, de 33 años, en el bonito salón con decoración marroquí de su hermano, Younes, encargado de hacer las veces de traductor mientras le sirve té al periodista de este diario, como muestra de cortesía y hospitalidad. "Estaba muy cómoda con Paco: me trataba como una reina cuando venía a verme a Marruecos".

Pero Imane dejó de ser una reina para su marido, Paco, de 58 años, después de instalarse en la Región de Murcia y de que su relación empezara a marchitarse con cada uno de los "gritos", amenazas", "insultos" o "agresiones" que recibía, sepultando los bonitos recuerdos de su boda, festejada con el boato de las tradiciones marroquíes, tras darse el 'sí quiero' el 13 de febrero de 2023 en el Consulado de España en Marruecos.

Paco, bailando con Imane, durante su boda en Marruecos en 2023. Sara Fernández

"En agosto de 2024 me instalé en Fuente Álamo", tal y como precisa esta mujer, nacida en Oujda: una ciudad situada al noreste de Marruecos y que alberga la Universidad Mohamed Primero.

- ¿Cómo conoció a Francisco un hombre que le saca 25 años?

- Imane: Mi tía limpia las oficinas de una empresa donde Paco se encargaba de hacer trabajos de jardinería y un día la llevó a su casa en coche porque estaba lloviendo. Paco le preguntó a mi tía si conocía a alguna mujer marroquí para casarse con ella. Le enseñó una foto mía y le gusté. Entonces, mi tía le dio mi número de teléfono y empezamos a escribirnos y a hacer videollamadas. Hablábamos todos los días.

Cada uno en su idioma o con la ayuda de algún familiar de Imane que dominase el castellano porque ella apenas lo chapurrea o tirando del traductor de WhatsApp. El caso es que en 2018, este barcelonés, afincado en el Campo ded Cartagena, aficionado a la caza, prejubilado por un accidente laboral, divorciado y padre de dos hijos, se embarcó en un vuelo para conocer a su novia marroquí. "Estuvo unos meses en Marruecos y le presenté a mi familia". "Era muy buena persona".

Paco, en su boda con Imane, luciendo trajes típicos de Marruecos. Cedida

De modo que el noviazgo siguió adelante con el beneplácito del padre de Imane: arquitecto de profesión. "Cada tres meses, Paco venía a visitarme a Marruecos y mi familia le pagaba los billetes de avión y todos sus gastos", tal y como sostiene esta ciudadana marroquí. "La celebración de mi boda costó 18.000 euros y Paco no puso nada porque dijo que no tenía dinero porque estaba manteniendo una casa en Los Cánovas". Este detalle del dúplex y el tema monetario cobrarían importancia durante la convivencia de la pareja, cuando cumplimentaron todos los trámites para que Imane pudiera instalarse con Paco en suelo español durante el pasado verano. "Al principio, íbamos bien y poco a poco comenzó a empeorar nuestra relación".

- ¿Cómo empezaron los supuestos episodios de malos tratos?

- Me amenazaba. Me decía que tenía que irme a Francia con una hermana mía para trabajar allí de jornalera en el campo, durante unos meses, para enviarle dinero a Paco. Un día, tapó las cámaras de seguridad del dúplex, cogió un cuchillo y me amenazó de muerte para que me pusiera a trabajar. En dos ocasiones cogió un cuchillo y me lo acercó: '¡Vete a Francia a trabajar!' '¡Llama a tu padre y que te mande dinero!'

Me pegaba para que mi padre me enviara dinero para pagar el seguro de su casa y de su coche, la luz, el agua, la compra... Paco se pensaba que mi padre era millonario porque es arquitecto y había pagado 18.000 euros en nuestra boda y le pagaban todos los billetes de avión a Marruecos y los gastos de su estancia, cada vez que me visitaba, cuando éramos novios.

- ¿Por qué no denunció a la Guardia Civil o a la Policía Local de Fuente Álamo que usted era víctima de violencia de género?

- Tenía miedo y no quería empeorar la situación.

El temor de esta mujer estaba justificado porque su marido tenía licencia de armas de caza mayor y un pequeño arsenal en una de las habitaciones del dúplex -equipado con cámaras de seguridad en algunas de sus estancias interiores-. "En un cuarto tenía un armero con tres escopetas para cazar, un arco, una lanza, cabezas de jabalíes, pieles de zorro...". Una de ellas era un rifle con mira telescópica del que Imane aporta una foto a EL ESPAÑOL como prueba de sus afirmaciones.

"Me amenazaba para que firmara la separación de bienes porque decía que la casa era suya", según denuncia esta treintañera marroquí. "Me quería obligar a firmar unos documentos sin saber qué ponía porque no sé leer castellano, aún estoy aprendiendo el idioma. Paco decía que era una separación de bienes, pero no sabía qué documento me estaba entregando. Me pegaba y me amenazaba: '¡O firmas la separación de bienes o te quito los papeles [de residencia en España]!'"

Un rifle con mira telescópica propiedad de Francisco García. Cedida

Conforme pasaban las semanas, se sucedían las trifulcas en el número 12 de la calle de las Escuelas. Un dato que corroboran dos vecinos del cazador homicida. "Escuchaba muchas peleas en la casa de Paco, discutía con su mujer por la propiedad de la vivienda", afirma Aurelio. "Paco era pacífico, pero solo en la calle, maltrataba a su esposa y se peleaba con ella por la separación de bienes", según recalca Fina, vecina del matrimonio -pared con pared-. "Yo lo oía todo en mi casa". "Él le pegaba a ella".

El dúplex de Los Cánovas era una 'jaula de oro' para esta mujer marroquí. "Me pegaba patadas cuando estaba fregando"; "cuando no le gustaba la comida, me gritaba"; "si llegaba de cazar y no estaba en el salón para recibirle, se peleaba conmigo"..., según enumera Imane, durante la entrevista, acompañada de uno de sus cinco hermanos: Younes. "Me trataba como una asistenta, como si fuera una criada".

Mohammed es el hermano de Imane que murió de un disparo, a manos de su cuñado Paco. Cedida

La tensión fue a más cuando el hermano de Imane se instaló en el dúplex de este pensionista, aficionado a coleccionar las cabezas de los animales que cazaba. "Mohammed vivía en Francia después de haber entrado caminando nueve meses desde Turquía", según recuerda Imane, sobre la forma que Mohammed, de 31 años, logró entrar en Europa. "Conoció a una chica y se casaron en el Consulado de Marruecos en Murcia". "No vivía con su mujer porque todavía no tenía trabajo fijo ni una casa". De forma que estuvo viviendo una temporada con Younes, en su piso de Fuente Álamo, y después se mudó al domicilio del matrimonio hispano-marroquí en Los Cánovas: una zona agrícola que está a once kilómetros del casco urbano.

- ¿Cómo era la relación que mantenía su marido, Paco, con su cuñado, Mohammed?

- También le decía a mi hermano: 'O me traes dinero o te marchas de mi casa'. A veces, se lo llevaba a trabajar al campo y no le pagaba nada.

Este viernes, Paco, de 58 años, puso a balazos el epílogo a la tempestuosa convivencia con su esposa, de 33 años, y su cuñado, de 31 años. "Como estamos en el Ramadán me levanté a las once de la mañana", tal y como relata Imane. "Mi marido estaba cabreado porque llovía y no podía salir a trabajar. Me llamó a la cocina: '¡Imane, vente que tengo que hablar contigo! Esta es la última vez que te voy a decir que tienes que traer dinero a casa. O traes dinero a mi casa o echo a tu hermano. Tienes que decirle a tu padre que te envíe dinero para pagar las cosas'...

- ¿Y qué ocurrió?

- Mi hermano escuchó los gritos, salió de su cuarto y le preguntó a Paco qué pasaba y empezó a grabarle con el teléfono móvil. Entonces, mi marido se marchó enfadado de la casa. Cuando regresó por la tarde, Mohammed había salido a comprar tabaco y yo estaba rezando por el Ramadán. Paco tapó las cámaras de seguridad de las escaleras y de la habitación y escuché que estaba cargando balas en su rifle. Así que le pregunté qué estaba haciendo y me contestó riéndose: 'Me voy a cazar'.

Cuando regresó mi hermano, le advertí de que Paco no estaba bien. Mohammed se subió a su cuarto a ordenar su ropa y mi marido subió poco a poco por las escaleras. Yo le seguí y le pregunté: '¿Qué vas a hacer con la escopeta?' Y me contestó: 'Voy a matar a tu hermano y a ti'. Me puse delante de la puerta del cuarto de Mohammed y le grité a mi marido: '¡Deja tranquilo a mi hermano!' Pero Paco me dio un empujón y me tiró al suelo. Entonces, salí corriendo a por mi teléfono para pedir ayuda y esuché dos disparos: uno en la pared y otro en el pecho a mi hermano.

Imane sujetando la mano de Paco el día de su boda, celebrada en Marruecos, con gran boato y siguiendo la tradición. Cedida

Ese disparo puso fin a dos años de matrimonio con Paco. "Solo escuchaba gritar a Mohammed: '¡Mamá, mamá!", tal y como relata Imane todavía en shock. Su hermano murió desangrado -sobre la cama- mientras que ella corría al cuarto de baño para refugiarse y evitar convertirse en una pieza de caza más de su marido. "Me encerré en el aseo y me tumbé en el suelo porque tenía miedo de que Paco disparase y las balas atravesaran la puerta". "Él me gritaba: '¡Abre la puerta!'

- ¿Cómo logró salir viva de allí?

- Yo le envíe un audio a mi vecina Fina para que me ayudara. Ella llamó al timbre y mi marido bajó, pero solo le abrió un poco la puerta porque llevaba el rifle en una mano, habló con ella y escuché cómo volvía a cerrar la puerta, poniendo el pestillo con la llave, después de decirle: 'Ya me he quitado un problema de encima y ahora voy a quitarme otro'. Pero entonces, recibió una llamada de teléfono, se metió en la cocina y aproveché para bajar de puntillas por las escaleras, sin hacer ruido. Pude coger las llaves de la mesa, abrí la puerta y Fina me metió corriendo en su casa.

La conducta heroica de Fina evitó que la tragedia fuera doble en Los Cánovas. Este viernes 7 de marzo, la calle de las Escuelas se llenó de patrullas de la Policía Local y Paco se entregó a los agentes, incluso les indicó que había dejado en el armero la escopeta con la que acababa de matar a Mohammed. "Dijo que tenía problemas con su cuñado", tal y como indican fuentes cercanas a la investigación que asume la Guardia Civil. "Se produjo una discusión". "Parece ser que fue un arrebato como consecuencia de una trayectoria de conflictos entre ambos".

El Juzgado de Instrucción número 3 de Cartagena deberá aclarar si Paco cazó de un balazo a su cuñado, por una mala relación familiar, o por la separación de bienes a la que Imane alude en esta entrevista. De momento, la juez ha ordenado el ingreso en prisión de Francisco García por un asesinato. Pero eso no es suficiente para su esposa porque avanza que ejercerá una acusación particular para que se incluya un delito de violencia de género: "Espero que le caíga una cadena perpetua a mi marido".