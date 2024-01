C. Tangana: "Si a alguien le gusta mi música, que no se coma un Pans & Company; me deben 600 euros"

Jordi Évole ha compartido un extracto del programa con C. Tangana que se emitirá este domingo en La Sexta. A través de Twitter, el periodista ha avisado de que tras la emisión puede salir una colaboración entre Ska-P y El Madrileño.

"A mí lo que no me gustaba es que me viniese Vanesa, mi encargada, y me dijese: Hoy haces tú el cierre y te vas a quedar sacando papelitos hasta las 12 de la noche pelándote de frío", dice el artista, que piensa en grabar su película.

No quedan ahí las palabras del cantante, que insiste ante las preguntas de Évole. "Era la encargada de un curro, del Pans & Company, que me debe horas".

El periodista le pregunta si esto ha salido publicado en alguna ocasión y le pregunta si abren el melón. Tangana no calla y continúa. "Abramos el melón. El Pans & Company me debe al menos 600 euros de horas. Llegué a juicio".

A partir de entonces, Tangana comienza a contar cómo y por qué la cadena de bocaterías le debe ese dinero. "En aquel entonces mi nómina mensual era de 350 pavos", asegura Tangana. "Todo lo que te podían ratear si no fichabas bien o si te cambiaban los fiches, que era lo que me pasaba a mí... Metías, salgo a las 3. Y te decían: no, saliste a las 2, lo pone aquí...", cuenta sobre lo sufrido en el restaurante.

Si alguien conoce al community del @PansandCo, que le avise… que esta noche igual tiene curro.

De esto sale una colabo guapa:@c_tangana feat @skapoficial pic.twitter.com/zMJ94lm32r — Jordi Évole (@jordievole) January 21, 2024

Explica El Madrileño que "ahí sí que estaba jodido. ¿Ahora rayándome por si quiero hacer una película o no sé qué? Ahora no. Ahora no. Ahora estoy encantado de la vida. Y me rayaré y todo eso. Pero eso sí que es sufrir".

Se cobrará la venganza Tangana con sus antiguos empleadores en el prime time de este domingo. Lo hará con una petición a sus seguidores. "Mira, si a alguien le gusta mi música, que no se vuelva a comer un puto Pans&Company en su vida".

