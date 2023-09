Un camarero denuncia su alarmante caso: no le pagan por estar de baja y tener cáncer su padre

Uno de los principales retos a los que se enfrenta el sector de la hostelería es encontrar un puesto con un sueldo acorde, con contrato en regla y condiciones dignas. De hecho, son muchos los camareros que se lamentan de las cláusulas que se ven obligados a aceptar por la necesidad de recibir un salario. Sin embargo, lejos de tratarse solo de unas pésimas condiciones, la cuenta de Twitter @soycamarero ha compartido la surrealista situación por la que ha tenido que pasar un joven con el que fue su jefe.

"Te comento, llevo 2 meses que no me aparece la nómina ingresada en cuenta y querría saber si es un error del banco o algo", le escribió el afectado. A lo que sorprendentemente, el jefe le respondió que durante esos meses "no había estado trabajando". "Encima tengo que explicártelo, que pareces imbécil. En julio cuando te cortaste el tendón te di 3 días libres. Ya no trabajaste los 30 del mes. En agosto con la tontería de tu padre que te fuiste día y medio a Madrid", continuó diciendo el jefe.

Entonces, este joven, que prefiere mantenerse en el anonimato, procedió a explicarle la situación por la que había estado pasando. "Esto no es ni medio normal... En julio fui con la baja médica en mano que era mínimo 1 mes y por hacerte el favor solo estuve 3 días y en agosto te pedí esos días, me los diste y sabes que era por el cáncer de mi padre que tenemos que firmar herencias y mil cosas", sentenció.

Sin embargo, lejos de recapacitar ni pedir disculpas, el jefe continuó con su peligroso discurso. "No tienes derecho a esos dos meses y ya veremos este si te lo pago, que a mí exigencias las justas, sé dónde está tu abuela y lo mismo se lleva algún disgusto payaso", respondió. De hecho, este llegó a reclamarle el dinero del uniforme; de lo contrario "él se lo tomaría a su medida".

Frente a esta surrealista conversación el joven no se quedó de brazos cruzados y se encargó de contactar con @soycamarero, quien se ha ocupado de hacer viral la actitud de este jefe.

Como no puede ser de otra manera, los comentarios no se han hecho esperar por parte de los internautas, lamentando esta situación. Además, las muestras de apoyo no se han quedado ahí. De hecho, la misma cuenta que ha hecho viral esta conversación, ha recibido tan solo unos minutos después un correo por parte de la víctima.

"No llevo ni 10 minutos aquí y literalmente ha venido su hijo corriendo con el salario de los 2 meses, el de este y otro más. Mi jefe al parecer ve tú TikTok y le ha dado un ataque de ansiedad", afirma el joven. Asimismo, asegura que le ha estado pidiendo disculpas el propio padre del jefe, diciendo que va a volver a coger el restaurante y que no tema, que esto lo cortan ellos de raíz.

Así en su escrito, el joven termina diciendo: "Nunca pensé que la presión mediática podría hacer algo tan fuerte como esto ni tan rápido, nunca imaginé que gracias a ti podría tener algo mínimamente digno. Estoy escribiendo esto entre lágrimas de verdad. Sube el resultado de lo que estás consiguiendo. Ni un día se ha tardado en conseguir que al menos un local se dé cuenta. Sigue por favor, muchos del gremio te necesitan".

