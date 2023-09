Mar Galcerán, la 'runner' y 'bailaora' que ha logrado ser la primera diputada con síndrome de Down

A Mar Galcerán le gusta correr y bailar. Es una afiliada de base del PP. Pasó por las Nuevas Generaciones, y de ahí saltó al Comité Ejecutivo del partido en la autonomía. Trabajaba para la administración pública, como muchos de sus compañeros. Su perfil es muy común en la política, pero con una gran singularidad: va a convertirse en la primera diputada española con síndrome de Down.

"Es un ejemplo a seguir, tanto para las personas con discapacidad, como para la sociedad, en general", aplauden en su formación. Y no es para menos. Así lo acredita una nutrida trayectoria profesional, desarrollada en paralelo a su pulsión política.

Mar inició su formación en EGB en el colegio Mª de Itziar de Valencia, donde obtuvo el título de Graduado Escolar. Después, su camino continuó en la escuela de Altaviana de Valencia, en el que realizó una Formación Profesional de Hostelería y Turismo.



También estudió para ser Técnico Auxiliar de Hogar y Técnico Auxiliar de Jardín de Infancia, aunque la política siempre le había interesado; un mundo en el que se introdujo desde muy joven.

Su trayectoria política empezó en las Nuevas Generaciones del Partido Popular- En las juventudes comenzó hasta alcanzar el Comité Ejecutivo Autonómico del PP de la Comunidad Valenciana, del que es secretaria del área de personas con "capacidades diferentes".

Se presentó en 2010 a las primeras oposiciones adaptadas para personas con discapacidad intelectual que se llevaron a cabo en Valencia. Y ahora, su reto como diputada de las Cortes es asumir el objetivo de "servir a los ciudadanos y a la sociedad".



Asimismo, ha trabajado en la Conselleria de Bienestar Social, en la de Igualdad y políticas Inclusivas y, hasta la actualidad, se ha dedicado a ser subalterna en la Conselleria de Sanidad.



En total, de los veintiséis años que ha ejercido en la función pública, ha estado trece como interina en la Conselleria de Presidencia de la Generalitat.

Siempre se ha mantenido al lado de las personas con discapacidad y, en concreto, junto a las de su colectivo, en la fundación Asindown. En una entrevista para la entidad, destacó que su madre le había inculcado formar parte de este movimiento asociativo.



Pasó de ser vocal a secretaria y, posteriormente, terminó en la cúpula como presidenta de la asociación. Tiene por bandera la lucha por la normalización y la inclusión de las personas con síndrome de Down en la sociedad.



Eso no ha cambiado, pues pretende seguir haciéndolo en las Cortes Valencianas: "Les pido que trabajen, que no den nada por perdido porque pueden conseguir aquello que se propongan. Al principio es duro, pero hay que superarse, ponerse metas y objetivos porque al final, cueste lo que cueste, con constancia, siempre lo consigues", afirma Galcerán.



En la esfera más personal, la nueva diputada valenciana se confiesa una gran aficionada al running y al baile.



En las últimas elecciones autonómicas del 28-M, Mar Galcerán se encontraba en el número 20 de la lista del PP en la provincia de Valencia. No entró directamente en el parlamento, pero la política del Partido Popular de que los nuevos altos cargos renuncien al acta de diputado ha hecho correr la lista, hasta que ha llegado su turno para hacer historia en el parlamentarismo español.

