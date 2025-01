Los bomberos del CEIS de Murcia se encadenan a la sede del Consorcio para que les reconozcan sus horas extra

Un grupo de bomberos del Consorcio de Extinción Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS) se ha encadenado en la puerta de su sede para reclamar "un documento que acredite el reconocimiento al trabajo y las horas extra realizadas". Según explican miembros de la Junta de Personal en un comunicado, "el problema de los bomberos es que han realizado tantos servicios fuera de su jornada como el propio Consorcio les ha pedido, pero este no ha abonado jornadas"

El documento que reclaman estos siete efectivos del CEIS y por el que llevan desde este martes por la mañana encadenados certifica "cientos de horas realizadas desde hace más de cuatro años". Entre los bomberos que están protagonizando esta protesta se encuentra el secretario de la Junta de Personal y delegado sindical independiente, Sergio Rubén Nicolás, que afirma a EL ESPAÑOL que "estaremos aquí hasta que nos lo den".

No es la primera vez que los bomberos del CEIS de Murcia llevan a cabo esta reclamación. Pues tal y como explica la Junta de Personal del CEIS en el citado comunicado, "más de cincuenta bomberos han solicitado al Consorcio el reconocimiento de esos trabajos, posteriormente lo han reclamado y finalmente han recurrido a la vía judicial".

De hecho, el motivo que ha llevado a este grupo de bomberos a encadenarse, según Sergio Rubén Nicolás, ha sido que uno de los miembros del personal del CEIS "ganó una sentencia, y ha tenido que venir aquí y decir "o me dais el documento o no me voy". Los demás hemos venido a apoyarle".

Siete bomberos del CEIS de Murcia se encadenan a la sede del Consorcio como protesta.

- ¿Por qué consideran que el Consorcio y la Comunidad Autónoma no han alcanzado un acuerdo para satisfacer estas demandas después de tanto tiempo?

- Sergio Nicolás: Esto es una opinión, me puedo equivocar. Pero creo que se debe a un tema ideológico. Nosotros entendemos que si el Consorcio fuera un servicio privado más cerca de su ideología esto estaría solucionado. Por ejemplo, desde que se privatizaron las brigadas forestales, han visto duplicado el presupuesto cada seis años.

En este momento, el secretario de la Junta de Personal explica que siguen "esperando a que el Consorcio nos dé alguna respuesta". Por su parte, el gerente del CEIS, Eduardo Sánchez, asegura que "no existe ninguna justificación para que se produzca ningún encierro, porque la gerencia no se ha negado a abonar ninguna hora extra certificada".

Respecto a las horas extra que refieren los bomberos encadenados a la sede del CEIS, Sánchez explica que "se trata de unas horas de 2021 y 2022 cuyo importe alcanza aproximadamente el medio millón de euros, que en su momento no se pudieron abonar porque fueron objeto de reparo por parte del servicio de intervención del consorcio".

En esta línea, el gerente del Consorcio amplía que "se ha conocido alguna sentencia que desestima parcialmente el cobro de esas horas extra extraordinarias debido a que no se encuentran debidamente acreditada su realización".

En cualquier caso, Sánchez adelanta que va a iniciar "un calendario de revisión de documentación con los trabajadores afectados para alcanzar una solución dentro del marco legal". Además, EL ESPAÑOL ha contactado con una fuente del Ejecutivo regional, pero este se remite a las declaraciones emitidas por el gerente del Consorcio.

Mientras tanto, los bomberos se mantienen encadenados. Esta es una más de las acciones de protesta para exigir unas mejores condiciones que encabezan efectivos del CEIS de la Región de Murcia. El pasado diciembre llevaron a cabo otra concentración para señalar "el incumplimiento del acuerdo de incorporación de 120 efectivos desde 2022".