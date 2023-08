Óscar Ruiz, el 'otro Dani Esteve' de Brigada desokupa: "No somos neonazis; somos patriotas"

La disputa se producía a comienzos de este agosto tórrido: varios medios de comunicación publicaban que la empresa Brigada Desokupa había intentado desalojar a una anciana de 67 años de la vivienda que habita en el barrio madrileño de Vallecas. Las noticias tildaban la acción por parte de la empresa de ilegal, y la propia inquilina ha interpuesto una demanda contra ellos. También ellos, los desokupadores, se han querellado contra esos medios porque, a su juicio, han vertido informaciones "completamente falsas".

EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con Amparo Espino, la inquilina de la vivienda cuyo alquiler dejó de pagar hace años tras sufrir primero una fractura de tibia y peroné y más tarde un cáncer de mama y una depresión, dolencias por las que ha recibido la invalidez permanente. A través de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Vallecas, que la apoya y acompaña estos días, ha declinado hablar este diario. La propia plataforma tampoco ha accedido a entablar conversación con un portavoz y remite a un comunicado que sacará próximamente "con todos los detalles y avances de la situación".

Con quien sí ha conseguido contactar este medio es con Óscar Ruiz, el fundador de Brigada Desokupa, quien se encuentra en el ojo del huracán mediático. Óscar lleva tres años desalojando viviendas. Suma "entre 600 y 700 viviendas desalojadas en todo el ámbito nacional". Desde hace un mes ejecuta las desokupaciones en solitario, aunque antes lo hacía en otra empresa que tenía junto a un socio con el que también realizaba obra: "Ahora ya me dedico sólo a desokupar. Tengo un equipo maravilloso, somos una familia. Trabajo y encima estoy a gusto con la gente de alrededor y estoy bien de salud. Lo tengo todo", declara.

[El vídeo de Dani Esteve placando a un okupa con un cuchillo: "Tú igual estabas con una puñalada"]

En su cuenta de Instagram corporativa, Brigada Desokupa muestra algunos fragmentos de sus operaciones. En uno de ellos, vestido de negro, el desocupador aparece al lado de la persona que ha vivido sin abonar el alquiler. Tras una somera presentación, el inquilino entrega a Óscar las llaves del piso y el momento se rubrica con un apretón de manos.

El servicio que ofertan cuesta entre 2.500 y 6.000 euros, según la complejidad y el lugar de la intervención: "Yo antes de coger un caso se lo llevo a mis abogados y ellos deciden si se puede hacer algo o no. Hay veces que una persona está pagando un alquiler correctamente y por lo que sea el propietario quiere vender la casa, pues eso yo no lo acepto porque es ilegal. No todo vale", añade el fundador.

Pregunta.– ¿En qué consiste su trabajo?

Respuesta.– Hacemos una mediación profesional. Intentamos ayudar al inquilino, en la medida de lo posible, y al propietario, que es quien nos contrata. Llegamos a un término medio entre los dos dándole un tiempecillo y eximiéndole de deudas que tiene pendientes. Para ello, la empresa firma un contrato con el propietario que recurre a ellos, del que obtiene además un poder para estar en zonas comunes.

El equipo de Brigada Desokupa en una operación en Alcalá de Henares. Redes

P.– ¿Y su indumentaria?

R.– Lo único que llevamos es esto, guantes anticortes (muestra unos guantes de trabajo). Chalecos hemos llevado algún día esporádico porque uno de mis chicos lo tenía y lo trajo, pero no está de más llevarlos porque a mí me han apuntado con pistolas y me han tirado con katanas. Casi me cortan un brazo. También me han lanzado ácido por la ventana, y a uno de mis chicos, si no le empujo contra un coche, le abren la cabeza con un adoquín.

[Dani Esteve, de Desokupa, ensalza a Ayuso y ataca a Feijóo tras el 23-J: "España pierde por tu culpa"]

P.- ¿Cómo consiguen que la gente desaloje el piso sin una orden judicial?

R.- Yo entrego un documento oficial de mis abogados en el que pone que si entregan voluntariamente la vivienda se les va a eximir de la deuda. Firmamos ese acuerdo entre ambas partes, hago una grabación de que da las llaves sin coacción y nos damos la mano. Y todos tan amigos.

P.- ¿Y cómo logran que el inquilino acepte firmar?

R.- Al final los juicios salen. Se va a demostrar que has usurpado un bien ajeno, y eso es un delito. Tardará más o menos, pero va a salir y vas a perder. También tenemos otras formas de ejecutar, pero no te las voy a contar porque llevo tres años con este negocio y no quiero que otros lo aprendan. Eso sí, siempre legales. Nunca media coacción, ya te digo que tengo todas las operativas grabadas.

El caso de Vallecas

El intento de desalojo de Amparo Espino fue grabado en vídeo por un medio de comunicación y hecho público. En la grabación puede escucharse cómo uno de los desokupadores de la empresa –situado al otro lado de la puerta, en el rellano– y varias personas no identificadas –desde dentro de la vivienda– mantienen la siguiente conversación:

(Llaman a la puerta).

–¿Quién es?

–Hola, buenos días. Soy… García. Vengo de la empresa Brigada Desokupa, estoy aquí con la Policía Nacional, tenemos pendiente un requerimiento con usted.

–Pero es que ustedes…

–(se solapan al hablar)… puerta… unas cosillas…

–Lo que tengamos que hablar lo hablamos a través de la puerta, no vamos a abrir.

–¿Me puedes decir quién eres si no te importa? Yo me acabo de identificar.

–Yo me llamo Sara, ¿qué pasa? (Otra voz) ¿Y vienes con una orden judicial?

–Es que no nos vamos a entender a través de la puerta.

–¿Que si vienes con una orden judicial?

–Puedes abrir tranquilamente.

–No, no, no. No vamos a abrir. No vamos a abrir porque la señora Amparo está muy nerviosa…

–No te oigo, por favor.

–Te hablo más alto si hace falta.

[Pedro Buerbaum, de crear La Pollería a entrevistar a Abascal en su pódcast y vender cursos millonarios]

La conversación continúa con varias peticiones más por parte de la empresa de desalojos para que les abran la puerta y la consecuente negativa de los vecinos desde el interior, que les instan a presentar una orden judicial.

–Mientras no la traiga no me cuente nada más. (Otra voz desde dentro). Que me metan la orden judicial por debajo de la puerta. Y que vengan agentes judiciales, no ustedes.

–Ustedes mismos, eso va a tardar 48 horas.

–Bueno, ahora mismo, si usted controla de leyes, sabe perfectamente que esto está en procedimiento judicial y que juzgados ahora no están.

"Esta señora... llegamos el primer día y fuimos a hablar con ella", comenza Óscar Ruiz. "Ella salió. Lo tengo todo grabado con GoPros, que siempre voy con dos para tener todo registrado y que no falle. Le preguntamos si tenía la intención de dársela al propietario, que si no lo íbamos a judicializar. Ella dijo: 'Ya lo sé, sabía que esto iba a pasar y, por favor, dadme un tiempo'. Le dijimos que cómo no, y ella dijo que lo que no podía era pagar, y yo le aseguré de que me encargaría de eximirla de 25.000 euros de deuda si le devolvía la vivienda al propietario, que es mucho dinero".

Óscar Ruíz y su equipo en la recuperación de una vivienda en Getafe. Redes

Siempre según la versión de Óscar Ruiz, la inquilina se comprometió a desalojar la vivienda en 20 días desde aquella primera visita, por lo que la empresa regresó el pasado 2 de agosto con la intención de recuperar las llaves, pero fue entonces cuando se produjeron los hechos hasta aquí relatados. Fue entonces cuando fuimos a por las llaves y nos encontramos a los antisistema".

P.– ¿Cómo estaban ellos? Se ha publicado que llevaban palos y piedras.

R.– No, venían a darnos flores. Nos iban tirando pétalos según andábamos.

P.– Qué llevaban ellos, describa lo que vieron.

R.– La policía encontró detrás de donde estaba la vivienda, en el parque, un montón de adoquines y bates y palos. Lo tenían todo preparado, mis chicos lo vieron. Había una montonera de adoquines. Esa gente no va con las manos vacías.

[La última carrera de la oncóloga Carmen Herrero: 7 km por Madrid contra el cáncer que la mató]

P.– ¿Por qué la policía iba con ustedes?

R.– Los llamamos nosotros. Cuando vemos que hay cualquier tipo de incidente los llamamos porque no queremos guerra ni pelea con nadie. Yo no quiero que mis chicos salgan heridos. Cuando veo que se complica la cosa, llamamos.

P.– ¿Sabe cuáles son las circunstancias de la inquilina de esa vivienda?

R.– Yo no sabía que tenía cáncer ni nada, le deseo que tenga una pronta recuperación, pero ésa no es su vivienda y tiene que devolvérsela a su legítimo propietario. Además, esa mujer está alquilando habitaciones y cobrando una paga. Y si no que hable con el Gobierno, con Asuntos Sociales o con quien sea. Que la reubiquen con todo su derecho en otro sitio. Que se encarguen ellos, pero no el propietario, no es justo.

A raíz de lo acontecido, el fundador de Brigada Desokupa ha anunciado que ha interpuesto una querella contra varios medios de comunicación: "Han dicho que íbamos a desalojarles sin orden judicial, que le hemos hablado mal, que mis chicos son unos matones y unos neonazis, que la están persiguiendo por la calle…".

El equipo de Brigada Desokupa. Redes

"Todo mentira", continúa. "Yo no puedo perder el tiempo, tengo mucho trabajo. Vamos una primera vez, le damos una mediación profesional y, si no lo conseguimos, lo intentamos otro día, y a la segunda vez que no sale me voy y lo judicializo, que para eso tengo un gabinete jurídico que se encarga de ello. Judicialmente lo sacan", desarrolla.

P.– ¿Tienen ustedes ideología neonazi?

R.– No, es incierto. Nosotros somos patriotas, valoramos nuestro país y estamos orgullosos de donde estamos, sin más. Yo no tengo una sola detención por pegar a nadie ni por banda organizada. Tengo mi ideología y mi forma de verlo. ¿Es que no puedo ir con mi bandera de España? Eso sólo pasa aquí. Yo no soy neonazi. Y mis chicos tampoco.

En cuanto al perfil de los moradores de las viviendas, Ruiz contesta que, en su opinión, son "jetas a los que les gusta vivir de las ayudas, de las paguitas y de no pagar". Y concluye: "De todas las viviendas que llevo desokupadas creo que 4, 5 o 6 han tenido vulnerabilidad sólo, y a esas personas les he dado la mitad de mi dinero de la desokupación para que empiecen en otro sitio, porque nadie sabe dónde podemos acabar el día de mañana".

Sigue los temas que te interesan