El método de Miguel Lordán y Rubén Aguilera: el 'gym' donde puedes ir tú, Victoria Federica o Casillas

Miguel Lordán y Rubén Aguilera no son el prototipo de entrenadores de gimnasio a los que todos estamos acostumbrados. Las sesiones de sus centros deportivos –uno situado en el madrileño barrio de Serrano y el otro en Pozuelo– son un espectáculo. Cuando sus clientes cruzan por la puerta, ellos no sólo les guían como personal trainers en sus rutinas de ejercicios, también se dedican a motivarlos, a acabar con sus preocupaciones, a esculpir sus cuerpos en sesiones de máximo cuatro personas (o directamente personalizadas) donde el trato humano y la relación entrenador-cliente es tan importante como la disciplina.

"Damos sesiones cañeras, con listas de música específicas para cada una de ellas, y así sacamos el máximo de cada persona", aseguran los socios de MLTRAINER, un negocio que ya lleva nueve años puliendo los bíceps, espaldas y femorales de cientos de personas. "La motivación es fundamental en nuestro método. La energía que se crea en cada sesión es espectacular. Se me ponen los pelos de punta sólo de pensarlo. Tenemos suerte, porque decimos que nuestros clientes no son clientes, sino amigos".

Esa sinergía que crean durante el entreno es la razón de que todo tipo de figuras de la jet set se hayan interesado por su método. Hoy, en su selecta lista de miembros adscritos, se encuentran personalidades como el exfutbolista Iker Casillas; la segunda hija de la Infanta Elena, Victoria Federica; el actor Patrick Criado; las actrices Clara Galle, Ivana Vaquero, Macarena García, Ester Expósito y Esther Acebo; el cantante de Taburete Guillermo Bárcenas o Manuel Quijano de Café Quijano;las modelos Verónica Hidalgo y Gala González. También hay influencers, periodistas y otras estrellas de las que prefieren no dar más detalles.

Patrick Criado y Miguel Lordán en el gimnasio Mltrainer Instagram

En sus centros, donde sólo hacen entrenamientos dirigidos para quienes ya son clientes, realizan ejercicios de alta intensidad, como los full body, donde se trabaja todo el cuerpo, o ejercicios de inestabilidad. También usan rutinas de poco peso para evitar lesiones. "Conseguimos los mismos resultados agotando el músculo con series y evitar levantar grandes pesos, que sólo nos llevan a lesiones. Pero lo más importante, insisto, es la motivación constante: el cliente entra por la puerta y durante 45 minutos nos encargamos de que no tenga tiempo de pensar en preocupaciones".

Todos los entrenamientos de MLTRAINER son dirigidos, pero dependiendo del tipo de cliente se dividen en diferentes modelos. Está el entrenamiento personal, completamente individual, más caro y exclusivo. Después, el entrenamiento en grupos reducidos, de nunca más de cuatro personas. Finalmente, ofrecen sesiones en pareja o en familia. "Es algo que nos encanta, especialmente en pareja, porque entrenar juntos refuerza las relaciones", aseguran los deportistas.

Para Rubén Aguilera y Miguel Lordán el boca a boca ha sido vital a la hora de convertir su negocio en una punta de lanza del fitness madrileño. "Miguel tenía centros de entrenamiento en Barbastro, Huesca, y se dio cuenta de que en Madrid podría funcionar bien. Empezó a contactar a perfiles por redes ofreciendo sus servicios. Entre ellos a gente como Verónica Hidalgo o Mónica Ponts. Él venía de Aragón, daba sus sesiones y se volvía en el día. Poco a poco, a través del boca a boca, empezaron a llegar muchos perfiles importante. Nosotros no invertimos en publicidad: la mayor publicidad la hace cada persona que pasa por nuestros centros", cuenta Aguilera.

Él mismo fue uno de los clientes de Lordán, artífice de este modelo de negocio. "Nos hicimos amigos hace ocho años, el primero año que él vino. Yo lo conozco porque lo contraté. Fui cliente suyo. Pasamos de ser amigos a emprender primero un negocio de entrenamientos online. Él siempre cuenta que fue el primer cliente que le pagó, porque todos los clientes que iban eran por colaboración".

Miguel Lordán durante una sesión de entrenamiento en MLTRAINER. Instagram Cedida

PREGUNTA.– ¿Cuántos años lleva en marcha este negocio?

RESPUESTA.– Practicando deporte llevamos toda la vida en diferentes modalidades. Desde spinning hasta halterofilia. La Marca MLTRAINER nace hace 9 años gracias a la experiencia y el conocimiento de todas estas prácticas. Cogiendo lo mejor de cada una de ellas creamos el modelo que existe hoy en nuestros centros.

P.– Cada rutina, entiendo, es personalizada.

R.– Efectivamente, cada una es diferente y depende de la información que nos aporten. En una misma sesión podemos tener a una mujer embarazada, a una persona con una lesión, a un hombre con algo de experiencia y a otra persona que se esté iniciando. Nos adaptamos a cada uno, pero absolutamente todos los planes son personalizados. Por eso, el primer día hacemos una entrevista previa para conocer lesiones, patologías y objetivos.

P.– ¿Cómo consiguen convertirse en reclamo de la jet set?

R.– Como decía antes, el boca a boca ha sido siempre la base de Mltrainer, no invertimos en publicidad, la mayor publicidad es la que hace cada persona que pasa por nuestros centros. Tenemos perfiles con repercusión pública o en redes, pero tenemos también una gran familia y amigos que no tienen esta repercusión y a los cuales tratamos igual, nosotros somos de personas, no de nombres y ha sido siempre así

P.– Un caso que les haya emocionado especialmente.

R.– Tenemos varios. Uno especial es el de Iker Casillas. Todos los españoles lloramos el día que levanto la Copa del Mundo (ríe). Luego, tenemos casos especiales que nos tocan el corazón, como el Adrián Martínez Torres, un chico que nace con una enfermedad que le impide realizar deporte y le obliga a ir en silla de ruedas. Él se niega, practica remo durante muchos años y llega a ganar varios títulos. Ahora acaba de conseguir una plaza a España en los Juegos Paralímpicos de París 2024. Otro caso es el de Itziar, una chica en silla de ruedas. Gracias a los entrenamientos hoy sale de casa, se desplaza sola sin su madre y vemos cómo ha experimentado una mejoría física y emocional. Por estos casos nos dedicamos a esto.

P.– ¿Cuánto cuesta un entrenamiento en su centro?

R.– La tarifa depende de la modalidad de sesión que elijas, pero son tarifas dentro de mercado para este tipo de servicio. Nosotros siempre decimos que el dinero no es una barrera: si ayudamos a la gente, el dinero pasa a un plano secundario.

P.– ¿Pero es un coste económico, permisible, o está sólo destinado a gente de alto poder adquisitivo?

R.– Ni lo uno ni lo otro: tenemos varios planes que se adaptan a todos los bolsillos. Está el entrenamiento personal que, naturalmente, tiene un precio más elevado. Luego, están los entrenamientos online de nuestra cuesta de Instagram, que tienen un coste de 20€ al mes.

P.– ¿Cuántas veces hace falta entrenar a la semana, y en qué condiciones, para poder perder peso?

R.– No hay un número exacto, pero siempre recomendamos, al menos, 2 o 3 días por semana, sobre todo a los que están empezando. Pero, cuidado, porque poco a poco el cuerpo te pide más. ¡Esto acaba enganchando!

P.– ¿Dieta o ejercicio? ¿Qué es más importante?

R.– No somos grandes prescriptores de dietas, pero en España tenemos la mejor dieta del mundo: la mediterránea. Siempre recomendamos comer equilibrado y sano. Todos sabemos que comer bien es importante, pero el deporte sí que es vital. Básicamente por salud, no sólo física, que es obvia, sino por salud mental, y más en estos tiempos que vivimos, rodeados de estrés.

P.– ¿Cuántos kilos puede perder una persona en un mes siguiendo vuestro método personalizado?

R.– No se puede ni se debe hablar de kilos ni de peso. Lo convertimos en obsesión y puede ser peligroso. Siempre decimos que, en un mes, los resultados son increíbles. Se nota en agilidad, en ligereza, en salud y, físicamente, también.

P.– ¿En cuanto tiempo una persona sedentaria puede ponerse en forma?

R.– Un mes. En un mes el cambio que experimentas es espectacular.

P.– ¿Es verdad que a partir de los 30 es más difícil perder peso y ganar músculo?

R.– La teoría es que el metabolismo se desacelera, pero esto no es una regla, siempre depende de tu estilo de vida.

P.– ¿Existe una edad de 'no retorno' para ponerse en forma?

R.– Tenemos muchos casos de gente de más de 65 años. En redes, sin ir más lejos, está el de Francisco, con 82 años. Tiene un físico y una salud que nos gustaría a muchos.

P.– ¿Cuáles son los principales mitos que existen en torno al entrenamiento?

R.– El más común es que para adelgazar sólo hay que hacer cardio y que los ejercicios de fuerza engordan. Nada que ver. Si quieres perder peso, los ejercicios de fuerza son fundamentales y necesarios, por eso ofrecemos nuestras sesiones full body.

P.– ¿Una buena dieta sin entreno puede mejorar la calidad de vida?

R.– Una buena dieta es obligatoria, para mantenernos sanos, pero como decía antes, lo óptimo es combinar ambas y, por supuesto, darnos nuestros caprichos sin culparnos. Al final la vida está para disfrutar.

Rubén Lordán (i) y Miguel Aguilera (d). Imagen cedida

