Quién es Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Carlos Mazón el día que se desencadenó la DANA

Presentadora de eventos, profesora de oratoria y reconocida periodista dedicada al sector de la comunicación en la Comunidad Valenciana durante más de 20 años. Maribel Vilaplana (Muro de Alcoy, 1975) es la mujer con la que Carlos Mazón estuvo comiendo la tarde de la tragedia de la DANA. Ambos se reunieron en el restaurante El Ventorro, en Valencia, hacia las 15:00 de la tarde y su reunión se extendió hasta más de las 17:30, tal y como ha adelantado EL ESPAÑOL.

El presidente de la Generalitat le ofreció la dirección del canal À Punt, de la televisión pública regional, oferta que ella rechazó. Mazón no llegó a la convocatoria del Centro de Coordinación Operativo Integrado (Cecopi) –que comenzó a las 17:00– hasta casi dos horas después de que su inicio.

Vilaplana es una conocida periodista de la región. Según su propio perfil de LinkedIn, es consejera de comunicación y relaciones institucionales del Levante UD y portavoz del club desde septiembre de 2023. También es miembro del claustro de profesores en la Cámara de Comercio de Valencia, donde desempeña tareas de formación en el área de comunicación para programas de alta dirección y marketing, así como de oratoria y técnicas para hablar en público enfocados a las ventas y a la empresa.

También es profesora de comunicación y técnicas de oratoria en la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, donde imparte en los grados de Derecho y Criminología, y profesora del módulo de comunicación en el Máster Universitario en Técnicas Experimentales en Química de la Universitat de València.

En el sector periodístico, Maribel Vilaplana es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad CEU Cardenal Herrera y ha desarrollado su carrera como presentadora de espacios informativos y programas especiales de la Radiotelevisión Valenciana (RTVV). Ha pasado frente a las cámaras de la televisión pública valenciana y por Canal 9 (actual À Punt), donde llegó a ser una de sus presentadoras más veteranas, ya que pasó allí 16 años.

Vilaplana también fue jefa de área de contenidos, retransmisiones y reportajes especiales, presentadora y redactora del Notícies 9 Migdia, en Canal 9, y directora y presentadora del Debat A2 Tendències durante dos temporadas. También presentó y coordinó la tertulia matinal Bon Dia Comunitat Valenciana y condujo programas especiales para elecciones autonómicas y nacionales y cubrió un especial sobre el 11-S, sobre la guerra de Irak y todo tipo de coberturas internacionales.

Desde entonces, se dedica a la asesoría de comunicación para empresas y a la docencia. "Tras más de 20 años siendo la imagen y la voz de numerosos actos institucionales, empresariales y sociales de todo tipo y envergadura, puedes confiar en mí para que todo transcurra como lo has imaginado", asegura en su página web personal. "Más que una presentadora, me considero una conductora de eventos, pues me ocupo de crear los guiones de una manera personalizada para cada ocasión, así como de velar para que se cumpla el protocolo y los objetivos del evento".

En su área como coach para la oratoria, se especializa en "superar el miedo a hablar en público", en "ganar seguridad en ti mismo y generar impacto en los demás" y "potenciar las habilidades personajes; es decir, ser el mejor y además parecerlo". Sus conocimientos, señala en su porfolio, "son requeridos como formadora en numerosas empresas o como asesora de reconocidos empresarios".

"Hay dos tipos de galas"

Unos días atrás, Carlos Mazón y Vilaplana habían coincidido en el 50 aniversario del Parque Empresarial Fuente del Jarro, en Paterna. Durante la gala, que fue conducida por la periodista y comunicadora, el propio president de la Generalitat se deshizo en halagos hacia ella.

"Ya sabéis que en València hay dos tipos de galas: las que presenta Maribel Vilaplana y las demás. ¡Un aplauso para Maribel Vilaplana!", expresó frente a un público de 600 personas.

Ayer mismo, el presidente de la Comunidad Valenciana negó, interrogado por algunas informaciones, que el día de la DANA estuviera en una comida de celebración de cumpleaños. "Lo desmiento categóricamente, fue un almuerzo de trabajo y ya está". Hoy EL ESPAÑOL ha sabido que lo realizó con Maribel Vilaplana, y que el encuentro se extendió hasta entrada la tarde.

Por lo pronto, el Gobierno ha confirmado cuatro nuevos fallecidos por la DANA en Valencia, que suma ya 215 muertos. En total, las víctimas ascienden a 223 en todo el este peninsular, y aún hay decenas de desaparecidos.