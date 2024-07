El 50% de los menas que llegan a Madrid entran por Barajas: el 'truco' que usan para quedarse en España

Es una situación recurrente desde los inicios de siglo: una persona llega de manera regular hasta el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas de Madrid-Barajas como turista o persona en tránsito y, una vez ve a la Policía Nacional, solicita amparo concedido con la protección internacional. Hasta ahora, era un mecanismo muy utilizado por migrantes procedentes de América Latina: sólo los venezolanos y los colombianos conformaron, de hecho, el 70% de las personas que han solicitado asilo en España en los últimos seis meses.

Una tendencia que sigue siendo constante, pero con matices: las autoridades policiales denuncian ahora cómo migrantes procedentes de países africanos están llegando a España como personas en tránsito pero con la intención de quedarse en territorio de la Unión Europea. "Vienen de lugares como Mauritania o Gambia para hacer una supuesta escala porque su destino final es Latinoamérica, usualmente El Salvador, pero no es cierto, lo hacen con la intención de solicitar asilo mientras hacen el tránsito", explican fuentes policiales a EL ESPAÑOL.

Estas fuentes no destacan únicamente la saturación del sistema de asilo, sino también que existe un incremento de solicitudes por parte de menores extranjeros no acompañados. "De los 110 menores que en junio han llegado por primera vez a nuestros centros de primera acogida, prácticamente la mitad lo han hecho a través del Aeropuerto de Madrid, la mayoría procedentes de Mauritania", sostienen desde la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid.

Varios menores extranjeros no acompañados protestan en Hortaleza. EFE

El gobierno autonómico sostiene que estos hechos son parte de una "grave crisis migratoria" que está viviendo España. Mientras tanto, exigen que exista una imposición de visados de tránsito aeroportuario "a personas procedentes de distintos países que aprovechan su escala para solicitar protección internacional". Actualmente, España no solicita visado para realizar tránsito internacional al entenderse que las personas no llegan nunca a territorio español.

Ya el pasado mes de enero colapsó el sistema de solicitud de asilo del Aeropuerto de Madrid: en sus dependencias quedaron hacinados cientos de migrantes cuyas situaciones tardaron en resolverse más de cuatro semanas. Desde aquel momento, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado denuncian sentirse sin medios suficientes para realizar de manera correcta la vigilancia aeroportuaria y gestionar su responsabilidad de extranjería.

Protección de menores

La protección internacional, regulada por el artículo 23.1 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, comprende tanto el derecho de asilo, que se concede a los refugiados, como la protección subsidiaria, que se concede a los extranjeros que no son refugiados, pero se encuentran en determinadas situaciones de riesgo y no pueden regresar a su país de origen. Es competencia del Ministerio del Interior ser el órgano que tramite las solicitudes. Desde la Policía Nacional afirman no poder realizar bien los trámites al carecer de los recursos necesarios.

El proceso de los menores de 18 años que solicitan asilo o refugio en España es exactamente igual al de los adultos, según confirman a EL ESPAÑOL fuentes de la Oficina de Asilo y Refugio. La diferencia palpable es que, desde que un menor solicita protección internacional, pasa a ser parte del sistema de protección a la infancia: "Son las entidades públicas de las comunidades autónomas las responsables de la acogida de los menores una vez éstos comienzan la tramitación de su solicitud de protección internacional", explican.

Desde la Oficina, dependiente del Ministerio del Interior, sentencian que "la protección internacional sólo se concede a personas que han sido perseguidas o temen ser perseguidas en su país y no pueden o no quieren, a causa de esos temores, acogerse a la protección de su país o regresar a él". Durante el proceso, que puede durar varios meses, los menores están bajo la tutela de las comunidades autónomas. En el caso de los que llegan al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas de Madrid-Barajas, forman parte de los sistemas de protección de la Comunidad de Madrid, quienes afirman estar desbordados.

Un menor extranjero no acompañado pase a las puertas de un centro de acogida temporal. EFE.

En un último paso, es la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio (CIAR) quien eleva la propuesta de resolución. Usualmente, en el caso de que no se pueda conocer con seguridad la edad de la persona, es el Ministerio Fiscal quien realiza una serie de pruebas. Si ésta es finalmente concedida, los menores de edad pasan a ser oficialmente responsabilidad de los sistemas de protección de la infancia de la comunidad autónoma responsable, hasta que cumplan los 18 años.

Venezuela y Colombia a la cabeza

En los últimos seis meses, la Dirección General de Protección Internacional ha recibido casi 89 mil solicitudes presentadas, de las cuales sólo 3.849 han sido favorables: a 2.377 se les ha concedido el estatuto de refugiado y a 1.472 la protección subsidaria. Los tres primeros países en solicitudes de protección presentadas son de América Latina: 33.163 de Venezuela, 22.926 de Colombia y 5.943 de Perú.

Otras 13.663 personas, el 97% de ellos procedentes de Venezuela, han adquirido la condición de regulares a causa de "razones humanitarias". Mientras que un 18% de las solicitudes han sido presentadas por menores de edad, aunque el Ministerio del Interior no detalla en sus datos cuántos de ellos son menores no acompañados.