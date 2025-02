La tragedia de Andrés Rico, el abuelo de O Grove muerto tras 2 meses en coma por defender a su nieto árbitro de 16 años

Fue el domingo 15 de diciembre. El partido de balonmano femenino categoría cadete entre el Sanxenxo Balonmano y el CD Rasoeiro comenzó a las 13 horas en Sanxenxo (Pontevedra). El hombre había llevado en coche a su nieto de 16 años desde O Grove para que arbitrara el encuentro. Justo 13 minutos después, el abuelo, de 68 años, fue empujado por el padre de una jugadora en la grada, cayó al suelo y se golpeó la cabeza con un escalón. Este lunes, tras más de dos meses en coma, ese hombre, Andrés Rico Lores, ha muerto a consecuencia de las heridas sufridas.

Su nieto se llama Roy, tiene 16 años y lo vio todo desde el campo. "Gritaba por su abuelo", cuenta a EL ESPAÑOL Patricia Sánchez, responsable del club Rasoeiro. "Tambien empezaron a llorar las jugadoras". De los dos equipos. Roy era jugador del club, como su hermano Yago, "aunque Roy también arbitraba para la federación gallega", precisa consternada. "El abuelo lo acompañaba a todos los partidos, tanto en casa, como fuera".

El agresor (40 años) es el padre de una jugadora del mismo club en el que jugaba Roy. "Venía a ver a su hija, aunque no acudía a todos los partidos. En el minuto 13 ya estaba increpándole al árbitro. El abuelo le hizo un gesto para que se calmara, como diciéndole, 'tranquilo, son niños'. El hombre se dio la vuelta, lo cogió de las solapas y hasta lo levantó del suelo. Es que no hubo ni pelea. Fue todo muy rápido".

El golpe fue terrible. Tanto, "que desde el minuto uno pensábamos que había muerto en el acto. En todo momento pintaba mal", indica Patricia. Ingresó con un traumatismo cranoencefálico grave que no ha sido capaz de superar.

El agresor, D. S., nacido en Málaga pero de origen portugués y casado con una portuguesa, tiene dos hijas. Era conocido en O Grove por ser coctelero, con empresa propia, "y por su carácter conflictivo". No era la primera vez "que increpaba viendo jugar a su hija. También era conflictivo en el día a día. Tuvo peleas en bodas, e incluso en un accidente de tráfico en O Grove, que acabó a golpes".

Cuando ocurrió la agresión, D.S. incluso hizo declaraciones ocultando su identidad en el programa 'Y ahora Sonsoles' de Antena3. En él, y entre el estupor de la presentadora y los colaboradores, aseguró que "evitando un conflicto al máximo, le empujé", resumió sucintamente el motivo de la caída fatal que ya entonces tenía en coma a Andrés Rico.

Aseveró igualmente que "una persona no agrede dando un empujón", y calificó lo sucedido como "una infelicidad que puede pasarle a cualquiera", pues pese a que le empujara, ocurrió "la desgracia de que él trastabillara y cayese hacia atrás".

Entonces también declaró que lo hizo porque Andrés lo cogió "por detrás y me dijo cállate la puta boca", algo que desmienten todas las versiones consultadas por este periódico, que coinciden en que lo que hizo el anciano fue pedirle calma, porque D.S insultaba y gritaba al árbitro. Al programa de Antena3 explicó que "no proferí ningún insulto" y que simplemente le dijo al nieto de Andrés, de 16 años, que "siempre eres el mismo y eres del O Grove".

Sanciones

Lo increíble es que agresor y agredido, y hasta el árbitro -mientras no arbitraba- pertenecían "todos al mismo club", según precisa Patricia Sánchez. "Días después, la primera sanción [al agresor] le vino de la Xunta de Galicia, que le prohibió visitar cualquier recinto deportivo público mientras durase el procedimiento judicial".

Ya en diciembre, por los mismos hechos la Comisión Gallega de Control de la Violencia en el Deporte acordó iniciar un procedimiento sancionador por el que iba a afrontar una multa de entre 60.000 y 650.000 euros únicamente por la vía deportiva.

Andrés falleció la pasada madrugada. A Patricia se lo notificaron a las 4,30 horas. El Juzgado número 2 de Cambados investiga desde entonces a D.S. por homicidio imprudente tras confirmarse el fallecimiento de la víctima.

Según fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) consultadas por Europa Press, la jueza ha modificado el delito por el que se investiga a D.S., ya que hasta ayer el procedimiento incoado era por un delito de lesiones. Ahora, el juzgado lo investiga por homicidio imprudente, por lo que ya ha sido llamado a declarar con la nueva calificación, y probablemente lo hará en los próximos días.

La familia de Andrés Rico denunció inmediatamente los hechos ante la Guardia Civil de Cambados, que se personó en el recinto deportivo, aunque no detuvo a D.S. "A las dos semanas quitó a la hija del club", explica Patricia Sánchez.

Consternación en O Grove

Agresor y agredido residían en O Grove. El fallecido era conocidísimo, pues regentaba la tienda de deportes 'Galeusca', en la calle Castelao, el corazón comercial de la localidad. Antes que él estuvo su padre, Andrés Rico, fallecido en 2022 a los 90 años. En la tienda de deportes lo ayudaba su mujer, Mari Carmen.

Padres de una hija única, Belén, tras la agresión, hace dos meses, la tienda no ha vuelto a abrir porque no había quien la atendiera. En la puerta del establecimiento, desde hace años, Andrés colocaba un caballito mecánico que hacía las delicias de los niños del pueblo. Era de hecho, conocido por ello entre los niños de O Grove.

Belén, la hija del fallecido y madre de sus dos nietos, se ha desahogado en una carta publicada en Facebook dirigida al agresor. Asegura que no le vale "el perdón ni ninguna terapia ni la justicia". "Tu sitio no es este, vete lejos, donde no tengamos que cruzarnos nunca más, donde cada vez que te vea a ti o algo tuyo no tenga que recordar estos meses de continua angustia y sufrimiento... Me da igual todo lo que pretendas argumentar, lo hiciste y punto, nos quitaste lo que más queríamos, a mi padre, a Andresito, al señor del caballito".

El presidente de la Federación Gallega de Balonmano, Bruno López, destaca a EL ESPAÑOL que en estos dos meses el proceso está siendo "un sin sentido. El agresor no fue detenido. Tuvimos que darle nosotros instrucciones a la familia sobre cómo hacer para no coincidir con el agresor. Porque es que uno de los dos nietos coincidía con el agresor en el gimnasio. La familia de la víctima es la que ha tenido que evitar al agresor para no perder la cabeza: son los que han tenido sentido común".

También indica que hace una semana, el 17 de febrero, la familia recibió la citación judicial para que la víctima acudiese a declarar al juzgado como víctima de la agresión: estaba en coma en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. La fecha para declarar era para el 10 de febrero, 7 días antes de que le llegase la notificación.

Además, la federación que preside Bruno López lamentó ayer no haber sido capaz de "impedir el fatídico suceso", además de mostrar su "impotencia e indignación" por este suceso. "Perdón por llegar tarde, perdón por no avisar y por no haber sido capaces de transmitir de manera eficiente que sin respeto nada de esto tiene sentido", señaló la FGBM en un comunicado, en el que también pidió disculpas por "no lograr que quien legisla y regula, por lo menos intuya que lo que hay no llega".

José Cacabelos, el alcalde de O Grove, es además primo del finado. "Se trata de una localidad de 10.800 habitantes y la noticia ha sido un jarro de agua fría", cuenta a este periódico. Han sido "dos meses de espera confiando en que hubiese mejoría y lo cierto ya es que estas dos últimas semanas fueron críticas".

Andrés, prosigue, "era popular, era comerciante, tenía su negocio en la calle principal, entendía el comercio a la antigua, con atención personalizada, y era una persona empática y social. Igual yo no soy objetivo [porque era mi primo], pero el sentimiento es que por unanimidad de todos los grupos municipales se han decretado 3 días de luto en el pueblo, y el martes habrá un minuto de silencio".

Por la parte institucional, "la que me corresponde como alcalde, habría que hacer una reflexión. Hay mucha crispación en la sociedad, quizá también es culpa de los políticos, y la estamos trasladando al deporte. El deporte es para disfrutar, para pasarlo bien, y que vayas a un pabellón porque tu nieto arbitra y pase esto, es una tragedia. El deporte es pasión y emoción, pero de ahí a los enfrentamientos verbales, a que haya agresividad... esto nos debe hacer reflexionar, ahora que la pérdida de Andrés es irreparable".