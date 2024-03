El nivel de inglés de los españoles de 18 a 25 años baja debido a la Educación: las CCAA que peor hablan

El nivel de inglés de los jóvenes españoles entre 18 y 20 años está decreciendo, según el Índice Education First de nivel de inglés presentado este martes. En concreto, el nivel de inglés de los jóvenes españoles ha bajado de 571 puntos en 2015 a 514 puntos en 2023, lo que supone 57 puntos menos en los últimos ocho años.

"Eso no es muy buena noticia. El sistema escolar español no está dando el nivel que debería en cuanto a la enseñanza del inglés ya que esperamos que los niños cuando terminan la escolaridad tengan un nivel muy alto, no decreciente", ha apuntado el director general de EF España, Xavier Martí, quien prevé que España tendrá unos "malos resultados" en el próximo Informe PISA, que analizará por primera vez el nivel de inglés de los alumnos.

Para elaborar la edición de 2023 del informe, EF ha analizado los resultados de 2,2 millones de adultos de 113 países que realizaron sus pruebas de inglés EF SET en 2022, haciendo especial hincapié en las tendencias de nivel de todo el mundo desde la publicación del primer EF EPI en 2011.

Una clase particular de inglés. Cedida

A nivel global, el nivel de inglés de los jóvenes de entre 18 y 20 años ha descendido 89 puntos y en 5 puntos el del grupo de entre 21 y 25 años, mientras que entre 26 y 30 años el nivel ha aumentado en 12 puntos, entre 31 y 40 años en 19 puntos y los de más de 41 años han aumentado su nivel de inglés en 14 puntos.

España ocupa la posición 35 de los 113 países analizados, con una puntuación de 535 en el nivel de inglés, superior a la media global de 493 puntos. En Europa, España ocupa la posición 25 de 34 países.

Por comunidades autónomas, el Principado de Asturias, Galicia y la Comunidad de Madrid son las regiones que mejor nivel de inglés tienen de España, mientras que Andalucía, La Rioja y Castilla-La Mancha son las que tienen peor nivel de inglés.

[Así será el nuevo examen de Oxford para acreditar los niveles B2 y C1 de inglés: todos los detalles]

Madrid, Barcelona no están a la cabeza

No obstante, las ciudades de Madrid y Barcelona no se encuentran entre la élite de ciudades relevantes en cuanto a nivel de inglés en el mundo. "Barcelona y Madrid han perdido una oportunidad de estar a la cabeza de los territorios que dominan el inglés", ha señalado el director general de EF España.

Asimismo, Martí ha advertido de que España, en la última década, "ha perdido la oportunidad de ponerse a la cabeza de países que dominan mejor el inglés". "España ha mejorado pero no lo suficiente", ha lamentado.

Precisamente, ha detallado que España ha mejorado un 17%, mientras que Portugal ha mejorado un 21% desde 2011. Peor evolución en el nivel que España ha tenido Francia, que ha mejorado un 7%.

Mejor inglés de los hombres

En cuanto al género, el informe revela que los hombres tienen un mayor nivel de inglés que las mujeres, aunque las niñas hablan un 16% mejor inglés que los niños. "La razón es que los hombres trabajan en posiciones de más alto nivel y practican más el inglés. La explicación está en el entorno laboral", ha asegurado el director general de EF España.

Durante la última década, el nivel de inglés de la población masculina a nivel internacional ha mejorado, mientras que el de las mujeres ha disminuido ligeramente. De los países que presentan una brecha de género significativa, 38 resultan favorables a los hombres y sólo 5 a las mujeres.

La brecha de género entre los jóvenes de 18 a 25 años es tres veces mayor que entre los trabajadores, lo que, según concluye el informe, evidencia que "se trata de un problema con origen en los sistemas educativos o un problema social que no se está abordando en los colegios".

El estudio advierte de que Europa "está un poco de capa caída" en cuanto al nivel de inglés, ya que algunos de los países con un nivel más alto han registrado puntuaciones ligeramente más bajas en esta ocasión.

Una mujer aprendiendo inglés en una academia. Cedida

Aunque la tendencia a largo plazo en Europa es de mejora constante, tanto dentro como fuera de la Unión Europea, algunas de las mayores economías del continente, como Francia, España o Italia, "no han alcanzado el mismo nivel que sus vecinos", y algunos de los países con mayor nivel del norte de Europa presentan brechas de género de más de 40 puntos en favor de los hombres.

Con el objetivo de mejorar el nivel de inglés de la población, EF recomienda a los gobiernos considerar las horas disponibles en el programa de estudios y el nivel de desempeño que se logrará en cada uno de los principales hitos educativos; o utilizar la evaluación a gran escala, tanto del profesorado como del alumnado, para establecer puntos de referencia y hacer un seguimiento del progreso en el tiempo; o ajustar los exámenes de entrada y salida para que evalúen las habilidades de comunicación en inglés.

También reclaman que se incluya el inglés en los programas de capacitación para todos los maestros nuevos; volver a capacitar a los maestros de inglés en métodos de enseñanza comunicativa si originalmente fueron capacitados con otros métodos; garantizar que el inglés sea enseñado solo con personas que hablan el idioma con suficiente fluidez para enseñarlo; o establecer un nivel mínimo requerido para enseñar inglés, examinar a los instructores regularmente y capacitar a los que no alcancen la meta.

[Claudia Reyero, la única mujer en graduarse en la carrera del futuro: tiene 100% de empleabilidad]

En versión original con subtítulos

EF defiende que la televisión y las películas sean en el idioma original, con subtítulos en vez de doblaje o garantizar que los cursos de idiomas para adultos financiados por el Gobierno duren el tiempo suficiente y sean suficientemente intensivos para que los estudiantes cumplan sus objetivos.

Xavier Martí, director de Education First. Cedida

A los docentes les recomienda impartir el inglés mediante metodologías basadas en la comunicación; premiar los aciertos en la comunicación en vez de poner el foco en los errores; fomentar la participación del alumnado fuera del horario de clase mediante medios audiovisuales en inglés e invitarlo a compartir sus preferencias; o dar a los estudiantes oportunidades frecuentes para que hablen inglés a través de actividades como clubes de inglés, días temáticos, hermandad entre salones de clases, excursiones escolares y oradores invitados.

En 50 años, más de 300.000 estudiantes españoles han viajado a escuelas de Education First de todo el mundo, se han impartido 24 millones de horas lectivas a españoles y más de 10.000 grupos de menores han viajado en verano a otros paíes. "EF es la empresa de idiomas en extranjero más importante de España", ha sentenciado Martí.