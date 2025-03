Carmen López, la luchadora de MMA que boicoteó un acto de Irene Montero: "Es cómplice del patriarcado islámico"

Se llama Carmen López Manzano, trabaja como química, compite en artes marciales mixtas (MMA) y milita en Frente Obrero, el partido autodenominado como "patriota y revolucionario" conocido por sus escraches a partidos de izquierda. Esta vez, otra más, le tocó el turno a Irene Montero, líder de Podemos, durante una conferencia en Valencia. De hecho, el primer escrache que el grupo propinó a la eurodiputada también fue protagonizado por López, hace ya casi cuatro años y también en la ciudad de Valencia.

En aquella ocasión, la número 2 de los morados estaba acompañada de Mónica Oltra. "El ministerio no es más que un chiringuito que nos cuesta 500 millones de euros al año y que para lo único que sirve es para que Podemos siga rascando unos pocos de votos", criticaron entonces desde Frente Obrero. Ahora, los venablos han ido en una dirección parecida.

"¡El feminismo es cómplice del patriarcado islámico!", gritó la joven de 27 años en medio de la conferencia, a la que asistió ataviada con un hiyab falso y gafas de sol, simulando ser musulmana. En un vídeo subido a redes sociales, López ironiza con el hecho de que no la reconocieran a pesar de que "era evidente" que iba disfrazada.

He sido yo. No soy fascista, soy una mujer española que no quiere que el patriarcado islámico que defendéis se imponga en mi país.



PD: soy del Frente Obrero. https://t.co/Wrxbe7cWrM — Carmen (@Carmen_Mnzn) March 2, 2025

Según su versión, "permitir el velo es ir en contra de la identidad de los españoles. He sido yo. No soy fascista, soy una mujer que no quiere que el patriarcado islámico que defendéis se imponga en mi país", dice López. En un segundo vídeo, asegura que algunos de los guardias de seguridad la reconocieron como miembro de Frente Obrero pero no la echaron del acto "por miedo a parecer islamófobos".

Irene Montero puntualizó lo sucedido: "Antes de empezar, le he ofrecido el micrófono, pero ha preferido interrumpir. No pasa nada. Ahora, por favor, que nos dejen continuar y tranquilidad todo el mundo. Si os parece, continuamos, que ya está a punto de salir", recalcó mientras se llevaban a la joven.

Poco después, Montero puntualizó con un mensaje en las redes sociales: "Los fascistas van con todo. Pues nosotras, más orgullosas que nunca de ser lo que somos".

El mensaje va acompañado con un fragmento de su discurso, en el que la exministra de Igualdad defiende la okupación en caso de necesidad, una de las banderas de Podemos que últimamente también le ha generado amenazas de otros grupos de extrema derecha, como Desokupa.

Sobre la historia de Frente Obrero hay que emplear varios matices. Se trata de una organización de extrema izquierda, presuntamente; sin embargo, las ideas que defienden muchas veces suelen ir asociadas a la extrema derecha. Durante los últimos tiempos se han caracterizado en arremeter contra el Ministerio de Igualdad, la Ley Trans y demás preceptos que suelen ir asociados a la izquierda.

Durante el 8 de marzo de 2021, por ejemplo, varias militantes del partido se subieron a la fachada del Instituto de las Mujeres de Madrid —perteneciente al Ministerio de Igualdad— a lanzar billetes falsos de 450 millones de euros con la cara de Montero y acusándola de crear chiringuitos a través de su departamento.