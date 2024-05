Este es el dinero que se lleva Taylor Swift en cada concierto y por cantar en el Bernabéu

Durante esta semana se van a celebrar los únicos dos conciertos que va a ofrecer en suelo español la cantante Taylor Swift dentro su gira 'The Eras Tour'.

Esta parada en España se trata de la cuarta ciudad europea que va a visitar la cantante con su gira, ya que antes ha pasado por París, Estocolmo y Lisboa.

Agotando sólo en horas todas las entradas de los dos días de conciertos consecutivos, muchos se preguntan cuánto se lleva Taylor Swift por cada uno de ellos.

La capacidad del estadio y precios

La cantante estadounidense va a celebrar conciertos en la capital durante dos días y todas las entradas se han vendido. Ante esta situación, muchos se preguntan cuál es la suma que se va a llevar por estas actuaciones.

Lo primero que hay que tener en cuenta para calcular esta suma es la capacidad de personas que tiene el estadio Santiago Bernabéu para este tipo de eventos.

Se espera que 65.000 personas se reúnan en cada uno de estos dos conciertos, por lo que en total serán unos 130.000. Sin tener en cuenta el precio de los abonos VIP, la entrada más barata es de 85 euros, mientras que la más cara ronda los 226,50 euros.

Cuánto cobra Taylor

Teniendo en cuenta los precios anteriores, la media de dinero por persona en los conciertos de Taylor Swift es de 150 euros. Una situación que permite que la cantante estadounidense pueda ganar una cifra que se encuentra muy cerca del millón de euros.

En concreto, por cada evento se estima que Taylor Swift puede llegar a ganar la cifra de 975.000 euros. Sin embargo, no todo este dinero va a ir a manos a de la cantante, ya que la cifra final va a depender del porcentaje que tenga pactado entre las distintas partes que participan en esta actuación.

No obstante, la cifra final no se quedaría ahí, debido a que esta cantidad también hay que sumarle otro tipo de ingresos por los que la artista también se lleva una remuneración. Se trata de todos los productos de merchandising que se venden en los conciertos, así como otros productos que se venden desde 'The Eras Tour'.

De igual forma, también hay que tener en cuenta el dinero que se va a llevar el equipo de Taylor Swift por toda la comida y la bebida que van a consumir los asistentes a sus conciertos, ya que estas actuaciones van a tener una duración de 3 horas.

Asimismo, la realización de este evento también va a tener un impacto positivo en el ocio y la hostelería de la ciudad de Madrid. El motivo es que está previsto que estos eventos dejen en la capital unos 25 millones de euros en la hostelería local.