El testigo de la desaparición del río Segura: "Vi los brazos y la cabeza de un hombre, braceando a contracorriente"

La persona desaparecida es un hombre, de entre 40 y 50 años, al que se le vió dando brazadas en el río Segura de Murcia, a la altura del puente del Hospital Reina Sofía. La pista se la perdió en la pasarela peatonal que comunica los barrios de Vistabella con el Infante Juan Manuel. Así arranca el puzzle que trata de resolver el Grupo de Homicidios desde las 20.24 horas de este sábado. "No hay ninguna denuncia presentada por una desaparición", subraya el portavoz de la Jefatura Superior de Policía, el subinspector Diego Seral. "No se conoce la identidad del desaparecido".

EL ESPAÑOL recorre el perímetro de búsqueda que está siendo escudriñado al milímetro: un tramo de seis kilómetros del cauce del Segura que discurre desde la citada pasarela peatonal -obra del ingeniero valenciano Santiago Calatrava- hasta la Depuradora Murcia Este -propiedad de Emuasa-. "Ningún familiar reclama al desaparecido", tal y como admite el subinspector Seral, al pie del cañón un domingo: ni descanso ni familia, a trabajar con el resto del dispositivo de treinta agentes de Policía Nacional.



Tan solo una persona ha acudido a interesarse por el desaparecido: el único testigo que le vio en el agua y que alertó al Teléfono de Emergencias. "Esta mañana ha venido el testigo que llamó al 112, un vecino de Murcia de unos 30 años", según explica un bombero al periodista de este diario, mientras contempla el trabajo de los buzos del GEAS de la Guardia Civil, peinando el cauce, justo por debajo de la pasarela peatonal que comunica el Barrio de Vistabella con el del Infante Juan Manuel.

"Este testigo me ha explicado esto: 'Vi la cabeza y los brazos de un hombre dentro del río Segura, braceando a contracorriente'", tal y como resume este bombero sobre su conversación con el testigo, cuyo aviso al 112 ha movilizado al Grupo de Homicidios. "Me ha dicho que vio al desaparecido por el puente del Hospital Reina Sofía: 'Empecé a correr por la acera para no perderle la pista, hasta que dejé de verle a la altura de la pasarlea de Santiago Calatrava'". Su cuerpo se lo tragó el Segura.

Los buzos del GEAS de la Guardia Civil, este domingo, inspeccionando el río Segura en Murcia.

El Grupo de Homicidios ha dado veracidad al testimonio de este vecino, desplegando un operativo de búsqueda que hace años que no se veía por el Segura y que incluye a los drones de la Unidad Aérea de la Jefatura Superior, a buceadores del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil, así como a bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) de Murcia. También hay patrullas que inspeccionan los márgenes del río a pie, en moto y en coches de Policía Nacional, Protección Civil y Policía Local.

"No se tiene constancia de que ningún testigo haya visto caer al agua a una persona en alguna zona del río, o que haya visto una caída accidental de alguien al agua, o un forcejeo en el transcurso de un robo, incluso que haya visto a alguien saltar voluntariamente al agua por un sucidio", tal y como enumera el subinspector Diego Seral. Tal es el número de incógnitas que ni siquiera se conoce el "punto concreto" del cauce en el que el desaparecido acabó en el agua. La primera pieza del puzzle es la llamada al 112 que sitúa la desaparición en el puente del Reina Sofía.

- ¿Cómo se está desarrollando la búsqueda?

- Subinspector Diego Seral: Estamos revisando la ribera del río, incidiendo en zonas de maleza, cañas y basura, para buscar algún bulto sospechoso, con el objetivo de trasladar esa información a los buceadores de la Guardia Civil que están peinando el fondo del Segura por si el desaparecido se hubiese quedado enganchado entre la vegetación. Además, se están patrullando los márgenes a pie y en coche.

La búsqueda de pistas también se realiza desde el aire con la Unidad Aérea de la Policía Nacional. "La cámara del dron tiene la capacidad de ampliar 56 veces una imagen", según destaca el agente encargado de 'pilotar' este vehículo aéreo no tripulado, equipado con sensores térmicos para la búsqueda de personas, y que maneja con un mando, equipado con un monitor que emite imágenes en tiempo real. De hecho, detecta algo en una zona de cañas, pero es una falsa alarma: "Son un par de tortugas". Así que hay que seguir sobrevolando el cauce para localizar al desaparecido.

La Unidad Aérea de la Policía Nacional, este domingo, rastreando el río Segura con un dron.

El desaparecido podría ser desde un ciudadano víctima de algún delito como un robo o una agresión, a un indigente, un inmigrante en situación irregular en nuestro país, incluso un suicida. Esta última hipótesis la corrobora una fuente del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de Murcia: "Todos los años, se lanzan al río Segura entre una y tres personas que quieren acabar con su vida".

Lo que está claro es que el perímetro de búsqueda se ha convertido este domingo, en un foco de curiosos y también de voluntarios espontáneos, como Fina, de 59 años, y su marido, Antonio, de 65 años. "Vivimos al lado de la pasarela de Calatrava, todos los domingos sacamos a pasear a nuestros perros por el margen del río Segura y hemos ido caminando hasta la depuradora de Emuasa, para ver si veíamos algo", según subraya el matrimonio. "No hemos visto nada, excepto maleza y mucha porquería".

Una de las dificultades añadidas que se están encontrando los buceadores del GEAS es la nula visibilidad que tiene el fondo, por la turbidez del agua, a causa de las fuertes lluvias de esta semana que han arrastrado barro, incluidas las que la borrasca Jana dejó ayer en la capital murciana. "El caudal ha subido un metro porque uno de los dos márgenes del río está sumergido", tal y como ejemplifican un par de bomberos del SEIS.

3 metros de profundidad

"Hay medio metro de cieno y se puede quedar clavado un cuerpo". "Si el agua arrastró al hombre a uno de los márgenes y se quedó enganchado en los arbustos, la fuerza de la corriente hundiría un cuerpo", según explican de forma didáctica esta pareja de bomberos, acerca de las pocas probabilidades que hay de sobrevivir a una caída al Segura, a la vista de las condiciones que presentaba el río este sábado.

Policía Nacional y Protección Civil de Murcia, este domingo, en uno de las zonas de rastreo del desaparecido en el Río Segura.

Un integrante del GEAS de la Guardia Civil precisa a este diario que realizan su labor de búsqueda "palpando a mano" el fondo porque no tienen visibilidad. "Hemos tirado una línea de vida, enganchada de una ribera del río a otra, y también hemos conectado un cabo a una boya, para que el buceador inspeccione el centro del cauce que tiene unos 3 metros de profundidad". "Ahí es donde sospechamos que está el cuerpo".

"Nuestra zona de rastreo abarca 70 metros de longitud desde la pasarela de Calatrava, río abajo". La otra opción de localizar el cadáver del desaparecido es que emerja cuando empiece a descomponerse y a liberar oxígeno, pero ese proceso natural podría demorarse hasta cuatro días: "El agua está muy fría". La búsqueda en el Segura continua sin descanso.