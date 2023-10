Duha, la estudiante que lideró la marcha proGaza: 'Han asesinado a mi amiga embarazada y a su familia'

Los focos centraron su atención en ella nada más llegar. Lo hizo acompañada de su madre y de su hermana y paró junto a Mónica García, de Más Madrid, antes de que llegara al mismo lugar la líder de Sumar, Yolanda Díaz. Su cara pintada con la bandera Palestina y su vestimenta llamaban la atención. Sin embargo, era su cartel lo que impactaba. Mostraba dos fotos de un hombre, una vivo y la otra muerto. Le acompañaba una frase clara y concisa: "Descansa en Paz, tío".

Al dar las 12 horas, la joven corría al inicio de la manifestación. Comenzaba a encabezarla con su cartel en la mano. Lanzaba las mismas proclamas que el resto, levantando el puño y con fuerza: "Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá"; "Gaza, aguanta, Madrid se levanta".

Su nombre: Duha Alzaiti. La joven asegura que nació en la Franja de Gaza. "Soy Palestina", dice a EL ESPAÑOL apresurada. Se ha parado un minuto en su camino a la cabecera y nada más finalizar ya le piden de nuevo una foto.

"He vivido en Gaza toda mi infancia y tengo a toda mi familia allí", recalca la joven. Desde hace siete años reside en España. La joven bucodental muestra en sus redes sociales que es técnico higienista bucodental. Óptica y Optometría en la Universidad Complutense de Madrid, marca como actual.

Este domingo ha podido contactar con familiares y amigos que tenía allí. "Perdí a mi tío la semana pasada, lo asesinaron los israelís", afirma. No es el único. "Mi amiga que estaba embarazada, a la familia de mi amiga y a la familia de otra amiga también", continúa.

Duha junto a Mónica García antes de la manifestación. Domingo Díaz

Explica que hasta ahora no ha podido contactar con ellos. "No hay Wifi, no hay luz, no hay agua, no hay manera. Gracias a Dios hemos podido contactar con ellos. No sabíamos si seguían vivos o no. Está todo fatal. Me he alegrado mucho hoy de que me contestara mi amiga. Le han bombardeado la casa, pero al menos sigue viva. Estoy feliz, desgraciadamente".

¿Cómo están viviendo los suyos lo que está ocurriendo? "Están sobreviviendo, porque no hay comida, bebida, no hay luz...", insiste. Apunta que en Gaza las condiciones de vida son las mismas que las de "20 siglos antes".

Su parada junto a los miembros de Más Madrid antes de la manifestación tiene una explicación. "Conocemos a Mónica [García] y tenemos más amigos en Más Madrid que están apoyando y ayudando al pueblo palestino, para que el mundo vea la realidad", señala.

Una mujer le hace una foto, apunta su teléfono y se va a liderar la marcha con premura. Tras un rato en la cabecera, alguien de la organización le cambia su pancarta por una bandera palestina. Luego abandona la delantera de la pancarta porque una mujer se lo señala. Se va a uno de los lados junto a su familia y continúa la marcha hasta acabar en Sol e irse de las últimas. ¡Que viva la lucha del pueblo Palestino!, entonará.

Manifestantes en la Puerta del Sol. Domingo Díaz

Podemos y Sumar, separados

Bajo el lema siempre con la resistencia palestina se manifestaron este domingo en Madrid 35.000 personas, según fuentes de Delegación del Gobierno. El recorrido comenzó en Atocha y acabó en la Puerta del Sol, donde pareció que había un número menor de asistentes que en el recorrido.

En la marcha se vieron lemas y pancartas contra Israel, Europa y Estados Unidos. Cánticos como Israel asesina, Europa patrocina se escucharon. Lemas como Boicot a Israel se podían leer.

En la manifestación hubo representación política. Por parte de Más Madrid, Mónica García era la primera en hablar sobre lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza, catalogándolo de "genocidio programado".

Además, lanzaba un dardo a su rival política, la presidenta de la comunidad Isabel Díaz Ayuso: "Está claramente en el lado equivocado de la historia y sin capacidad de defender ningún proyecto que no sea criticar, ponerse a la contra y, en algunos casos, decir barbaridades".

También estuvieron presentes en la manifestación los miembros de Sumar. La vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones, Yolanda Díaz, defendió a Pedro Sánchez y afirmó que "Israel está cometiendo crímenes de guerra".

"Llevo días pidiendo depuración de responsabilidades jurídicas. La historia sobre Gaza está escrita", apuntaba la líder de Sumar, que pidió que dejaran de existir las "dobles varas de medir".

Yolanda Díaz atendiendo a los medios. Domingo Díaz

Asimismo, puntualizaba que Pedro Sánchez "defiende lo mismo que otros 120 países de Naciones Unidas, todos pedimos el alto el fuego".

En una pancarta diferente se situaron los miembros de Unidas Podemos. Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y secretaria general del partido, estaba acompañada en una pancarta propia por Irene Montero, Lilith Vestrynge e Isa Serra. Posteriormente, se sumaría Pablo Fernández.

La líder del partido morado la ruptura de relaciones con Israel y llevar a Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí, ante la Corte Penal Internacional. Pretende sea juzgado "como lo que es: un criminal de guerra".

Cabe resaltar que Belarra no hizo la misma defensa a Pedro Sánchez que Díaz. "El PSOE está llevando a cabo la posición unilateral que ellos consideran únicamente", se quejó la líder de Podemos sobre la toma de decisiones en política exterior en España.

