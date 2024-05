Qué significan las pulseras que llevan los fans de Taylor Swift: el origen del ritual de los 'swifties'

La cuenta atrás ha comenzado para los seguidores de Taylor Swift. La artista estadounidense aterriza en Madrid para ofrecer sus conciertos en el estadio Santiago Bernabéu este miércoles, 29 de mayo, y jueves, 30 de mayo.

Para sus fans, la cantante se ha convertido en una auténtica líder y, a poco más de 24 horas para su primera actuación, no faltan las pulseras entre los 'swifties'. Cada detalle es imprescindible para acoger a Taylor Swift en la capital por su gira The Eras Tour.

Ya han llegado las primeras personas al recinto y lo que hecho con unas pulseras bajo el brazo que se han convertido en el auténtico símbolo de unión entre los fans de Taylor Swift. Pero, ¿qué significa esta pulsera y por qué la llevan sus fans?

Qué significa la pulsera de los fans de Taylor Swift

Es la primera vez que Taylor Swift actúa en España y ya hay seguidores que esperan conseguir el mejor sitio en el concierto y escuchar las canciones más icónicas. Por eso, muchos fans acampan a las puertas del estadio a la espera del espectáculo de unas tres horas y media de duración.

Si por algo han destacado los seguidores de Taylor Swift en la cola del Paseo de la Castellana es por la original pulsera que lucen en sus brazos. Se trata de una nueva moda que se ha puesto entre los fans y que saca a relucir la amistad.

Ha sido la propia cantante quien puso de moda estas pulseras en sus conciertos. Taylor Swift ya las lucía hace 15 años, incluso, las regalaba a sus fans, que no han dudado en seguir la tradición creando pulseras propias.

Desde las giras Midnights y de The Eras Tour, los seguidores de Taylor Swif han seguido el fenómeno que la artista incluyó en su canción You’re on your own, kid. Se trata, nada más y anda menos, que del término 'friendship bracelets' ("brazaletes amistosos") que se refleja en bolas de plástico unidas a un hilo.

Una fan de Taylor Swift luce las famosas pulseras. EFE/EPA/TIAGO PETINGA

Las hay de todos los colores y con varios lemas, aunque la mayoría de ellos pertenecen a las famosas canciones de Taylor Swift.

Los fans de la artista estadounidense son los encargados de realizar estas creaciones propias y personalizadas con las letras de la artista. Algunos grupos se intercambian este complemento o se venden antes de los conciertos de Taylor Swift.

A qué hora se abren las puertas del Bernabéu

Los conciertos de Taylor Swift en Madrid comienzan a partir de las 18:45 horas. Sin embargo, lo normal es que empiece con cierto retraso como suele suceder en estos casos. Aun así, la apertura de puertas está prevista para las 16:30 horas, es decir, más de dos horas antes de que Taylor pise el escenario.

A priori, parece tiempo suficiente para que los enloquecidos fans de la cantante americana puedan entrar con cierta calma y ocupar su emplazamiento para seguir el espectáculo.

