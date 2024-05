El impulsor del boicot a 'Naked Attraction' y Marta Flich: "Se dice feminista y ofrece mujeres a la carta"

Un grupo de mujeres completamente desnudas, con sus partes íntimas al descubierto, posan de pie en una suerte de cubículos rectangulares. Lo único que tienen tapado es el rostro. En el centro del plató, un hombre observa sus cuerpos y analiza el tamaño de sus pechos, las curvas de su cintura, la forma de sus caderas. La presentadora es Marta Flich, conductora del reality, que pide al 'mirón' que se decida. ¿Qué mujer descarta por no 'estar lo suficientemente buena'? Tras deshechar, como en una carnicería, los productos que no le gustan, se queda con dos finalistas, que ya revelan sus caras. Finalmente, como en First Dates, se produce el esperado match.

Después, el mismo proceso, solo que a la inversa: es una mujer la que decide a su hombre en base al tamaño de su miembro viril y la profundidad de sus abdominales, de cómo es capaz de moverse para seducirla sin saber si es guapo o feo. El programa, llamado Naked Attraction, y cuyo formato se hizo popular en 2016 en Reino Unido, ha llegado a España con una primera temporada que ya puede reproducirse en la plataforma HBO Max. Su estreno, no obstante, ha suscitado una enorme polémica por la instrumentaliazción que hace del cuerpo humano. Lo grave, señala Pablo Hertfelder García-Conde, presidente del Instituto de Política Social, su principal azote mediático, es que los episodios son aptos para niños a partir de 12 años. [Marta Flich asume la responsabilidad de los fallos en la final de 'GH Dúo': "Quiero pediros perdón"] "Es infame. Un atentado contra los principios de la familia que roza los límites de lo moral", asegura Hertfelder en conversación con EL ESPAÑOL. El periodista, director del IPS y expolítico de Vox es bien conocido por sus campañas antiabortistas y por haber llevado a Estrasburgo la exhumación de los restos de Franco en el Valle de los Caídos. "Estamos ante un espectáculo aberrante que atenta contra la mujer y la denigra. También contra el hombre. Estamos hablando de personas elegidas a la carta sólo por su físico, a través de imágenes explícitas, que superan todo lo que se ha visto hasta ahora en un programa de entretenimiento. Es pura pornografía". Hertfelder, así como otras asociaciones que han amenazado con denunciar a HBO Max, como la ultraderechista Hazte Oír, es consciente de que se trata de una plataforma privada y que, por mucho que pueda ir en contra de sus principios, tiene poco que hacer a la hora de denunciar contenidos que, según él, son "obscenos" y "contrarios a la moral". Sin embargo, lo que sí considera que roza lo delictivo es que estos programas puedan estar al acceso de menores. En la plataforma aparece como edad recomendada los 12 años –las series Juego de Tronos, Breaking Bad o The Wire no son aptas para menores de 16'– y, por ello, exigen un cambio inmediato. Pablo Hertfelder García-Conde (c) en un acto del Instituto de Políticas Sociales que preside. Imagen cedida "Esta plataforma ha hecho una campaña brutal vendiendo suscripciones family friendly: campañas con 'planes para ver películas en familia'. Y, de repente, rompen esa línea promoviendo este tipo de realities aptos para niños. Estamos estudiando qué medidas se pueden tomar, pero la primera es la de la concienciación social. Que todos aquellos padres y madres de familia que puedan estar suscritos cancelen su membresía, porque es un servicio que no representa a las familias ni cumple con esos valores que se quieren inculcar a nuestros hijos. Tomaremos todas las medidas necesarias para que la gente se dé de baja", amenaza Hertfelder. El director del ISP también tiene un dardo para Marta Flich, una persona que públicamente se ha mostrado muy beligerante en defensa del feminismo. "Marta Flich se dice a sí misma feminista, pero luego ofrece un programa con hombres y mujeres a la carta que deja, especialmente a la mujer, como mero objeto de elección. Es un falso feminismo y ella ha quedado retratada. Este programa que presenta es un insulto para muchísimas mujeres que se sienten instrumentalizadas. Aún estoy esperando que ese colectivo feminista de doble rasero moral se pronuncie. Me sorprende que no digan nada". #URGENTE ⭕️⭕️ Este vídeo muestra la depravación moral y humana



⛔️⚠️🚫Exigimos que lo retiren @StreamMaxES pic.twitter.com/1fgKdJlJwr — Instituto de Politica Social (@IPS_Esp) May 22, 2024 Efectivamente, en varias partes del programa tanto a las mujeres como a los hombres se los cosifica y sólo se los juzga positiva o negativamente por sus atributos físicos. De hecho, no tienen ni nombre, y los concursantes y la presentadora se refieren a ellos como "la uno" o "la cinco". "¿Qué te parece, José Miguel, si le pido a las chicas que te traten de seducir con sus pechos?", le pregunta Marta Flich al concursante. "Uy, uy, uy, la roja se lo está currando. ¿A ver la naranja? Ella tiene... mira, mira, tiene un algo que me está poniendo bacalao. La uno tiene buen cuerpo. La dos también, finita, con un pecho de una talla apropiada que le acompaña con su tono de piel", sojuzga el joven, quien al final del programa también aparece completamente desnudo frente a su elegida. Pantallazo de la aplicación de HBO Max donde puede verse que la edad recomendada para ver el programa es de 12 años. HBO Max "Estamos en una sociedad que dicen que estamos avanzando hacia el nuevo siglo XXI, pero esto no es así. Avanzar es hacerlo en derechos, pero también en comprender que hay ciertas cosas que no se deben hacer. No se puede robar la inocencia de un niño. Tampoco atentar contra la familia. Son ellas las que hacen que la economía de un país avance. Me parece bochornoso que una plataforma de estas características no tenga una firmeza con los valores familiares. Como representante de 100.000 familias católicas españolas, de las cuales un 40% o un 50% tienen contratado HBO Max, muestro mi rechazo y pido la retirada de este programa", zanja Hertfelder.