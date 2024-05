La 'locura' del San Agustín por el concierto de Taylor Swift: "Algunos alumnos se han tenido que quedar en casa"

Taylor Swift ya está en Madrid y queda muy poco para que el 'Eras Tour' arranque en el estadio Santiago Bernabéu, dos conciertos que tendrán lugar los días 29 y 30 de mayo y que se espera que tengan un impacto cercano a los 20 millones de euros en establecimientos de alojamiento, restauración y ocio.

Y es que la artista americana desata la locura allá donde pisa, y ya hay algunos fans haciendo cola a las puertas del estadio Santiago Bernabéu para tener los mejores sitios y ver en primera fila a esta cantante que, con 34 años, se ha convertido en una de las figuras clave del panorama musical actual.

Para montar el esperado show, han sido necesarios más de 60 tráilers, lo que supone una afluencia de grandes y voluminosos vehículos que, como no puede ser de otro modo, tiene un impacto en la zona.

Por eso, tal y como confirmó el lunes el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, el Ayuntamiento está tratando de minimizar las afecciones que se pueden producir en el entorno del estadio Santiago Bernabéu por los dos conciertos de Taylor Swift, y no espera que haya problemas en las entradas y salidas de los colegios de la zona.

Sin embargo, a pesar de las buenas intenciones del primer edil, la realidad está siendo muy distinta. Ildefonso Trigueros, director del Colegio San Agustín, ubicado justo al lado del estadio en el que se va a producir el evento, explica en conversación telefónica a Madrid Total que "los dos días del concierto se cortará la calle Padre Damián, que es la que da acceso al colegio y los padres tendrán que entrar por la calle Alberto Alcocer".

Además, narra que otro problema es "la EVAU (Evaluación para el Acceso a la Universidad) es la próxima semana, los días 3, 4, 5 y 6 de junio, por lo que muchos alumnos acuden al colegio para estudiar y reforzar algunas materias de cara a estos importantes exámenes. Por las complicaciones que está generando este concierto, se están quedando en sus casas, pues hay muchísimo ruido por los ensayos".

Y es que el director del concierto explica que "el ruido está siendo el principal problema. Al final, el estadio donde va a cantar Taylor Swift está pegado al colegio, y para dar clases se requiere silencio para que los alumnos se concentren".

Por otro lado, el director del colegio explica que "exceptuando todo eso, no va a ver problemas para acceder al colegio, no se va a necesitar ningún salvoconducto". Por otro lado, apunta que van "a reforzar la seguridad en la entrada del colegio para controlar quién entra, puesto que no puede ser que los fans que estén esperando para entrar en el concierto usen nuestras instalaciones para, por ejemplo, ir al baño".

Además, "otro detalle es que el concierto va a ser un miércoles y un jueves, si al menos fuera durante el fin de semana, ayudaría a que se complicara un poco menos la situación", concluye.