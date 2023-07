Quién es Beatriz Anillo, la reportera piropeada del "esto sólo puede pasar en Cádiz" que ya es viral

Las conexiones en directo de la televisión han dado lugar a escenas que se han hecho virales. Desde besos a periodistas a saltos a su alrededor, muecas e, incluso palabras malsonantes. Pero lo que le ha sucedido a Beatriz Anillo, de 7 TV Cádiz, supone un antes y un después.

Los hechos quedan como siguen. Beatriz Anillo estaba llevando a cabo su trabajo en plena calle. En concreto, estaba situada en el Palacio Provincial, edificio en el que se estaba desarrollando la investidura de la nueva presidenta de la Diputación de Cádiz, por más señas, Almudena Martínez del Junco, del Partido Popular (PP).

En plena conexión, una mujer se queda plantada junto a su lado, escuchando atentamente sus palabras. No le quita ojo.

¡Ésto solo pasa en #Cádiz! Mi compañera @BeaAnilloR grabando una entradilla tras el pleno de investidura en la @diputacioncadiz pic.twitter.com/phSzb7vAY0 — Ana Huguet (@anahuguetser) July 12, 2023

Beatriz Anillo, muy profesional ella, sigue con la información, aunque en un momento dado, consciente de que está siendo observada, una ligera sonrisa asoma en su rostro. Aun así, concluye de manera satisfactoria la conexión.

La mujer, consciente de lo bien que lo ha hecho, y para felicitarla, le dice lo siguiente: “Ole”. Sorprendida por la reacción de su fan, le da las correspondientes gracias. Y sonríe abiertamente.

¿Quién es la reportera?

Beatriz Anillo, como ya se ha dicho, es una reportera de 7 TV Cádiz. Una compañera suya, que ha publicado el vídeo de los hechos en Twitter, no ha dudado el calificar el hecho con las siguientes palabras: “Esto sólo puede pasar en Cádiz”.

Más allá de la situación, del piropo en sí, cabe preguntarse quién es Beatriz Anillo. “El día que me gradué [estudió Periodismo en la Universidad de Sevilla] cumplí el sueño de una niña que anhelaba ser periodista. Cuando aterricé en la Universidad tenía muy claro que quería ser periodista en prensa escrita”, se puede leer en su perfil de LinkedIn.

Sin embargo, el paso del tiempo hizo que se decantara por las cámaras. “Pero gracias a las diferentes experiencias que el destino me ha ido brindando y a las cuales siempre he respondido con un rotundo ‘Sí’ pese al temblor de piernas que me han ocasionado algunos de los retos, he aprendido también a querer a la cámara, a perderle el miedo aunque nunca el respeto, y me hice amiga de las ondas, que me atraparon con su magia”.

¿Y cómo es Beatriz Anillo? Así se define: “Siempre me consideré una persona responsable, curiosa, educada, creativa y paciente, quizás por eso esta profesión tuvo a bien alistarme. Y aunque siempre preferí trabajar en solitario, la profesión me ha enseñado que en equipo el talento se multiplica”.

Beatriz lleva trabajando en 7 TV Cádiz desde noviembre de 2021. Con anterioridad, había sido corresponsal del Diario As en Cádiz durante más de tres años y medio, y periodista de ADG Media. También había sido colaboradora en tertulias deportivas en Onda Cádiz TV y Radio, Cadena SER y Canal Sur Radio.

