La Guardia Civil busca "a destajo" al asesino del niño de Mocejón: "No paraba de dar puñaladas a Mateo"

Eran poco más de las 10 de la mañana cuando se rompió el silencio de un domingo cualquiera en Mocejón (Toledo). Un joven de entre 16 y 18 años, presuntamente encapuchado, acudió hasta el Campo de Fútbol Municipal 'Ángel Tardío' y, según fuentes cercanas a la investigación a las que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, "no paró de dar puñaladas" a Mateo, un niño de tan sólo 11 años que se encontraba allí jugando con sus amigos.

Según testigos presenciales, el atacante parecía moverse sin un objetivo fijo, dirigiéndose a varios de los menores que allí se encontraban. Los niños salieron corriendo despavoridos, pero Mateo tuvo la mala fortuna de tropezar al huir, y fue entonces cuando el agresor se ensañó con él, propinándole puñaladas en pecho y abdomen, hasta perforarle el pulmón y quitarle la vida.

Inmediatamente después, el asesino salió corriendo por el mismo lugar por el que entró: una rotura en el alambrado que rodea todo el perímetro del polideportivo municipal y que se encuentra a escasos metros de la pista de fútbol pequeña donde se divertían los menores.

Emprendió su huida en un vehículo, concretamente en un Ford viejo de color gris oscuro. Según relatan los vecinos, circuló calle abajo a toda velocidad por el Paseo de Los Molinos, que lleva directamente a la glorieta central que da la bienvenida al pueblo. En ese punto, se le pierde la pista.

Ahora, el Juzgado de Instrucción número 3 de Toledo ha decretado el secreto del sumario, pero se sabe que hay un amplio dispositivo de búsqueda de la Guardia Civil y la Policía Nacional, ayudados de efectivos procedentes desde Madrid, para encontrar al responsable de los hechos.

Los cuerpos y fuerzas de seguridad activaron una 'operación Jaula', se está peinando la zona "por tierra, mar y aire", y las autoridades están trabajando "a destajo" para encontrarle lo antes posible, tal y como aseguró la delegada del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón.

A falta de más noticias y ya por la tarde, un Mocejón consternado por lo sucedido homenajeó con una concentración frente al Ayuntamiento a Mateo, un niño del pueblo "de toda la vida" e hijo de la familia Pérez, muy conocida por los vecinos de la pequeña localidad toledana.

"Han matado a mi mejor amigo"

Eran alrededor de las 9:45 de la mañana del domingo 18 de agosto. Mateo jugaba con dos amigos en la pista pequeña de los campos de fútbol 'Ángel Tardío', que se encuentran dentro del complejo del Polideportivo Municipal de Mocejón. Otros grupos de adolescentes se divertían en un campo colindante.

El centro deportivo se encontraba abierto porque, esa misma mañana, se disputaba un torneo de pádel. Las pistas donde tenía lugar la competición están notablemente distanciadas de la zona en la que jugaban los jóvenes y los niños.

De pronto, un joven de entre unos 16 y 18 años, se adentró en las instalaciones a través de una rotura en la alambrada que protege el recinto. En un primer momento, el asesino se acercó a Mateo y sus amigos "con actitud tranquila", y ninguno sospechó nada al tratarse de una persona tan joven.

La Guardia Civil a las puertas del polideportivo municipal de Mocejón. Javier Longobardo

"Los niños, inocentes, pensaron que era un chavalín que se acercaba con la intención de jugar con ellos", comenta una vecina del pueblo a EL ESPAÑOL. De un momento a otro, y sin motivo aparente, el joven, que iba presuntamente con el rostro cubierto, comenzó a tener una actitud violenta.

Sacó un arma -que la investigación aún no ha concretado- y se abalanzó sobre los menores con la intención de matar. Los niños salieron corriendo pero Mateo tropezó durante su huida y fue alcanzado por el atacante.

Según fuentes cercanas a la investigación, el asesino se ensañó y "no paró de dar puñaladas" al pequeño Mateo, que sufrió graves heridas en abdomen y tórax que acabaron costándole la vida. En ese momento, los adultos que asistían al torneo de pádel comenzaron a escuchar gritos de los menores.

Un agente de la Guardia Civil habla con un vecino en la entrada al campo de fútbol de Mocejón. Ismael Herrero EFE

"¡Han matado a mi mejor amigo!", exclamaba uno de los menores aterrorizado. Una de las que escuchó el mensaje fue la tía de Mateo a la que, sin saberlo, le acababan de anunciar la muerte de su sobrino. Así lo confirmó Asell Sánchez, primo de Mateo, y que fue una de las primeras personas que acudió a socorrer al pequeño, ya que también se hallaba por la zona.

Cuando llegaron, se encontraron el cuerpo tendido de Mateo en uno de los laterales del campo de fútbol. Momentos después llegaron las asistencias, pero el menor ya estaba en parada cardiorrespiratoria. Después de varias maniobras de reanimación, sólo pudieron certificar su muerte.

"El asesino tenía que conocer el pueblo"

Este suceso no sólo ha dejado conmocionado al municipio toledano de Mocejón, sino que ha sembrado muchísimas dudas entre sus habitantes. Según afirmó Asell, se trata "de un pueblo muy tranquilo, en el que estas cosas no han pasado nunca". El móvil del crimen sigue siendo un misterio que las autoridades tratan de desentrañar, pero las incógnitas han disparado el número de teorías al respecto de lo ocurrido.

El propietario de un bar de la zona hizo referencia, en conversación con EL ESPAÑOL, a un posible "rito de iniciación a una banda callejera violenta". "Por estos pueblos de la Mancha hay muchos problemas con eso. Bandas latinas dedicadas a la venta de drogas, tema de trata de blancas... En este pueblo sólo somos noticias por cosas así", explicó el hombre.

En otro bar, uno de los de referencia en Mocejón, prefirieron no aventurarse, pero sí que quisieron remarcar que "últimamente en este pueblo pasan cosas muy raras". La persona que lo afirmó es la misma que aseguró haber visto "un Ford viejo, de color gris" bajar a toda prisa del polideportivo.

"Iba a tal velocidad que cuando llegó a la rotonda, entró de lleno y casi se lleva por delante a tres coches", apuntó a EL ESPAÑOL. Augura que la Policía intentaría identificar al sujeto a través de las cámaras de seguridad municipales, pero dijo "a ciencia cierta", que ninguna de ellas funciona.

Imagen del roto en la alambrada por donde, presuntamente, se coló el agresor. Andrea G. Cilleruelo

"He trabajado durante muchos años en el Ayuntamiento. Muchas de esas cámaras las puse yo, y se estropean cada dos por tres. Te puedo asegurar que ninguna funciona, y las que están puestas a la entrada del polideportivo, tampoco", remarcó.

Lo que no tienen nada claro en Mocejón es quién puede haber sido el responsable. Un grupo de vecinas reunidas frente al Ayuntamiento especularon acerca de la idea de que "tiene que tratarse de alguien que conozca el pueblo".

"En la alambrada del polideportivo hay un roto, que es por donde se cuelan muchas veces los chavalillos a jugar cuando el recinto está cerrado. Si no eres del pueblo o no lo conoces, no sabes que eso está ahí", explicó una de las mujeres del corrillo a EL ESPAÑOL.

Ciertamente, para poder reparar en la existencia de ese agujero en la alambrada, hay que bajar calle abajo varios metros desde la puerta de entrada al complejo deportivo. No es hasta llegar al final del perímetro, una vez que la acera se acaba y sólo quedan las eras, donde se puede observar una gran apertura.

Sin embargo, y de momento, todo queda en meras hipótesis. Con el caso bajo secreto de sumario, la Guardia Civil no ha querido adelantar ninguna información acerca del móvil o la identidad del asesino.

El pueblo arropa a la familia

"El pueblo está roto de dolor porque, aunque cualquier asesinato es doloroso, cuánto más el de un niño inocente que jugaba con sus amigos al fútbol". Esas fueron las palabras que pronunció la alcaldesa de Mocejón, Concepción Cedillo, minutos después de la emotiva y dolorosa concentración que tuvo lugar a las puertas del Ayuntamiento.

Una inmensa mayoría de los habitantes de la localidad acudió a la Plaza de España para arropar a toda la familia Pérez en uno de sus peores momentos. Muy conocidos en el pueblo, se trata de una familia humilde que regenta una de las panaderías de Mocejón, según apuntaron algunos de los vecinos.

Imagen del negocio familiar. Andrea G. Cilleruelo

La tía de Mateo, Marisol, es administrativa en el consistorio y Asell, el primo que ha hecho las veces de portavoz de la familia, es periodista de profesión en TRECE TV, formado en medios locales de Castilla La-Mancha.

"No encontramos palabras suficientes para transmitir todo el dolor que sentimos su familia, amigos y allegados, y el pesar y la pena que hoy inunda todo nuestro pueblo y nuestra gente", pronunció el propio Asell, en un breve discurso que prosiguió a un sepulcral minuto de silencio.

Las pancartas que sus amigos le han dedicado a Mateo durante la concentración en la plaza del Ayuntamiento. Javier Longobardo

Las caras de tristeza y las lágrimas por el dolor brotaban de los ojos de todo un pueblo teñido de luto para llorar la pérdida de Mateo. Junto a la familia, los responsables de la escuela de fútbol donde entrenaba, así como todos sus amigos, que le despedían con pancartas. "Mateta, eres el mejor, siempre te recordaremos", versaban algunas.

Mientras las fuerzas de seguridad tratan de estrechar el cerco sobre el criminal, el Ayuntamiento ha decretado tres días de luto oficial, y desde las calles se pide la pronta detención del hombre que le ha quitado la vida a Mateo.