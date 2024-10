Infiltrado en el canal de Telegram donde te enseñan el 'truco' para vender productos de 20 euros a 100

Adidas, Nike, Louis Vuitton, Bimba y Lola o New Balance son solo algunas de las marcas populares que se ofrecen en imitación a través de canales de Telegram. En estos casos su precio puede llegar a ser un 80% más barato de su valor real y la calidad suele ser similar a la de la oficial. Sin embargo, hay un canal que no se limita a compartir links de productos, sino también a vender facturas con los que hacer pasar estas imitaciones como verdaderas.

"Las facturas son necesarias si te dedicas a la venta o quieres vender algún producto de marca. Además, son editables y puedes personalizarlas como quieras", promete el dueño del canal en uno de los mensajes que publica en la sección de su canal titulada 'Facturas'. Esto sumado a una serie de imágenes con carpetas en las que enseña las diferentes facturas que ofrece.

Los productos que se llegan a publicitar en este canal van desde zapatillas a prendas de ropa pasando por bolsos, joyas, accesorios o incluso artículos de tecnología como, por ejemplo, unos AirPods Pro 2 vendidos por 14,50 euros en lugar de su regular precio de 270 euros en la tienda de Apple.

Estafa por redes

En las últimas semanas se han viralizado en TikTok vídeos que muestran la facilidad para adquirir productos de imitación. Su estructura es sencilla: enseñan los productos de marca pero mostrando el precio de imitación, y en ningún caso se llega a mencionar que son productos falsos. Una vez el usuario cae en el anzuelo, estas cuentas promocionan sus canales de Telegram donde prometen compartir enlaces para acceder a estos productos de ensueño a precio de mercadillo.

Una vez accedes a estos canales de Telegram, hay varios tipos: los hay donde todo tipo de usuarios piden qué productos desean y otro usuario random le comparte el link para acceder. Pura anarquía en cuanto a mensajes y confianza plena en la comunidad. Hay canales también donde está prohibido hablar y solo el creador comparte links de venta. No hay hueco a debate.

Estos links llevan a páginas de venta de origen chino, con portadas que muestran al producto con rasgos cambiados al original, véase dos rayas en lugar de las míticas tres de Adidas. Sin embargo, entre los comentarios se pueden observar el resultado real. Además, en los propios canales muchos usuarios muestran sus pedidos cuando llegan a casa y cómo prácticamente resulta imposible distinguir la imitación de la real a simple vista.

Por último, hay algunos que trabajan más la organización, en especial el canal 'Hacoo Crew' en el que más de 100 mil usuarios forman esta comunidad donde hay tanto chat general como un grupo para compartir solo links, usuarios mostrando sus compras y el más peligroso, uno de facturas falsificadas.

Este grupo dentro del canal que dirige un usuario conocido como ALEX, ofrece una serie de facturas que son "editables y personalizables" así como "necesarias si te dedicas a la reventa o quieres vender algún producto de marca".

Algunas de las facturas falsas que se ofrecen en el canal de Telegram.

Estas facturas se venden a través de una web propia del canal donde se ofrecen dos tarifas: una donde se incluyen más de 100 facturas por 20 euros así como una guía para editarlas y otra con 43 facturas por 15 euros. Estas facturas pueden ser de negocios como Adidas, Apple, Amazon, Nike o Zalando, entre otras.

A la hora de ponerse en contacto con ALEX sobre la venta de estas facturas, este aseguró: "Varia gente me lo ha comprado ya, no hay ningún problema, sino no las comprarían".

En el chat general, los usuarios comparten datos y consejos para revender los productos, desde centrarse en vender zapatillas, links de Airpods falsificados o en qué plataformas resulta más fácil, Wallapop y Vinted. Incluso un usuario se jacta de haber gastado 800 euros en productos de imitación para su posterior reventa.

Generar facturas falsas se trata de un delito de falsedad en documento mercantil que se castiga en el Código Penal con una pena de prisión de seis meses a tres años. Además, en el caso de la venta de una imitación haciéndola pasar por verdadera habría que incluir el delito de falsificación y estafa con una pena que puede llegar hasta cuatro años de prisión más multa.

Falsificaciones en España

En 2023, los Cuerpos de Seguridad requisaron más de 3 millones y medio de productos falsificados que habrían alcanzado en el mercado un valor de cerca de 150 millones de euros.

De hecho, un 20% de los españoles afirma haber comprado productos de imitación, situando a España como el segundo país de la Unión Europa (UE) que más productos de imitación compra, solo por detrás de Bulgaria (24%). La media europea se sitúa en un 13%.

El porcentaje de los españoles se incrementa a la hora de analizar el rango de edad de 15 a 24 años, con un 50% reconociendo haber comprado productos falsificados. La principal motivación para que una persona compre productos de imitación, siendo consciente que son de imitación, es el precio más bajo en comparación al producto real.

De acuerdo con un estudio de la agencia de investigación Sicpa, el impacto de las falsificaciones en el comercio representa unas pérdidas de 5.700 millones de euros y 44.700 empleos al año solo en España.