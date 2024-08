Eduard Sallent, el jefe de los Mossos en el foco por Puigdemont: filósofo y líder estudiantil 'indepe'

Eduard Sallent (1972) era un agente muy bien valorado por sus compañeros de los Mossos d'Esquadra. "Era muy eficiente, pero se volvió político", comentan fuentes del cuerpo policial catalán a este periódico. Lo cierto es que en realidad el jefe de los nunca rehuyó de la política. Licenciado en filosofía, cuando era alumno universitario llegó a ser presidente de la Federación Nacional de Estudiantes de Cataluña, organización estudiantil independentista.

La huida de Puigdemont ha puesto en el punto de mira al actual jefe de los Mossos d'Esquadra. A pesar de la excusa, del conseller de Interior en funciones, Joan Ignasi Elena (Avancem), la cúpula policial ha quedado debilitada después de lo ocurrido, por muchas explicaciones que haya ofrecido Sallent.

Tampoco han gustado a los agentes las explicaciones dadas por Sallent. "Después de la rocambolesca rueda de prensa cúpula política-cúpula policial, no sé si formaba parte de una película de Monty Pitton o un proyecto del maestro Berlanga, desde USPAC pedimos el cese inmediato de toda la prefactura del cuerpo de Mossos d'Esquadra y la dimisión de la cúpula política".

Albert Palacio, portavoz del sindicato de Mossos d'Esquadra Uspac, apuntaba que es "inadmisible el ridículo, la vergüenza, que tiren pelotas fuera, que insulten de esta manera a los agentes".

El descontento es generalizado tras lo ocurrido y terminará, presumiblemente, con la segunda etapa de Sallent al frente de los Mossos d'Esquadra tras la formación del nuevo Gobierno catalán con Salvador Illa al frente.

El filósofo

El comisario jefe de los Mossos d'Esquadra es desde siempre un líder. Licenciado en filosofía, con 20 años estuvo al frente del movimiento estudiantil de la Federación Nacional de Estudiantes de Cataluña (FNEC). Luego se alejó, se le vinculó con los jóvenes de Convergencia (Joventut Nacionalista de Catalunya) y posteriormente haría carrera militar en la infantería española como paracaidista.

Fue en 1997 cuando se enroló en los Mossos d'Esquadra. Ha estado al cargo de distintas unidades y especializado en la formación y gestión de equipos. No en vano fue profesor del Instituto de Seguridad Pública de Cataluña. Además, durante una etapa fue comisario de Relaciones Institucionales, logrando una buena sintonía con el resto de cuerpos policiales y el poder judicial.

Su ascenso fue rápido y también estuvo en entredicho. A los 47 años, en 2019 se le nombró por primera vez como comisario jefe de los Mossos, un nombramiento que trajo aparejada polémica. El motivo: pasó en pocos días de intendente a comisario y de comisario a comisario jefe.

Sallent, en una reunión con la fiscalía tras su primer nombramiento como jefe.

Fue Miquel Buch quien le llevó al cargo en aquella ocasión. Tendría que capear varios temporales, entre ellos el juicio contra Trapero en la Audiencia Nacional. Sin embargo, el más importante era la polémica escolta que se le había puesto a Quim Torra. Sallent era enemigo de Trapero. Sallent sería comisario jefe hasta noviembre de 2020 en esta primera etapa.

La segunda comenzaría con la destitución de Josep Maria Estela i Ribes. El 17 de octubre de 2022 recobraría el mando.

Hace escasas fechas, el nombre de Sallent se vio envuelto por la polémica. El último día de campaña electoral de los comicios catalanes que a la postre ganó Salvador Illa, desde la Generalitat se le propuso como mayor del cuerpo policial, una prerrogativa de por vida que solo han tenido hasta el momento Joan Unió (jubilado) y Josep Lluís Trapero.

Este movimiento irreversible trajo aparejadas muchas críticas. Tan arriesgado era que la Justicia lo paralizó después de la petición de los sindicatos SAP-Fepol y SME-Fepol, que impugnaron el nombramiento.

"Antes del día de reflexión no puedes nombrar a un mayor. Estás haciendo el ridículo", criticaron desde el sindicato USPAC en palabras recogidas por Ara.

Ahora, la huida de Puigdemont ha terminado de darle la estocada. Sallent se encontraba de vacaciones hasta el día antes de la vuelta de Puigdemont y el dispositivo fue algo más que fallido. "Estamos muy indignados, el ridículo que nos han obligado a hacer ha sido espantoso", decían fuentes de los Mossos d'Esquadra a este periódico que claramente apuntaban a la dirección.

Las excusas

Sallent salió a dar la cara por lo ocurrido el pasado jueves en rueda de prensa. El comisario jefe de los Mossos d'Esquadra apuntó al entorno de Junts per Catalunya por haber intentado engañar a la policía catalana.

"No me creo nada de lo que dicen estos entornos y yo no descarto que este señor todavía esté en Barcelona", decía Sallent. "No tengo ningún elemento objetivo que confirme que el señor Puigdemont esté en Bélgica. De hecho, creo que es lo que nos quieren hacer creer", apuntó.

Sobre el hecho de que algunos Mossos d'Esquadra ayudaran a Puigdemont durante su huida ("es muy posible que en la fuga hayan colaborado más mossos", dijo) Sallent consideró que era "reprobable, inaceptable y una afrenta al cuerpo". Además, añadió que "no merecen vestir nuestro uniforme. No sólo obstaculizaron la detención de Puigdemont, sino que comprometieron a sus compañeros".

Por el momento se ha detenido a dos agentes de la policía regional por estos hechos. No obstante, "no descartamos más detenciones", apuntó Sallent. "Cualquier agente que se acredite que ha participado en la huida y llegada de Puigdemont, sino que comprometieron a sus compañeros".

Sobre la fuga de Puigdemont, el dispositivo diseñado por Sallent y los suyos estaba preparado para detenerle cuando fuera camino al Parlament. Sin embargo, esa nunca fue la intención del expresidente, que escapó tras comparecer públicamente en Barcelona.

El dispositivo posterior falló porque "cambió la fase de los semáforos". Esto impidió a los agentes seguir el paso del coche que llevaba a Puigdemont.

Peticiones de dimisión

Sobre las peticiones de dimisión, Sallent ha sido tajante. "Los Mossos no dimiten. Somos funcionarios encargados de unas misiones, nos nombran y nos cesan", aseguró el comisario jefe.

El comisario jefe de los Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent, acompañado por el consejero de Interior, Joan Ignasi Elena, y del director general de los Mossos, Pere Ferrer. EFE

Tal y como él mismo apuntó, es el consejero de Interior de la Generalitat el que debe nombrar al comisario jefe del cuerpo policial. Tras la investidura de Salvador Illa como president de la Generalitat, al actual conseller en funciones, Joan Ignasi Elena, le quedan horas en el cargo. Su sucesor será nombrado en breve y será él quien tome una decisión sobre su futuro en el cuerpo.