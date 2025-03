El temporal de Lorca inundó "medio metro" el restaurante de Juan, y Jaime y Joaquina pasaron "tres días sin poder salir de casa"

Era un día pasado por agua y sin clientes en el restaurante Déficit, de Lorca: un negocio familiar con 47 años de historia que regenta Juan David Ruiz, herencia de su padre. Pero a las 14.30 horas de este jueves, una masa de agua "procedente de la rotura del muro de una rambla" ha sorprendido a este hostelero y dos de sus trabajadores inundando "todo lo que había por debajo de medio metro" en el establecimiento: "Solo hemos podido bajar la persiana y subirnos a la vivienda que tenemos arriba del restaurante", explica Juan David a EL ESPAÑOL.

Mientras tanto, a poco más de 9 kilómetros, un grupo de vecinos han pasado tres días totalmente aislados sin poder salir del barrio del Camino de La Torre, una zona en la que los residentes llevan años denunciado el mal estado del cauce de la Rambla del Murciano. Joaquina Abellán y Jaime Piña son un matrimonio de la zona que atiende a este diario para recalcar que "no es la primera vez que esto ocurre": "Llevo desde el lunes sin poder salir del barrio, he tenido médico y no he podido desplazarme", lamenta Joaquina.

Estas historias reflejan el drama que se está viviendo esta semana en Lorca -el municipio más extenso de la Región de Murcia-, con motivo de las históricas lluvias que han estado descargando agua de forma continua desde finales de la semana pasada, acabando con la vida de un ganadero de 50 años, padre de dos hijos, que fue arrastrado al desbordarse la Rambla de Ramonete.

Estos desbordamientos han sido la principal causa de desastres en la ciudad y sus pedanías. De hecho, también han sido el motivo de que el restaurante de Juan David, de 53 años, se inundase ocasionándole unas pérdidas que estima que pueden alcanzar "entre los 40 y los 50.000 euros": "El agua ha reventado un muro que hacía contención en la Rambla del Puente Chirinos, y también se ha desbordado la Rambla Salada, que está al lado".

Juan David Ruiz, dueño del restaurante Déficit, muestra cómo las lluvias de este jueves en Lorca inundaron su negocio.

- ¿Qué daños ha provocado el agua en su restaurante?

- Juan David Ruiz: Tenemos humedades y lodo, y los electrodomésticos no he podido enchufarlos todavía, no sé cuáles funcionarán… Hay partes del establecimiento donde no tenemos luz. El agua alcanzó medio metro de altura, por suerte no había clientes cuando ocurrió. Ahora mismo estamos deshollinando y quitando barro.

Joaquín atiende al periodista a las 21 horas de este jueves, de noche, mientras limpia como puede el fango que parece haberse adherido al suelo. Se afana en adecentar el establecimiento porque subraya que va a "poner los servicios mínimos del restaurante Déficit para poder seguir trabajando", en una escena que parece sacada de la 'zona cero' de la DANA de Valencia.

Y pese al desastre, se muestra tranquilo, exhibiendo la resiliencia del trabajador por cuenta propia que las ha visto venir de todos los colores para sacar su negocio adelante. De hecho, al igual que los vecinos de Campillo, afirma que esta no es la primera vez que ocurre un desastre de este tipo: "En 2011 hubo otro desbordamiento. Cuando las dos ramblas se desbordan deja de haber cauce y el agua, como no tiene salida, viene a parar al restaurante".

Los destrozos provocados por el agua en el restaurante Déficit. Cedidas

- ¿Cree que este desastre podría haberse evitado?

- Juan David Ruiz: Se podría haber reforzado el muro, que está medio derruido. Y también se podría haber realizado el desglose de las ramblas, que no sé por qué no han hecho eso ya. Los cauces de los ríos deben estar limpios, porque cualquier cosa tapona la boca por donde tiene que subir el agua, y si ocurre eso, sale del cauce.

Aislados en casa

De la impotencia de volver a perder un negocio tras haberlo rescatado de otras inundaciones hace 14 años, se pasa a la inquietud -a solo nueve kilómetros de distancia- de un grupo de vecinos que, cada vez que llueve, afirman que se les ponen "los pelos de punta" por el mal estado de la Rambla del Murciano. Así lo explican Joaquina y Jaime, que viven en el Camino de La Torre, un barrio ubicado en una zona de bancales, en la pedanía lorquina de Campillo.

"En esta zona hay un tramo donde a la Rambla del Murciano le falta un lateral", narra Jaime, albañil de 55 años que vive en el Camino de La Torre junto a su mujer, Joaquina. "Esta rambla viene de un puerto de montaña y recoge bastante agua, por lo que cuando llega, como el cauce está roto, viene para la zona de las casas".

El agua que bloquea la carretera en el Camino de La Torre (Lorca), aislando a los vecinos. Cedida

En estas últimas lluvias, ha vuelto a ocurrir este incidente. Dada la disposición del terreno -es una zona de campo-, el suelo queda completamente embarrado y las dos únicas salidas posibles de este pequeño vecindario "de unas cuatro viviendas" quedan bloqueadas. La primera, por el desbordamiento de la Rambla del Murciano. Y la segunda, por la existencia de "una vaguada que también se inunda", detalla Jaime.

Este viernes, después de "tres días incomunicados" y sin poder abandonar el barrio, este matrimonio por fin puede atreverse a pasar a través de los grandes charcos que persisten por la inundación. No obstante, siguen viviendo con "incertidumbre": "Cuando llueve de noche se oye la bravura del agua, pero no sabes por dónde viene ni en qué cantidad", rememora Joaquina.

Y es que estos vecinos viven con el temor de que unas lluvias más agresivas puedan provocar una catástrofe en el vecindario. El presidente de la Asociación de Vecinos de Campillo, Joaquín Giner, manifiesta a este diario que con este temporal, a pesar de todo, han tenido "suerte".

Vecinos de distintos puntos de Lorca graban las riadas e inundaciones producidas por las intensas lluvias de esta semana.

"Estamos teniendo suerte porque estas lluvias no han sido torrenciales, pero nos tememos que algún día vamos a tener una gran catástrofe en la zona si no se toman medidas", afirma Giner. "Se han hecho muchos estudios y muchos anteproyectos, pero no se ha ejecutado nada"

- ¿Qué medidas necesita el barrio para prevenir este tipo de inundaciones?

- Joaquín Giner: Estamos a la espera de que nos hagan un cauce que enlace la Rambla de Béjar con la de Biznaga, lo que solucionaría al menos parte de ese problema. También hace poco volvimos a pedir a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) que acondicione un tramo de rambla que pasa cerca del Camino de La Torre. Y luego, solicitamos tres presas de laminación que nos frenen la avalancha en caso de lluvias torrenciales.

Giner manifiesta que llevan "unos trece años denunciando esta situación", y aporta a EL ESPAÑOL documentos con peticiones de diferentes actuaciones que la Asociación de Vecinos de Campillo lleva enviando a la CHS y al Ayuntamiento de Lorca desde 2018.

En el documento enviado hace casi siete años al alcalde lorquino, Fulgencio Gil -actualmente en el cargo-, ya lamentaban estar "hartos de denunciar desde el fatídico 28 de septiembre de 2012", cuando se produjo una inundación que provocó cinco muertes, "la grave situación a la que nos exponemos cada vez que se nos anuncia la llegada de un temporal".

Una foto de las inundaciones de Lorca de 2012. Cedida

Por su parte, un portavoz del Ayuntamiento de Lorca afirma a EL ESPAÑOL que la Casa Consistorial lleva reclamando "desde 2012 al Gobierno" la "construcción de las presas de laminación" de Béjar, Nogalte y Torrecilla, así como el Canal de la Rambla de Biznaga, para evitar inundaciones en varias pedanías lorquinas.

Por el momento, esta fuente del Ayuntamiento avanza que "una estimación muy preliminar de daños se cifra en al menos 13 millones de euros. Aunque se prevé que se incremente a medida que comprobemos el estado de todas las infraestructuras a lo largo de todo el municipio".