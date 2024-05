Britany, la niña de Murcia que se ahogó "ante los socorristas", sale del coma: "La ha salvado un ángel"

Britany ha salido del coma y de la UCI del Hospital Virgen de la Arrixaca. "Dios mandó un ángel para salvar a mi chiquilla", asegura emocionada Amada, la abuela y tutora legal de esta niña, de 5 añitos, que el miércoles pasado estuvo a punto de ahogarse en sus clases de natación en la Piscina de La Flota en Murcia. "Ella nos ha preguntado qué hace en el hospital, pero no le hemos contado lo que ocurrió: solo le he dicho que ingresó porque se puso 'malita'", advierte Amada a EL ESPAÑOL.

"Esta semana le tienen que hacer pruebas para confirmar que no tiene secuelas neurológicas", tal y como detalla Amada, sobre el último parte médico que le han dado de su nieta tras subirla a planta. "Parece que ella no recuerda nada y nosotros no queremos preguntarle por el tema. Poco a poco le contaremos qué pasó o esperaremos a ver si lo recuerda".

La abuela no quiere presionar a la menor con un episodio que ha conmocionado a toda la familia y que ha motivado la apertura de una investigación por parte de la Policía Nacional. "El director de la empresa me ha llamado para preguntarme cómo evoluciona la niña, pero no me ha dado ninguna explicación de lo sucedido. Allá ellos y su conciencia", reflexiona la abuela. "Lo importante es que a Britany no le queden secuelas".

Todo apunta a que el caso acabará en los juzgados porque Amada confirma que ya tiene letrado para emprender acciones legales. "He contactado con un abogado porque en el hospital me han dicho que hay que pagar la factura de la UCI y si la empresa no acepta su responsabilidad, tendré que pagar yo y estoy sin generar dinero en la barbería porque no he salido de La Arrixaca desde que ingresaron a mi niña".

Britany, cuando estaba ingresada en la UCI de La Arrixaca. Cedida

Esta ecuatoriana, natural de Guayaquil, que a sus 48 años saca adelante con mucho esfuerzo a Britany y a sus tres hermanos, como su tutora legal, tiene claro que no abonará un solo euro por la atención médica que ha recibido la menor: "Mi niña ha sido víctima de una negligencia de la empresa de la piscina, se ahogó ante los socorristas". De hecho, Amada apunta que la hermana mayor, Lily, de 6 años, "tiene pesadillas", debido a que el miércoles presenció cómo la monitora rescató a Britany inconsciente del agua. "Se despierta gritando por las noches".

Aquel miércoles 22 de mayo, en la cafetería del complejo deportivo, se encontraba Gabriela: la tía de ambas menores. "Le puse el bañador y los gorros a las niñas y les dije que tuvieran precaución y que se fuesen con la monitora", según relata Gabriela. Próximamente prestará declaración en la Comisaría de Policía, como testigo, debido a que ella llevó a las menores a la piscina. "Les dije que se cuidasen entre las dos y que no se tirasen al agua sin flotador", insiste Gabi -como la llaman sus sobrinas-.

- ¿Qué ocurrió cuando le puso el bañador a sus sobrinas?

- Gabriela: Le dije a Lily que avisara a la monitora para que les pusiera el flotador. La monitora estaba de espaldas, escribiendo algo en una hoja, así que esperé unos minutos hasta que les prestó atención a las crías. Después, guardé sus cosas en la taquilla del vestuario y me fui a la cafetería que hay enfrente de la piscina donde se puede ver nadando a los niños.

En la cafetería, me puse a llamar a mi madre para preguntarle una cosa, pero no me dio tiempo a telefonearla porque vi a un puñado de gente alrededor de una cría. Y de repente, me di cuenta de que era mi sobrina, Britany, porque era la única niña con un bañador rojo de Ladybug.

-¿Cómo reaccionó usted?

- Salí corriendo. La niña sangraba por la boca, la nariz y estaba pálida. A su alrededor, solo había padres y usuarios del gimnasio. Gracias a esas personas la cría está bien. Un señor y tres señoras le hicieron la reanimación cardiopulmonar. Y de cinco monitores, solo hubo uno que estuvo pendiente de la cría. Los demás estaban alejados, como si no hubiese ocurrido nada, y eso es indignante porque solo es una niña de 5 años.

EL ESPAÑOL ha visitado la instalación acuática y un trabajador confirma que no hay cámaras de vigilancia en la zona donde están habilitados los dos vasos para los usuarios de los cursos de natación. De forma que el relato de los testigos será clave para aclarar dos cuestiones. La primera: cómo acabó en el agua una niña, de 5 años, sin que le pusieran un churro, un flotador, o cualquier otro elemento para hacerla flotar, lo que hubiera evitado que Britany acabase perdiendo el conocimiento, antes de sufrir una parada cardiorrespiratoria por síndrome de inmersión.

La segunda incógnita sin resolver es el tiempo que la niña estuvo bajo el agua: ¿Britany permaneció segundos o minutos? En el mensaje distribuido por el 112 se exponía literalmente lo siguiente: "Según los llamantes, no sabían cuánto tiempo había permanecido sumergida en el agua, y habían comenzado a realizar la reanimación cardiopulmonar".

En primer plano, el vaso pequeño de la instalación acuática del Distrito de La Flota en el que se encontraba la pequeña Britany. Badía

Gabriela denuncia que una niña de 6 años tuvo que alertar del incidente: "Fue Lily, la hermana mayor de Britany, la que dio la voz de alarma porque veía que su hermana pequeña estaba bajo el agua. Ella llamó a los socorristas para que la sacaran porque las dos van juntas a natación".

- ¿Cómo acabó su sobrina sufriendo un síndrome de inmersión?

- Gabriela: Porque no le pusieron ningún flotador. La propia Lily me dijo que a su hermana no le habían puesto el flotador. Lily estaba llorando y muy asustada. Me dijo que empezó a decirle a los monitores que su hermana se estaba ahogando. Lily siempre ha estado muy apegada a Britany, la cuida mucho y está muy pendiente. De no haber sido por ella, mi sobrina podría haber fallecido. Britany no respiraba y tenía sangre por la nariz y por la boca.

- ¿Usted cree que su sobrina ha sido víctima de una negligencia?

- Claro, para eso están los monitores: ¿no? Se supone que deben tener cursos de primeros auxilios, para cuando suceden estas cosas, pero ninguno le hizo nada a la cría. La reanimación cardiopulmonar se la hicieron un hombre y tres mujeres. Creo que una mujer era usuaria del gimnasio y las otros dos eran madres de otros niños. Gracias a ellos la cría está reaccionando a día de hoy porque fueron 5 minutos en los que estuvo ahogada.

La fachada del complejo deportivo de La Flota en Murcia. Badía

EL ESPAÑOL ha localizado a uno de los héroes que ayudó a salvar la vida de Britany. "Yo estaba con mi hijo en la ludoteca acuática", según confirma este padre de un usuario de la piscina de La Flota y que aquel miércoles estaba dentro del agua con su chiquillo, justo en la piscina pequeña donde Britany sufrió un síndrome de inmersión. "Creo que ese día había unos cuatro o cinco niños en el agua", apunta este hombre, sobre el -supuesto- número de usuarios que se encontraban en el vaso donde se produjeron los hechos, con una profundidad de 1 metro y 10 centímetros en los extremos y de 1 metro y 20 centímetros en el centro.

"Yo estaba con mi hijo nadando y la monitora sacó a la niña del agua", asegura este testigo que ya ha prestado declaración ante la Policía Nacional. "Cuando la sacaron, la niña no llevaba ningún flotador. Estaba inconsciente. No sé cuánto tiempo estuvo la niña bajo el agua", admite este testigo directo de los hechos. "Yo me puse a hacerle el boca a boca hasta que vinieron dos mujeres que dijeron que eran sanitarias".

De momento, la empresa que gestiona el complejo de La Flota ha ofrecido su versión de los hechos en el programa Y ahora Sonsoles, de Antena 3, donde ha asegurado que la monitora sacó del agua a la menor: "Se vuelve la técnico para apuntar el nombre de las niñas y se volvió para coger un churro. En ese momento, se cae la niña, la técnico se tira a por la niña, y cuando la saca de la piscina es un padre el que empieza las maniobras, y ella se queda para refrescar las maniobras".

"¿Cómo va a estar la niña 5 minutos en el agua? Por 5 minutos te mueres. La niña lo que vomitó fue comida: le dio una especie de corte de digestión", insiste la empresa. "A las 6.21 horas entra en la piscina y a las 6.24 ya está fuera. No pudo llegar a un minuto siquiera". Por último, la compañía recalca que su personal actuó como indica la normativa: "Se ha llevado a cabo una auditoría interna y podemos asegurar que todas las acciones se ejecutaron conforme a los protocolos legales y de seguridad internos".

A falta de las conclusiones que establezca la Policía Nacional en el informe de su investigación, la mejor noticia es que Britany, tras pasar cuatro días en la UCI de La Arrixaca, ya ha sido trasladada a planta donde ha vuelto a sonreír con un peluche de la película de Walt Disney: Lilo & Stitch.