Marina Garrido, la número 1 del EIR de 2025 en su primer examen: "Los enfermeros me cuidaron y quiero devolverlo"

“Por motivos personales pasé algún tiempo en contacto con los enfermeros y médicos. Ellos me ayudaron y cuidaron y yo ahora lo quiero devolver”. Son las palabras de Marina Garrido, la número 1 de 2025 en el examen a Enfermero Interno Residente (EIR). Tiene un profundo agradecimiento al personal sanitario y así se lo ha demostrado a EL ESPAÑOL con cada una de sus intervenciones.

“Quiero ayudar y cuidar de otras personas. Es lo que me llama”, ha afirmado a este medio. Y, gracias a la excelente nota obtenida en el EIR, Marina Garrido (Almería, 2002) lo podrá hacer donde quiera. Sus 147 aciertos, 35 fallos y 18 preguntas en blanco la han catapultado al primer puesto en el EIR de 2025, un examen al que, por cierto, se ha presentado por primera vez.

Pese a que ahora tiene muy claro su camino, lo cierto es que, de niña, Marina no sabía qué quería estudiar. “Yo siempre saqué buenas notas, pero no fue hasta primero de Bachillerato cuando tuve una asignatura de Anatomía en el IES Bahía de Almería. Ahí aprendimos todo lo referente al cuerpo humano y me apasionó. Fue un antes y un después”, explica la joven almeriense.

Marina Garrido, la número 1 del EIR de 2025. Cedida

A partir de ahí se fijó un objetivo: llegar a una carrera sanitaria, pero no sabía cuál. Estaba entre Medicina y Enfermería, porque cuando era más joven pasó un tiempo entre hospitales, de manera “puntual”, rodeada de sanitarios que la inspiraron. Por ello apostó por obtener una buena nota en Selectividad, llegando a rozar el 13 sobre 14 en la Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU).

“Era 2020, el año en el que empezó la pandemia, y a pesar de que tenía una buena nota había mucho miedo y muchas restricciones para moverse entre comunidades autónomas. Por ello, decidí no moverme de provincia y por eso empecé a estudiar Enfermería en la Universidad de Almería. Luego me encantó tanto la carrera como la universidad y por ello me quedé ahí hasta finalizarla”, cuenta la enfermera.

Del éxito de la carrera al 1

Durante los cuatro años que duró el Grado, Marina Garrido cosechó buenas calificaciones hasta llegar a obtener un 8,68 de media en la carrera. Disfrutó “mucho” de lo que estudiaba, pero, sin duda, los primeros años de grado fueron muy impactantes para ella y sus compañeros. La Covid-19 estaba por doquier.

“Al principio las clases teóricas eran online y las teórico-prácticas eran en grupos muy reducidos. Teníamos mascarillas y más material de protección sanitaria. Y, claro, había mucho miedo. Nosotros, desde el minuto uno, nos fijábamos en los sanitarios y su resistencia y nos dimos cuenta de hasta qué punto estábamos dispuesto a llegar por ayudar a los demás. Creo que eso me animó porque es lo que quiero”, continúa Marina Garrido.

Marina Garrido, la número 1 del EIR de 2025. Cedida

Graduada en junio de 2024 en la Universidad de Almería, la joven no perdió ni un minuto y se puso a preparar el EIR. Siete meses después, Marina Garrido se ha alzado con el número 1 del examen.

Pero no lo ha hecho sola, en todo este tiempo la ha acompañado la academia PlanEIR-metrodora, una institución académica que “se convierte en la única que suma tres números uno en los últimos seis años, dos de ellos consecutivos en los dos últimos años: EIR 2024 y 2025”, explican desde la entidad.

Lo que elegirá

Como se venía contando, tras muchos meses de estudio, la joven realizó su examen el pasado 25 de enero junto a otros 27.697 aspirantes que se presentaron a todas las pruebas de Formación Sanitaria Especializada. En Enfermería, han aprobado el 99,87 % de las 7.932 personas que se presentaron. Pero, de todos, Marina Garrido ha sido la mejor.

Tras tanto esfuerzo, la enfermera decidió irse de vacaciones unos días a Cádiz con su pareja. “Y estando aquí el Ministerio de Sanidad publicó los listados. No me esperaba ni que fuese tan pronto ni que obtuviese el número 1. Sabía que me había salido bien y que iba a tener una buena posición gracias a las estimaciones que hacen las academias, pero nunca pensé que fuese la primera. Estoy feliz y orgullosa”, dice.

Este viernes volverá a su Almería natal a celebrar con los suyos antes de decidir cuál será el siguiente paso en este exitoso camino. “Aún no sé qué hospital elegiré. Es algo que no he investigado, pero creo que me gustaría salir de Almería e ir a algún hospital más grande. Lo que sí tengo claro es que quiero hacer la especialidad de Matrona porque me veo acompañando a la mujer en un proceso tan bonito y largo como es el embarazo y el parto”, concluye Marina Garrido, la número 1 en el EIR de 2025.