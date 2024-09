Giro en el caso Madeleine McCann: la confesión de Brueckner que podría cambiarlo todo

Christian Brueckner, principal sospechoso en la desaparición de Madeleine McCann, habría confesado haber secuestrado a una niña en el Algarve, según el testimonio de un excompañero de prisión. Durante un juicio en Alemania por delitos sexuales, Laurentiu Codin, quien compartió celda con Brueckner, reveló que el acusado le confesó haber secuestrado a una niña mientras intentaba robar en una zona de lujo en Praia da Luz.

Laurentiu Codin relató ante el Tribunal Regional de Braunschweig que Christian Brueckner le comentó que vio una ventana abierta y decidió entrar para robar, pero en lugar de dinero, se encontró con una niña y optó por llevársela. “Dijo que estaba en una zona de hoteles donde viven personas ricas, entró a buscar dinero, pero en vez de eso se llevó a una niña”, afirmó Cudin en su testimonio. Este relato ha vuelto a poner el foco en Brueckner como el principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann.

“Hablaba de una niña, no sé si lo que dijo era verdad o no. Dijo que tenía un autobús y que se la había llevado en él. Me habló de dos niñas. Dijo que se había llevado a una, tuvo sexo con ella, pero no la mató”, ha detallado también Codin. A pesar de una búsqueda internacional masiva y continuos intentos por resolver el caso, la desaparición sigue siendo un misterio sin resolver. Ahora, las palabras de Codin podrían aportar nuevas pistas sobre lo sucedido.

Brueckner, de 47 años, cumple actualmente una condena de siete años por la violación de una mujer estadounidense en Praia da Luz, la misma localidad donde desapareció Madeleine. Su historial de delitos sexuales y su presencia en Portugal en la época de la desaparición lo han convertido en el principal sospechoso del caso.

Christian Brueckner y Laurentiu Codin coincidieron en una cárcel en Alemania, en el año 2020, justo cuando Christian Wolters, responsable de la fiscalía alemana, anunció que Brueckner era el principal y único sospechoso del caso de Madeleine McCann. A pesar de este anuncio, aún no se ha realizado un juicio donde se dictaminaría la sentencia por el resto de sus delitos sexuales y de la desaparición de la niña.

El abogado del acusado ha conseguido aplazar el juicio, porque, según han dicho varios fiscales, hay suficientes pruebas que le declararían culpable de todos los delitos de los que se le acusan.

Hoy en día, cumple una condena de 7 años por la violación y asesinato de una mujer de 72 años en Praia da Luz (Portugal), donde Madeleine McCann desapareció. Además se le ha acusado de otros cargos de carácter sexual, a una joven irlandesa de 20 años, a una niña de 14 y a otra de 10, todas en la zona del Algarve. Por ahora, tiene que cumplir condena hasta el año 2026, aunque la fiscalía alemana considera que tiene suficientes cargos para seguir en prisión.