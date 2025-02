Primafrío quiso cobrar a Rafael 2,5M en IVA y él los demanda 13 veces: "Me contrataron para llevar una empresa en paralelo"

Rafael ha iniciado una batalla legal del tipo: 'David contra Goliat'. Este empresario valenciano ha presentado 8 demandas por vía civil y 5 querellas por vía penal contra el Grupo Primafrío: uno de los buques insignia del sector del transporte de mercancías por carretera en Europa, a través de su flota de más de 3.000 camiones frigoríficos que realiza portes a 27 países. "Los juzgados ya han admitido a trámite seis denuncias", según recalca Rafael Alberola Ribes a EL ESPAÑOL.

La prestigiosa compañía tampoco se ha quedado de brazos cruzados y ha emprendido tres procesos legales contra este empresario: uno por vía penal y dos por vía civil. Pero un portavoz del holding declina pronunciarse sobre este cruce de demandas que ha sido el epitaceo a la relación que durante más de un lustro han mantenido ambas partes: "Ante su consulta, desde el Grupo Primafrío queremos aclarar que, hasta la fecha, no tenemos constancia de la admisión a trámite de ninguna querella. En caso de que se nos notifique formalmente, procederemos a su análisis y tomaremos las decisiones oportunas en el marco legal correspondiente".

La relación de Rafael con el gigante de los camiones frigoríficos se inicia cuando le ficharon como administrador único de Truck and Tracing Services Management. "Ellos me contrataron para llevar una empresa en paralelo al negocio del transporte". "Me llamaron porque necesitaban un perfil como el mío para montar una empresa con 100 o 200 vehículos, para hacer el modelo del falso autónomo", tal y como afirma este empresario, de 47 años. Posteriomente, pasó a ser consejero de Primavía Europe que forma parte de esta compañía con sede en Alhama de Murcia y que factura 600 millones de euros al año.

"Se me daba bien ser un solucionador de problemas". Tales como cuestiones de burocracia en la aduana, incidencias de los conductores en rutas por Europa del Este, impagos de facturas… "A partir de ahí, empezamos a hacer cosas más delicadas: 'solucióname esto, solucióname aquello'... Empiezo a pegarme mucho más a lo que es la gerencia de Primafrío". "Al final, comencé a hacer cosas de mano derecha".

- ¿Qué cosas?

- Rafael Alberola Ribes: Hice muchas operaciones inmobiliarias donde Primafrío utilizaba mis empresas. A mí, me trasferían el dinero. Había tal confianza que me trasferían el dinero y yo iba haciendo las operaciones a mi ritmo. Evidentemente, se hicieron muchas opoeraciones.

Todo ello, con el objetivo de asegurarse que se adquirían "a precio de mercado" tanto inmuebles como terrenos, ya que no es lo mismo presentar una oferta con una sociedad desconocida que con un gigante del transporte porque el precio se encarece muchísimo. De modo que Rafael con sociedades como Logística Orfeón hacía ese tipo de operaciones "Hacía cosas de Primafrío sin figurar en los papeles ni en las nóminas", tal y como insiste este empresario, natural de Gandía, acompañado en la entrevista por su abogado Fran Mauri. "Hacíamos las operativas a través de mis empresas y sacábamos las cuentas a la larga".

Rafael Alberola reunido con su abogado Fran Mauri. Badía

A Rafael se le habilitó una firma digital en los ordenadores de las instalaciones del Grupo Primafrío y se benefició de los privilegios de los directivos de altos vuelos: "Tenía acceso al rango de coches de empresa más alto. Tenía dos Mercedes: un Clase S y un GLE". Pero este idilio empresarial se tornó en una guerra en los juzgados, cuando los datos de Rafael Alberola Ribes acabaron en una lista de morosos y en la diana de la Agencia Tributaria, a raíz de una operación inmobiliaria realizaba con su empresa Logística Orfeón para el Grupo Primafrío.

- ¿En qué consistió la operación que motiva esta batalla legal con cruce de demandas y querellas?

- Rafael Alberola Ribes: Una compra-venta en junio de 2021, para hacerse con suelo rústico programado para ser urbanizados 250.000 metros cuadrados en el Polígono de Vilamalla: el último pueblo antes de llegar a La Junquera. La operación ascendía a 14.667.791 euros con un IVA de 2,5 millones de euros.

Luego se hizo una segunda operación de compra-venta de 5.960.339 euros más terrenos en el mismo polígono. Esos terrenos los compré a nombre de una de mis empresas, Logística Orfeón, para que se ajustara al precio de mercado porque si iba el Grupo Primafrío se disparaba el precio. La primera operación inmobiliaria [14.667.791 euros] fue la que generó el problema.

El empresario, natural de Gandía, que ha iniciado una batalla legal con el Grupo Primafrío. Badía

El problema era gordo: 2,5 millones de euros por el IVA de la primera compra de terrenos en Vilamalla, a nombre de Logística Orfeón, para luego vendérsela a Ondina Capital. "Yo llevaba dos años con ganas de marcharme de la empresa porque era un sinvivir". "Entonces, sacamos cuentas de todo. Ellos me preguntaron si había ingresado el IVA en Hacienda y lo que yo no sabía es que ellos generaron una autofactura en diciembre de 2021, para desgravarse el cien por cien del IVA y beneficiarse de un ejercicio fiscal", tal y como critica Rafael. "Para generar esa autofactura yo tengo que hacerte antes la escritura. Y yo no había pagado ese IVA con mi empresa Logística Orfeón porque había una rectificación del registro de la propiedad, no sabía que habían generado esa autofactura y aún no había escriturado los terrenos a nombre de Ondina Capital que pertenece a Primafrío".

De modo que empezaron los quebraderos de cabeza para este hombre de negocios con experiencia como analista, en el sector del transporte, en la construcción y que actualmente gestiona gasolineras, entre otras actividades. "Intenté hacer una declaración rectificativa ante Hacienda, pero ya era tarde porque la Agencia Tributaria intentó cobrarse los 2,5 millones de euros enviando cartas de embargo a mis proveedores y al banco. Me cortaron el grifo. Me embargaron mi cuentas".

Rafael y sus empresas entraron en la lista de morosos mientras que el Grupo Primafrío, a través de Ondina Capital se había desgravado esos 2,5 millones de euros de IVA. "Yo llevaba dos años con deseo de marcharme de la empresa". De modo que se sentó a negociar: "Llegamos a un acuerdo para afrontar ese IVA haciendo una hipoteca sobre una gasolinera mía, por valor de 2.463.000 euros, y ellos me prometieron recibir un 50% de los beneficios por la venta de los terrenos del Polígono de Vilamalla". Tal acuerdo se convirtió en el desencadenante de la batalla judicial que ha emprendido este empresarfio contra el gigante europeo de los camiones frigoríficos.

Rafaela Alberola Ribes (2) en su etapa de consejero de Primavíe Europe. Cedida

"He tenido que luchar durante dos años para evitar una multa de Hacienda de 460.000 euros". Y luego se ha encontrado con que una sociedad del holding le reclama que le abone 2,5 millones de euros IVA, a pesar del acuerdo que cerraron en una notaría donde reununciaron a la ejecución judicial y extrajudicial de la hipoteca que suscribió Rafael de una de sus gasolineras. De hecho, una de las querellas admitida a trámite plantea delitos de prevaricación administrativa y falsedad documental contra un notario de Murcia, ante el que Rafael suscribió una escritura de deuda y reconocimiento de hipoteca, así como contra la mercantil Ondina Capital y un directivo de esta sociedad de Primafrío.

En la querella formulada por el abogado Fran Mauri, se expone que su cliente ha sido víctima de un presunto "engaño" porque ese acuerdo supuestamente lo modificó el citado notario sin plasmar su firma Rafael Alberola Ribes, como apoderado de Logística Orfeón, dedicada al transporte de mercancías por carretera. Esta situación ha sido el desencadenante de una guerra judicial, marcada por el cruce de acciones legales entre ambas partes que suman cifras millonarias.

"Mi mandante suscribió una escritura de reconocimiento de deuda e hipoteca, con número 2.217, ante el notario aquí querellado don J. E. N., en fecha 8 de junio de 2022, mediante la cual reconoció una supuesta deuda a la otra querellada, Ondina Capital SL, por la que hipotecaba una finca de su propiedad. Se aporta como documento número uno, la escritura referida, en la que se detalla el reconocimiento y las condiciones del mismo y de la finca en cuestión", según expone la querella admitida a trámite por un Juzgado de lo Penal de Murcia.

"La supuesta deuda, se reconoce mediante mediar un engaño suficiente a mi mandante, por parte de la querellada Ondina Capital, la cual reclama a mi mandante un importe de IVA de unas operaciones o transacciones mercantiles. Cabe poner de manifiesto que el IVA solo le corresponde recibirlo a la Hacienda Pública, no pudiendo, bajo ningún concepto, realizarse el reconocimiento de un impuesto a una empresa privada […]". "En la referida escritura, se establece en la condición decimocuarta: 'Las partes, se comprometen a suscribir conjuntamente las escrituras públicas de subsanación que sean necesarias hasta la inscripción de la presente escritura en el registro de la propiedad correspondiente […]'".

"A pesar de ello y contraviniendo lo establecido en el anterior artículo expresado, y cambiando sustancialmente la declaración de voluntad de mi mandante, en fecha 23 de noviembre de 2022, se firma una diligencia, ante el notario don J. E. N., y de manera unilateral, contrario a la cláusula decimocuarta anteriormente expuesta, por la cual se desiste por parte de Ondina Capital SL, mediante la firma de don J. S. D., de las estipulaciones relativas a la ejecución directa y ejecución extrajudicial, lo que supone una modificación sustancial de las condiciones de la escritura suscrita, no convocando, como estaba pactado, a mi mandante para la firma de esta diligencia". De ahí que la querella también se dirija contra el notario.

"De igual manera, se aportan unas supuestas facturas con las que tratan de acreditar la deuda del IVA, algo que es a todas luces improcedente, pues podría reclamar cantidad indebida, pero no el importe del IVA que se declaró en la hacienda pública. A más abundamiento, obvian, a sabiendas, el importe que mi cliente abonó en concepto de impuesto de transmisiones patrimoniales en la operación mercantil de la cual se le reclama el IVA". Es decir, por la primera compra de terrenos para urbanizar en el Polígono de Vilamalla.

Un camión del Grupo Primafrío.

El bufete Guerrero-Mauri ha solicitado que sean citados a declarar tanto el notario como el directivo de Ondina Capital SL. "Para afrontar este proceso hay una preparación dura y minuciosa con el equipo de abogados del despacho, de manera que se dejen atados todos los cabos para la consecución de la Justicia para mi mandante", según subraya el letrado Fran Mauri.

"Hay otras dos demandas civiles contra Ondina Capital, por contratos de comisión mercantil que ascienden a 3.525.215 euros y 968.555 euros, por el dinero que debía recibir mi cliente por hacer la gestión de la compra de los terrenos de suelo terciario en el Polígono de Vilamalla para que se hiciera con ellos Ondina Capital", tal y como avanza el abogado en su despacho de la pedanía murciana Zarandona.

Todo apunta a que la diosa de los ojos vendados tiene trabajo por delante entre las 13 acciones legales presentadas por Rafael Alberola Ribes y las 3 que ha emprendido el Grupo Primafrío. También tienen faena las Fuerzas de Seguridad porque este empresario natural de Gandía y que en la actualidad centra su trabajo en el sector del transporte y de las gasolineras, muestra un vídeo del estado en el que quedaron sus oficinas tras ser asaltadas recientemente: "No sé quién entró, pero lo revolieron todo y lo registraron para llevarse papeles y discos duros".