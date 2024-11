Paco, el sastre influencer que te enseña a vestir como un 'Peaky Blinder': ya tiene 1 millón de seguidores en Instagram

En un rincón de Yecla se encuentra Superlatio, la tienda de moda que dirige Francisco Carpena López (Yecla, 1966) desde hace casi cuatro décadas. Francisco, que prefiere que le llamen Paco, atiende cada día a una infinidad de clientes que le visitan atraídos no solo por su selección exquisita de trajes, también por su gran carisma y estilo que han cautivado a más de un millón de personas en Instagram.

Hace poco más de un año este sabio de la moda masculina dio un exitoso salto a las redes sociales. Desde sus cuentas de Instagram, Facebook, YouTube y TikTok (@superlatio) se dedica a ofrecer consejos al más puro estilo de un asesor de moda particular: cómo combinar corbatas, cuándo utilizar gemelos, en qué ocasiones se puede vestir un traje negro...

EL ESPAÑOL contacta con Paco Carpena justo después de que un comercial saliera de su tienda ubicada en Yecla, un municipio de más de 35.000 habitantes situado al norte de la Región de Murcia que limita con Alicante y Albacete. Es uno de los pocos ratos que tiene libres y no por casualidad, sino porque no ha podido recibir dos citas que venían desde Valencia por culpa del temporal.

Una de las cosas que más destacan de sus trajes es su inspiración en la moda inglesa del siglo pasado. En su estilo muchos ven una referencia a la forma de vestir de los personajes de la famosa serie Peaky Blinders. De hecho, Paco cuenta que se adelantó a esa tendencia, porque ya ofrecía ese tipo de moda en su tienda antes de que se estrenara la propia serie.

Un vídeo del perfil de Paco Carpena (@superlatio) donde muestra cómo vestir como un 'Peaky Blinder'.

Pregunta.- ¿En qué se inspira realmente su estilo, además de en los Peaky Blinders?

Respuesta.- Todos nos inspiramos en algo. A mí me gusta mucho cómo se vestía en los años 20 del siglo pasado. De hecho, antes de que salieran los Peaky Blinders yo ya tenía ese tipo de ropa en mi tienda, y me costaba muchísimo encontrarla porque es muy de Irlanda, Inglaterra… Pero aquí en España no existe todo eso. Empecé a ver la serie porque era el tipo de ropa que yo tenía y quería vender.

Luego sí que he seguido promocionando esa forma de vestir. De hecho, recuerdo un cliente que vino desde Irlanda a hacerse un traje a mi tienda de ese estilo. Cuando le dije que debían tener este tipo de ropa en su país, me dijo: "No te creas, no existe". Y vino aquí porque vio el estilo que ofrecemos por redes sociales.

Lo primero que deja claro en el tono humilde que le caracteriza es que no se considera sastre pese a que sí tiene estudios de sastrería y diseño. Y esto es porque -por ahora- no fabrica sus propias prendas. "Me defino siempre como un asesor de moda", matiza.

Paco Carpena dobla el pantalón de un traje en su tienda, Superlatio. Cedida

P.- ¿Cuándo decidió dar el salto a las redes sociales?

R.- En las redes estamos desde hace a lo mejor 15 años. Facebook fue nuestra primera red social. En aquel momento contratábamos a algún modelo, le poníamos un traje de la tienda y lo publicábamos. Alcanzábamos dos o tres mil visualizaciones. Pero hace poco más de un año mi yerno, Pablo, que es ingeniero informático y se dedica a las redes, me ofreció grabar un vídeo aconsejando tres corbatas para un traje verde.

Lo publicamos en Instagram por la noche. Cuando me levanté por la mañana teníamos 30.000 visitas y no paraba de subir. Y un montón de comentarios, entre los que había uno que me ponía pringando, que me sentó fatal, pero mi hija me dijo que eso era bueno y normal porque nos estábamos viralizando -risas-.

Ese primer vídeo se publicó en Instagram en septiembre del año pasado. Hoy, en esta red social, el contador de Superlatio marca 1,1 millones de seguidores, y en TikTok está cerca de marcar los 700.000. La nueva apuesta de Paco se encuentra en YouTube, donde además de sus característicos vídeos cortos de menos de un minuto, publica vídeos más largos y elaborados.

Gracias a las redes sociales, este maestro de la elegancia recalca que han tenido "una afluencia de público impresionante" que llega a la tienda inspirado por su contenido: "Nos han venido clientes desde Francia, Inglaterra, Alemania… Y eso porque no podemos atender a clientes de América: México, Perú, Miami, y otros sitios de Estados Unidos donde tenemos muchos seguidores".

El asesor de moda, Paco Carpena, posa con un traje de su tienda, Superlatio. Cedida

P.- ¿Cuándo y por qué comenzó a trabajar en el mundo de la moda?

R.- Es vocación propia. Mi madre cosía muy bien, empezó desde muy joven a coser vestidos de mujer y en casa hacía de todo en cuanto a costura. A mí me gustaba muchísimo la moda, y cuando no podíamos comprar ropa le decía, "mira he comprado un tejido, hazme un chaqueta, hazme un pantalón…"

Entonces yo tendría 12, 13, 14 años. Siempre me ha gustado este mundo, desde muy pequeño. De hecho, mi madre dice que era complicadísimo ir conmigo a las tiendas, porque me gustaba todo lo contrario que a ella y le daban unos disgustos bestiales -entre risas-.

Más allá del nicho

El mundo de la ropa masculina elegante parece haber vivido en las últimas décadas una disminución de su popularidad. De hecho, algunas marcas de este tipo de moda como la italiana 2Men señalan que con el paso de las décadas, los trajes se han ido haciendo cada "cada vez menos populares".

Esta firma de lujo explica en su sitio web que "en los 80, los trajes eran una vestimenta obligatorio en el trabajo; en los 90 la ropa casual de negocios era común en muchos lugares, y en los 2000 la ropa más relajada se volvió aceptable en el trabajo".

El asesor de moda yeclano Paco Carpena viste un traje de su tienda, Superlatio. Superlatio

Pero el carisma de Paco Carpena ha conseguido traspasar en las redes las fronteras de la visibilidad de este contenido, que es de nicho. No en vano, los trajes y la moda elegante masculina suelen tener un perfil de público más adulto y cuya presencia en las redes es más limitada.

P.- ¿Cree que la gente hoy en día se preocupa por vestir bien?

R.- Si tengo que ser sincero tengo que decir: no, en la mayoría de los casos. Sin embargo, cuando la gente tiene un evento especial sí que preguntan, se informan y se dejan asesorar. Yo creo que en el tema del vestir lo que nos falta son conocimientos y educación. Por ejemplo, a lo mejor a una boda hay que ir de cierta manera y no pasarse, pero tampoco quedarse corto.

Por desconocimiento, creo que se viste mal. Pero también pienso que sí que hay intención por parte de la gente de vestir bien. También considero que hay profesionales en ciertos comercios, no en todos, claro, que no asesoran bien al cliente, y más bien solo quieren vender. Afortunadamente creo que ese tipo de comercio se extinguirá y quedará el profesional de verdad, el que sabe cómo tiene que asesorar al cliente.

La gran visibilidad de las redes sociales ha permitido al asesor de moda yeclano iniciar nuevos proyectos, lanzando una marca propia: Neaters. Una línea de productos propios entre los que se ofrecen pantalones, zapatos y otros elementos tan particulares como una maleta portatrajes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Neaters (@neatersmoda)

Paco explica que su nueva marca, que apenas lleva unas semanas a la venta, ha recibido "miles de visitas a su página web, y la facturación está siendo muy importante". De hecho, para su peculiar maleta portatrajes, subraya que "el éxito ha sido bestial, nos quedamos cortos y vamos a hacer otro pedido para seguir poniéndolas a la venta".

P.- ¿Cuáles son sus próximos proyectos?

R.- Voy a ampliar el tema de la sastrería a medida con tejidos punteros a nivel mundial. Por otro lado, hay un proyecto a nivel europeo junto con una marca portuguesa para el que he creado una colección que va a salir al mercado en unos meses. Eso ya está hecho y lo puedo contar: la línea de productos se llama Torre by Superlatio.

Pronto la encontraremos en ciertas tiendas de España, Italia, Francia, y tal vez Alemania. Es un proyecto muy fuerte que nosotros solos no podríamos haber soportado, pero gracias a las redes hemos conseguido que alguien crea en nosotros. Me puedo equivocar, pero creo que va a ser una colección con muchísimo éxito.