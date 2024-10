Lucía Mora y las 6.200 pescaderías que piden bajar el IVA como en Europa: "No nos da para pagar los gastos"

El sector pesquero español se siente asfixiado. Todos los eslabones de la cadena están sufriendo los altos precios de los productos del mar, los cuales “se elevaron mucho desde la pandemia y no volvieron a bajar”, explican a EL ESPAÑOL fuentes del sector. Como no pueden más, los pescadores, las cofradías, las conserveras, la industria de los congelados, los mayoristas y los pescaderos han iniciado esta semana una campaña que persigue la supresión o la reducción del Impuesto sobre el Valor Añadido de los alimentos procedentes del mar. Su lema: “Pescado y marisco sin IVA”.

Harto de la bajada del consumo de los pescados y mariscos por sus precios, el sector pesquero pide al Gobierno que el IVA se reduzca desde el actual 10 % al tipo “superreducido” del 4 %, ya que se trata de un grupo de alimentos de primera necesidad. Eso o que directamente se suprima el impuesto para favorecer el consumo de los pescados y los mariscos, como en algunos puntos de Europa. El sector, de hecho, no entiende por qué estos alimentos han quedado “excluidos” de las rebajas fiscales que aprobó el Ejecutivo en otros alimentos para paliar los efectos de la guerra en Ucrania.

El resultado, considera el sector pesquero, es catastrófico. Según los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el consumo per cápita de productos pesqueros en 2023 se situó en 18,56 kilos, un 3,3 % menos que en 2022 y registró el dato inferior de toda la serie histórica, con una caída acumulada del 34,3 % desde 2008. De esta caída en el consumo, por ejemplo, ha sido testigo Lucía Mora (Valencia, Venezuela, 1973), una hostelera especializada en la venta de productos del mar desde 2016.

Detalle de sardinas en una lonja. EFE

Ella, especialista en vender ostras, es sólo una pequeña comerciante afectada por la difícil situación, pero no la única. “Hace ocho años podía vender una ostra a 1,50 euros y ahora tengo que hacerlo a 4,50. No lo hago porque quiero, sino porque a mí me cuesta 2,90 euros cada una. Y, claro, conservarlas, pagar la luz de mi local y todo lo demás, me obliga a poner ese precio. La situación es difícil y a veces los ingresos no dan para pagar los gastos”, explica a este medio la profesional.

Lucía Mora es sólo un ejemplo de lo que está sufriendo el sector por el encarecimiento de los productos del mar. Pero, como ella, cientos de hosteleros especializados en la venta de pescado y de pescaderías, las de toda la vida, sufren la bajada del consumo. Por ello, 6.200 pescaderías de todo el país se han sumado a una iniciativa para pedir la movilización de los consumidores en favor de una bajada o supresión del IVA.

Para ello, llevarán a cabo una campaña que combinará la acción en las pescaderías y la movilización digital, para promover que los consumidores apoyen la supresión o reducción fiscal desde sus propios móviles a través de un código QR. Participan en la campaña las patronales de armadores (Cepesca), conserveras (Anfaco), acuicultura (Apromar), industria del congelado (Conxemar), pescaderías (Fedepesca), los mayoristas de pescado madrileños (Aempm), la cooperativa ARVI y la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores.

Bajadas como en Europa

El espejo europeo con el que se mira el sector pesquero español, de hecho, deja en evidencia la situación de España. Este martes, el sector ha citado los ejemplos de otros países europeos, como Irlanda, Malta y Reino Unido, donde los productos del mar tienen un IVA del 0 % de forma permanente y otro como Portugal, que eliminó en 2023 el IVA para las principales especies pesqueras.

Otros países mantienen para estos productos un tipo superreducido, como Luxemburgo (3 %), Alemania, Chipre, Hungría y Polonia (5 %) o Francia (5,5 %), según las organizaciones pesqueras. Pero España se mantiene en el 10 %, lo que ha cansado al sector.

“Yo creo que bajar el IVA del 10 al 4 % no sólo nos ayudaría muchísimo a los vendedores de productos del mar, sino también al cliente final. Sería beneficioso para todos e, incluso, podría incentivar el consumo de productos nacionales que, en muchos casos, incluso son más caros que los importados”, opina Lucía Mora.

Lucía Mora, en su negocio, situado en el Mercado de Vallehermoso. Cedida

La vendedora de pescados, crustáceos, moluscos y mariscos no va desencaminada en la idea de que la reducción del IVA también puede ayudar a los consumidores. Según un informe de la consultora Cariotipo, con el apoyo de la CEOE y la Fundación Española del Corazón, suprimir el IVA del pescado y el marisco puede ayudar a las familias españolas a ahorrar 928 millones de euros al año. Esa cantidad es la que recaudó en 2023 el Ministerio de Hacienda mediante la imposición del IVA del 10% para los productos pesqueros.

La historia de Lucía

La petición de la reducción o la supresión del IVA no sólo beneficiaría a los consumidores, sino también a toda la cadena del sector pesquero y “a los pequeños comerciantes” como Lucía Mora. Nacida en Venezuela en 1973, la mujer se trasladó a España hace 24 años y, en los últimos ocho, se ha dedicado a vender todo tipo de productos de mar. En particular, ostras.

“Yo me dedico a esto porque sufrí una mala praxis médica que me dejó sorda del oído izquierdo y, por ello, ahora esta es mi profesión”, dice. Así que desde 2016 se ha dedicado a la compraventa de productos del mar. “Yo voy cada día a Mercamadrid y hasta me atrevería a decir que los productos han triplicado su precio desde que empecé hasta la actualidad”, comenta la profesional.

Cuenta que “la escalada de precios fue abismal durante la pandemia” y que, incluso, no trabajó durante nueve meses y estuvo a punto de cerrar. Pero logró sacar adelante su anterior negocio, situado en el Mercado de Antón Martín, en Madrid. Ahora, junto a su nuevo socio, especialista en la elaboración de bacalao, regenta Cachuelo By El Tarantín de Lucía. Este local, donde se pueden encontrar desde productos frescos del mar hasta elaborados, se alza en el Mercado de Vallehermoso.

Ahora, con mucho esfuerzo, Lucía Mora va hacia adelante, pero reconoce que le ayudaría mucho la reducción del IVA de los productos del mar. Una reivindicación que ya ha lanzado todo el sector en bloque. Quieren que los pescados y los mariscos se graven como los productos más básicos, pues en estos momentos están gravados con un IVA del 2 % hasta final de año, cuando asumirán una tasa superreducida del 4 %. En este grupo de alimentos están el pan, los huevos, las frutas, las verduras, la leche y el aceite de oliva… pero no el pescado ni el marisco, de momento.