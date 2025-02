El imperio de Marian Rojas-Estapé: autora superventas y psiquiatra 'vitamina' que sigue "pasando consulta" a diario

Si intentara Marian buscar algún tipo de cobijo para sus palabras, no lo encontraría. Rojas-Estapé es un fenómeno literario imparable. Una médico psiquiatra influencer. El pasado lunes salió en El Hormiguero a exponer su aplaudido discurso y sus argumentos volaron con muchísima rapidez para llenar las redes de comentarios: "Transmitir la importancia del equilibrio entre la mente y las emociones ¡para alcanzar ese equilibrio emocional y psicológico que todos buscamos!".

Su último éxito literario es Recupera tu mente. Reconquista tu Vida, uno de los libros más regalados en Amazon. Después de este va Cómo hacer que te pasen cosas buenas, otro de los libros de Rojas-Estapé. Sin embargo, ella vive de su consulta. Tal y como ella misma ha expuesto en alguna ocasión: "Las cosas que dan sentido a la vida son el amor y el trabajo".

Su editora avisa de que es difícil entrevistarla por una razón sencilla: ella vive de atender a sus pacientes casi de sol a sol, sin prácticamente pausa para nada. Según los datos de Informa, María Antonia Rojas-Estapé es administradora solidaria y socia del Instituto Rojas Estapé SLP, consejera de la Fundación AXA y socia de Triana 88 SL.

Esta última semana no está de promoción. Sin embargo, su aparición en el programa de Pablo Motos le ha puesto en el candelero. Todo el mundo quiere saber más sobre sus ideas pasadas, presentes y futuras. Los aplausos llegaron, pero las redes sociales estaban esperando en la vuelta de la esquina con el palo preparado.

Rojas-Estapé dejó en el programa de Atresmedia frases del tipo: "Nos cuesta concentrarnos, prestar atención, nos cuesta tolerar la frustración, nos cuesta profundizar, todo nos molesta, nos cuesta entender al otro". Y lo achacaba a que "tenemos deteriorada la corteza prefrontal y eso nos genera un pensamiento polarizado que tiene graves consecuencias en nuestra salud mental y en nuestra sociedad".

No quedó ahí. Su discurso llegó a la dependencia general de la sociedad a las pantallas. "Las drogas ahora entran por los ojos", dijo. "El cerebro recuerda lo que le calma, lo que le excita y lo que le da placer", insistió.

En consonancia a ello, aseguró que "nos intoxicamos de dopamina". Por eso piensa que estamos "ante una crisis social de atención". "Necesitamos entender cómo funciona la dopamina. Porque cuando nosotros vivimos a base de gratificaciones instantáneas y somos adictos al placer, nos volvemos intolerantes al dolor", insistió.

De hecho, la divulgadora habla de la importancia de divagar y aburrirse. Asegura que los seres humanos no estamos "diseñados para vivir acelerados ni para vivir continuamente en alerta".

Marian Rojas-Estapé, sin embargo, parece estar hecha de otra pasta. A pesar de su éxito literario sigue trabajando a destajo. De hecho, en la última semana le ha sido imposible contestar por tema de agenda. Trabaja en la consulta desde primeras horas de la mañana hasta las últimas de la tarde, explica su jefa de prensa al teléfono.

Educación

María Antonia Rojas-Estapé (2 de noviembre de 1983) nació en una familia acomodada. Es hija de Enrique Rojas Montes y de la notaria Isabel Estapé Tous.

Marian Rojas-Estapé es médico psiquiatra. Durante la carrera se fue a trabajar a un colegio del Bronx e impartió clases a niñas "de ese barrio marginal", según su web. Se licenció en la Universidad de Navarra en el año 2007, tras lo que decidió emprender un viaje a Camboya. Lo hizo para colaborar en un proyecto solidario de la Fundación de Somaly Mam, Afesip, según su web, "ayudando a niñas de los prostíbulos que habian sido vendidas a redes de tráfico sexual desde pequeñas".

"Entré en los burdeles para entender mejor la historia de esas jóvenes y desde entonces colaboro con Somaly para ayudar en la prevención del tráfico sexual", cuenta en su propia web la psiquiatra.

A pesar de todo, su vocación por la psiquiatría aumentaría con su siguiente proyecto. Fue en Phnom Pehn. En la ONG 'Por la sonrisa de un niño', ayudó a esas niñas que habían sufrido traumas severos y descubriendo el sufrimiento de la forma más cercana.

En realidad, Marian es una aventurera. Ella misma reconoce que donde va le "pasan cosas". Cuando volvió de Camboya, hizo el MIR en el hospital Puerta del Hierro. Luego, se fue a Londres, al King's College para profundizar en el campo de la somatización.

Luego, acabó haciendo la residencia en la unidad infantil-juvenil del Gregorio Marañón. En Barcelona, se fue a la Unidad de Drogas del Hospital del Mar.

Para entonces, según su web, ya había comenzado a impartir conferencias en distintos lugares del mundo. Y en 2013 se sumó a la docencia en IPADE, en México.

Su primer libro llegó en 2018 y ha tenido más de 40 ediciones en España. 'Cómo hacer que te pasen cosas buenas'. Su segundo libro llegó años más tarde. En 2021 vio la luz Encuentra tu persona vitamina, otro éxito de ventas. Su último libro es Recupera tu mente. Reconquista tu Vida.

¿Debe ir a terapia?

El éxito literario no consigue alejar a Rojas-Estapé de su pasión por la psiquiatría. "Actualmente la unión de mente y cuerpo es uno de mis principales campos de estudio y actuación para entender el comportamiento humano y las enfermedades".

"Considero que la buena gestión de las emociones es clave para poder ser feliz. No podemos ver el cuerpo ni sus síntomas sin tratar ni indagar sobre las emociones y la mente", insiste en su blog.

La capacidad de Rojas-Estapé como psiquiatrá quedó patente tras su exposición el pasado lunes en El Hormiguero. "Hay una cierta degradación cognitiva. Mejoramos las máquinas y degradamos la parte mental", expuso ante Pablo Motos sobre los últimos campos de estudio e investigación que le interesan.

Marian llegó a preguntarle a Pablo Motos si pensaba que debía ir a terapia. "No he ido. Me lo han recomendado. ¿La necesito?", cuestionó el presentador. Ella le preguntó si le gustaba su voz interior y su cerebro. Él respondió de manera afirmativa y ella contestó: "Entonces, quizás, no la necesitas". Quizás. Porque nunca se sabe.