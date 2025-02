Antonio, 'El Reconquistador' de Vox que acosa a musulmanas embarazadas: "Con sus barrigas nos conquistarán otra vez"

Antonio Martínez Sánchez (Vox) es conocido como Antonio 'El Reconquistador', por la bancada de la oposición en Molina de Segura, desde que en su discurso de toma de posesión como vicealcalde del Ayuntamiento afirmó esto: "Desde hoy empieza La Reconquista".

Aquel 17 de junio de 2023, durante el pleno de investidura, el líder de Vox en Molina de Segura arrancó la legislatura hablando de "reconquistar los derechos de la familia" y de "reconquistar el mundo rural frente al fanatismo ecologeta de la religión climática". Una vecina le respondió desde el público que "la violencia machista mata", pero Antonio animó a la mujer a salir fuera del Ayuntamiento a beber agua, dando muestras de que en este mandato llevaría hasta la última consecuencia la máxima que preside su perfil de WhatsApp: 'Para tener enemigos no es necesario declarar una guerra, solo basta con decir lo que se piensa".

El problema es que Antonio suele hacerlo a través de sus redes sociales, como en su perfil de TikTok donde subió un vídeo de su intervención como concejal de Seguridad Ciudadana en el día del patrón de la Policía Local: "Queremos brindar un reconocimiento a todos los miembros del Cuerpo que en este momento, se enfrentan en silencio al aumento de la delincuencia importada que nos pone en situaciones de difícil solución".

También se hizo eco de una publicación que criticaba las ayudas que perciben las mujeres maltratadas, "de 570 euros durante los tres primeros meses". Al final, tanto ha ido el cantaro a la fuente que este lunes se ha celebrado un pleno extraordinario, para pedir la reprobación y la dimisión del primer teniente de alcalde de Molina de Segura: Antonio Martínez Sánchez. En este caso, por publicar en su TikTok un vídeo xenófobo donde aparecían mujeres de nacionalidad marroquí, llevando a sus niños al colegio el 3 de febrero, junto al mensaje: 'Con las barrigas de nuestras mujeres os conquistaremos otra vez. Por eso solo queda Vox'.

Publicación en Tiktok que ha motivado que un juzgado investigue si el líder de Vox en Molina de Segura ha cometido un delito de odio.

Los votos del Partido Popular han tumbado la moción del PSOE que pedía su reprobación pública y su dimisión, salvando la cabeza de su socio en el gobierno local. Todo ello, a pesar de dos datos objetivos. El primero: el vicealcalde de Vox está denunciado por un delito de odio en el Juzgado de Instrucción número 3 de Molina de Segura. Y el segundo: Interbarrios ha pedido su cese en representación de 34 colectivos de este Ayuntamiento que es el cuarto mayor de la Región de Murcia.

"Hay unas diligencias abiertas por un juzgado, pero el Ayuntamiento no es un tribunal y yo no soy un juez", tal y como ha argumentado el alcalde, el popular José Ángel Alfonso, para explicar su voto en contra de la moción del PSOE, tras recalcar que como regidor no iba a "justificar" ni "defender" el contenido racista del vídeo que figura en este reportaje: "Se ha cometido el error de generar una polémica innecesaria". Pero tales explicaciones no han impedido que los vecinos abucheen a la coalición de PP y Vox que dirige la Alcaldía: "¡Fuera racistas del Ayuntamiento!"…

Los vecinos de Molina de Segura gritan "¡Fuera racistas del ayuntamiento" en alusión al primer teniente de alcalde de VOX, Antonio Martínez, que difundió un vídeo claramente racista y xenófobo. TIK TOK lo eliminó de manera automática por difundir mensajes de odio. pic.twitter.com/AfmzVSebIz — RR NEWS (@RosaRodaNews) February 24, 2025

El vicealcalde ha vuelto a aludir a La Reconquista en el pleno de este lunes, como ya lo hizo en su discurso de investidura. La sesión ha sido tensa y entre el público había mujeres marroquíes, pero Antonio Martínez Sánchez no recula sobre lo inapropiado del contenido del vídeo. "No os penséis que me molesta que me digan 'El Reconquistador', ellos me lo dicen para hacerme daño, pero a mí no me hace ningún daño", tal y como advierte el líder de Vox a preguntas de EL ESPAÑOL.

"Yo no defiendo las ideas de Vox, es que Vox defiende mis ideas", según recalca Antonio Martínez Sánchez (Murcia, 1980), cuya carta de presentación en TikTok define su perfil ideológico a la derecha de la derecha: 'Tanatopractor y docente. Cristiano. Político. Dios, Patria y Familia'. "En este partido, lo principal es la lealtad y yo soy leal a Santiago Abascal y a José Ángel Antelo y a las ideas del manifiesto fundacional sobre el que se basan todos los pilares de la defensa de España".

Y VOX convirtió el pleno de constitución del Ayuntamiento de Molina de Segura en un circo. Que si reconquista, ecolojetas, familia tradicional...

Antonio Martínez Sánchez, de profesión tanoestético en una funeraria, es ahora primer teniente de alcalde y concejal de Seguridad 👇 pic.twitter.com/3fLwK8Y5TE — RR NEWS (@RosaRodaNews) June 17, 2023

Al término de la sesión de este lunes donde no ha prosperado la petición de dimisión del PSOE, los fotógrafos se han apresurado a tomar imágenes del vicealcalde y el regidor popular, José Ángel Alfonso, ha puesto pies en polvorosa para no salir en la foto junto a su socio en el Gobierno molinense: Antonio Martínez Sánchez, el hombre que entró en Vox "a finales de 2015", de la mano del difunto presidente provincial, Santiago Corrales, y que se siente orgulloso de ser "el segundo afiliado de pago" de entre los "más de 200 que hay en Molina de Segura".

Antonio Martínez Sánchez no piensa que estas diligencias judiciales le obliguen a dimitir ni tampoco considera que deba pedir disculpas al colectivo de ciudadanos inmigrantes de Molina de Segura, a pesar de que el censo municipal asciende a 77.493 personas, de las que 8.716 proceden de algún país extranjero como Marruecos: un 11,16% total.

"Si alguien ve el vídeo, lo primero es que yo no lo he grabado. Y si alguien ve ese vídeo, ahí no existe nada. Yo no me meto con nadie y no hago absolutamente nada. Es un vídeo en el que no se dice nada, solamente se ve a unas personas paseando por la calle y ya está", tal y como defiende el propio vicealcalde y primer teniente encargado de áreas como Seguridad Ciudadana o Participación Ciudadana.

- Pero en las imágenes aparece la siguiente frase: 'Con las barrigas de nuestras mujeres os conquistaremos otra vez. Por eso solo queda Vox' ¿Cómo justifica eso?

- Antonio Martínez Sánchez: Ese mensaje árabe no lo pongo yo. Ese mensaje viene ya con el vídeo y yo cojo ese vídeo de grupos de WhatsApp porque me lo enviaron por ahí. Ese mensaje estaba ahí escrito y es un mensaje de la cultura árabe. Eso yo no lo he puesto, no ha salido de mi mente, eso ha salido de la cultura árabe. Todo eso esta puesto en mis declaraciones [en Policía Nacional] que están a disposición judicial […].

Es un vídeo que no era lesivo contra la comunidad. Tengo ese vídeo, lo tengo guardado y sigue en la plataforma de TikTok, aunque no se puede ver porque no lo he puesto público para que el juzgado lo compruebe. Lo que yo hice fue darle a republicar y lo único que le puse fue esto: 'Por eso solo queda Vox'. Ese es el hashtag que utilizamos siempre para las redes sociales. Eso es lo que pasó. No ha ocurrido nada más.

El vicealcalde de Molina de Segura cuenta con el respaldo del partido a nivel nacional porque Luis Gestoso -hombre de confianza de Santiago Abascal- ha asistido al pleno extraordinario. De hecho, Gestoso le ha defendido con una publicación en X que solo contribuye a crispar más los ánimos de los vecinos, en vez de dar el ejemplo que se le presupone a un político con cargos orgánicos, que ha pasado por el Congreso de los Diputados y que es el portavoz de Vox en Murcia: "No daremos ni un paso atrás ni a dejar de denunciar la invasión islámica de nuestra Patria [...]".

🔴ATAQUES A VOX🔴



🚨Esta mañana hemos acompañado a nuestro portavoz en Molina ,que han intentado reprobar, cancelar y censurar la izquierda y todas las asociaciones islámicas del municipio.



❌No daremos ni un paso atrás ni a dejar de denunciar la invasión islámica de nuestra… pic.twitter.com/lJb5X5YJcK — Luis Gestoso (@LuisGestoso) February 24, 2025

La dirección nacional avala la labor del vicealcalde, un político novel de 45 años, que comenzó llevando las redes sociales de Vox en Molina de Segura y cuyo candidatura a la Alcaldía molinense en los comicios municipales de 2023, se saldó obteniendo 5 concejales y un pacto de gobierno con el PP que le obligó a dejar aparcada su carrera profesional como encargado de servicios funerarios en un tanatorio de Murcia.

"Di el salto a la política porque, realmente, vi que España se estaba desmoronando", según explica el vicealcalde, sin aportar datos objetivos para demostrar que el país se viene abajo. "Entré echando una mano, iba a las mesas informativas y di un paso al frente en un momento muy complicado. A mí me han hecho escraches por ser de Vox, me han insultado por redes sociales y nos han pintado la sede tres o cuatro veces. Nos han puesto fascistas", critica Antonio Martínez, a pesar de que él mismo ha sido denunciado por un delito de odio. Así lo prueba el contenido de la denuncia formulada por un miembro del PSOE ante la Policía Nacional:

"El 3 de febrero, sobre las 18.30 horas, he tenido conocimiento de la difusión de un vídeo que contiene indicios racistas. Aporto imágenes en vídeo y copia de fotografías, habiendo sido grabadas varias mujeres, junto a sus hijos menores de edad, caminando por la vía pública de esta localidad, con contenidos xenófobos y racistas, vulnerando el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen [...]". "Aporto una captura de imagen que ha sido eliminada por la página de TikTok, motivo de la eliminación: 'Muestras de odio'".

Este lunes, la portavoz del PSOE de Molina de Segura, Isabel Gadea, ha defendido una moción que pedía la demisión del vicealcalde: "Este es el resultado de 18 meses de gobierno de PP y Vox". "Están haciendo de Molina de Segura un meme continuo".





Dan patadas a todos los que no piensan como ellos: mujeres, cooperación, solidaridad, personas migrantes, a sus hijos.

Asuman su responsabilidad y no se escondan más. pic.twitter.com/vv7eu4L4IE — PSOE MOLINA SEGURA (@psoemolina) February 24, 2025

Los votos del PP han evitado que Antonio Martínez se convierta en un cadáver político y retome su carrera profesional en el sector funerario donde este especialista en reconstrucción cadavérica ha llegado a presidir la Asociación de Profesionales de los Servicios Funerarios de la Región de Murcia y ha sido uno de los artífices de que la Consejería de Salud reconociese la profesión de tanatopractor en la Región de Murcia.

Todo ello, tras veinte años de carrera profesional en los que ha ejercido de chófer de coche fúnebre, operador de crematorio, embalsamador, auxiliar externo de seguros y encargado de servicios funerarios en tanatorios de Murcia, sin dejar de formarse, hasta lograr un nivel 3 de Cualificación Profesional Tanatopraxia en un examen de la Junta de Galicia. "Es una gran labor social la que hacen los servicios funerarios", reflexiona este padre de tres hijos, cuyas aficiones resume así en la web del Ayuntamiento de Molina: "Familia, pesca deportiva y horticultura".

A lo que hay que sumar su afición a caldear a la oposición en los plenos, a la vista de los argumentos con los que se ha defendido de la petición de dimisión del PSOE, aludiendo a la cumbre que la extrema derecha europea ha celebrado bajo el título de Patriots, con Marine Le Pen (Francia), Viktor Orbán (Hungría), Santiago Abascal... Incluso ha llamado "policía del pensamiento" a los ediles socialistas y les ha acusado de "manipular la información", además de cobrar "casi 500 euros" por un pleno que ha calificado de "caza de brujas", pese a que el vídeo no ofrece lugar a dudas.

"Señores de la oposición, en el pasado pleno de enero, se dirigieron ustedes contra mí como 'El Reconquistador'. ¿Y piensan ustedes que me molesta? ¿Piensan ustedes que les molesta a mis seguidores, a mis simpatizantes o a los votantes? Fue un orgullo comprobar hace unos días en la cumbre de Madrid que a lo largo y ancho de Europa, a los españoles se nos reconoce la gran gesta de La Reconquista y con ello, la protección del cristianismo. Sinceramente, pueden seguir haciéndolo en cada pleno porque realmente, hemos sido votados para reconquistar los derechos perdidos por el inframundo de las políticas wok […]".

- ¿Usted se considera racista o facha?

- Antonio Martínez Sánchez: Yo no lo considero. Pero eso, lo mejor es que usted se lo pregunte a cualquier persona de Molina de Segura que sea árabe, con la que yo hablo de manera constante y directa, con personas de cualquier tipo, con mis propios compañeros que son extranjeros y que trabajan conmigo. Nosotros hemos sido el primer grupo político que ha introducido a una persona inmigrante en el salón de plenos, una concejal de Venezuela, lo que pasa es que esta mujer se fue por motivos personales, por el acoso y derribo que le estaban haciendo en las redes sociales.

Todo ese tipo de acciones que en contra de nosotros nadie ve, es lo que la sociedad ya está empezando a ver. También tenemos a un compañero de Bolivia que trabaja en la comisión de sanidad de Vox, tenemos compañeros de Ecuardo y de todas las nacionalidades que nos echan una mano. El que me conoce sabe como soy y sabe que el vídeo se ha utilizado en contra porque no podían usar nada contra Vox.