La familia de Vanesa, viral por el "Feliz Jagüelín", denuncia una "negligencia médica" en su muerte

"Feliz Jagüelín, grupo. Soy Vanesa", se convirtió hace ya más de seis años en uno de los memes más virales de España. La autora del audio de WhatsApp, compartido el 31 de octubre de 2017, con motivo de Halloween, era Vanesa Rosa Cuadra López, quien falleció a los 40 años a causa de un infarto.

La fama le llegó de forma inesperada a Vanesa cuando tenía 34 años. Su audio pasó a la historia de Internet. "Hice un grupo y dije ‘Feliz Halloween’ el año pasado y lo dije mal, no me salió. A raíz de ahí lo colgaron en la radio y en la televisión, en todos lados", explicaba entonces.

La joven, lejos de enfadarse ante la reacción de las redes sociales a su audio, aprovechó la fama para acudir a la televisión en varias ocasiones en los meses siguientes. Vanesa se enorgullecía de haberse convertido en un meme viral porque, aseguraba, "había aprendido a decir Halloween bien".

La familia culpa a la Sanidad de la muerte de Vanesa

La familia de Vanesa confirmó su fallecimiento este miércoles en un comunicado en su cuenta de Instagram, en el que aseguró que se había tratado de una "negligencia médica": "Gracias a todos los que han apoyado a Vanesa todo este tiempo, pero lamento comunicar que por culpa de la sanidad que tenemos en este país, Vanesa ya no está con nosotros", escribieron.

"Ojalá podamos hacer justicia, ya que entre todos hacemos más", continuaba el mensaje, que despedía a Vanesa con una emotiva dedicatoria: "Un beso al cielo para ti, mi ángel, has sido la persona más maravillosa y buena que podría existir, te amo".

Según informaron medios locales, el fallecimiento se produjo por un infarto en el barrio del Clot, en Barcelona. Según aseguró Rosa, tía de Vanesa, en Facebook, "la ambulancia tardó mucho en llegar". "Espero que se aclare cómo ha sido su muerte", reclamó, para insistir en las acusaciones de negligencia al "mandarla a casa sin mirar bien que le pasaba".

Las redes sociales no tardaron en reaccionar al fallecimiento de Vanesa, a los 40 años. Fue tal la repercusión que tuvo su muerte que la familia decidió privatizar su cuenta de Instagram.

Los médicos dijeron que era un "resfriado" y que tenía "ansiedad"

La familia de Vanesa pide justicia para esclarecer lo sucedido y, este miércoles, aprovechó las cámaras de Y ahora Sonsoles para denunciar las circunstancias en las que se había producido la muerte de la influencer.

Su madre, Loli, y su hermana, Mireia, entraron en el programa de Sonsoles Ónega para explicar lo sucedido. "Primero llamamos y nos dijeron que tenía que ir a su médico de cabecera o al centro que tuviera de urgencia, pero mi hermana no podía caminar porque se ahogaba, ella tenía taquicardias. Volvimos a llamar a la ambulancia y la atendieron aquí en casa. Como no se le iba, se la llevaron a un centro de salud en vez de a un hospital", contaron.

Vanesa Cuadra en un programa de Canal Sur. Canal Sur

En el ambulatorio, aseguró su hermana, hicieron esperar a Vanesa unos 20-30 minutos, mientras seguía con las "taquicardias" y estaba "agonizando". "La visitaron, la tomaron las constantes y le dijeron que todo estaba bien, que era un resfriado, que se tomara el ventolín, y que tenía un poco de ansiedad, que se tomara un diazepam", explicó Mireia.

Camino de vuelta a casa, Vanesa, a "cada paso que daba, lloraba, que le dolían las piernas y se ahogaba". "Y no llegó a casa. No llegó y no llegará", terminó explicando Mireia. La madre de Vanesa pidió justicia en el programa de televisión. "No lo supero, no me creo que esté muerta", aseguró, entre lágrimas: "No puedo sacarme a mi niña de la cabeza después de todo lo que ha pasado".

Sonsoles Ónega dio ánimos a la familia y les animó a denunciar. "Tienen a toda España de su lado porque su hija nos ha hecho sonreír tantísimos días de Halloween y la seguiremos recordando. Están esperando la autopsia, por favor, cuéntenos cómo avanza la denuncia porque se ve claramente que algo ha fallado".

La familia también habló en el programa sobre la dura vida de Vanesa. "Tenía una discapacidad del 67%. Nació con un soplo en el corazón, ochomesina. Tiene dos hijos, se separó, su ex le quitó al niño y cayó en una depresión muy grave", explicó su madre. Precisamente hacerse famosa le devolvió la alegría a su vida. "Le hizo sonreír cuando le presentaron en un programa a su cantante favorito, jamás habíamos visto a Vanesa tan contenta", contó su hermana.

