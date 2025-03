Los Mossos piden al juez la posición de los móviles de Isak Andic y su hijo el día de su muerte

Isak Andic y su hijo Jonathan durante una presentación de Mango, la compañía textil que fundó el primero y que presidía no ejecutivamente hasta su fallecimiento. Archivo.

Lo que en un principio parecía un accidente sin más complicaciones ha dado pie a una nueva revisión del caso. La versión oficial se mantiene: una caída de 150 metros en un sendero angosto y sin protección en Montserrat. Sin embargo, los Mossos d'Esquadra han solicitado nuevas diligencias para cerrar cualquier margen de duda y evitar que la investigación prescriba sin haber agotado todas las posibilidades.

El 14 de diciembre, Isak Andic y su hijo mayor, Jonathan, decidieron hacer una caminata en Montserrat, lejos del bullicio y las oficinas de la multinacional. Padre e hijo habían mantenido una relación tensa en los últimos años, marcada por las decisiones estratégicas en la compañía y el reparto del poder en la familia. La excursión debía ser un encuentro privado, un intento de reconciliación. Pero la jornada terminó con una llamada al 112: Jonathan Andic alertaba de la caída de su padre por un barranco de más de 150 metros.

La Unidad de Investigación de los Mossos en Martorell, junto con los especialistas en accidentes de montaña de la Unidad de Intervención en Montaña (UIM), analizaron la escena. El veredicto inicial fue claro, según sostuvieron fuentes del cuerpo policial a EL ESPAÑOL: un accidente. El terreno era inestable y cualquier paso en falso podía tener consecuencias fatales. Sin embargo, el análisis de la posición del cuerpo, la trayectoria de la caída y las declaraciones de Jonathan abrieron algunas preguntas.

El presidente y fundador de Mango, Isak Andic, interviene durante el acto de entrega del VIII Premio Reino de España a la Trayectoria Empresarial (Iese). Foto de archivo. Europa Press

Hace un mes, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Martorell archivó la causa al considerar que no había indicios de delito. Ahora, el expediente se vuelve a abrir con el objetivo de incorporar nueva información. Una de las claves de esta fase es el vaciado del teléfono móvil de Isak Andic, recuperado en la zona del accidente pero gravemente dañado.

Geolocalización del móvil

Antes de que el juzgado catalán reabriera la causa, los Mossos buscaban obtener autorización judicial para acceder a los datos que podrían ofrecer pistas sobre los momentos previos a la caída. Una vez aceptada, han solicitado además información a la compañía telefónica de los dispositivos para determinar la ubicación exacta del móvil de Jonathan Andic en el momento del accidente.

Fuentes cercanas a la investigación admiten que existen algunas incongruencias en la versión del hijo mayor del empresario. No se trata de grandes contradicciones, sino de detalles en los tiempos y ubicaciones que no terminan de encajar con la reconstrucción hecha por los investigadores. Sin embargo, hasta el momento, no hay ninguna evidencia sólida que sugiera que Jonathan Andic ocultó información o que haya algo más allá de un trágico accidente.

El cuerpo policial autonómico insiste en que su prioridad es confirmar la hipótesis del accidente con todas las pruebas posibles. La Unidad de Investigación de Martorell sigue liderando el caso, lo que indica que no se ha encontrado ningún indicio de crimen que justifique su traslado a la División de Investigación Criminal (DIC). Si las nuevas diligencias confirman la versión inicial, la investigación podría cerrarse definitivamente en los próximos meses.

Imagen de la despedida a Isak Andic de 3.000 empleados en la sede de Mango.

El impacto mediático es innegable. La muerte de uno de los empresarios más influyentes de España y las circunstancias en las que ocurrió han dado lugar a especulaciones y teorías. En el ámbito corporativo, la sucesión de Andic en Mango ha transcurrido sin turbulencias aparentes, con Jonathan asumiendo un rol de liderazgo. Pero fuera de los despachos, el relato sigue generando preguntas.

Sobre lo que pasó realmente en Montserrat aquella mañana de diciembre, y si fue un sólo accidente o si hubo algo más, poco se conoce. La reapertura del caso no significa que la versión oficial se derrumbe, pero sí que hay dudas que, por ahora, siguen sin respuesta.