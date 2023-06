Maeb, la 'influencer' de Almería famosa por insultar que fue detenida por abusar de una amiga

La famosa 'tiktoker' Maeb fue detenida por la Guardia Civil el pasado mes de mayo, tal y como ha podido confirmar EL ESPAÑOL, en Roquetas de Mar, por un supuesto delito de abusos sexuales cuando grabó a una amiga que estaba dormida para más tarde subir a las redes sociales. Pero en estos momentos se encuentra en libertad con cargos.

La amiga de Maeb denunció ante la Guardia Civil de Guadalajara los hechos explicando que una conocida la había besado y tocado sus genitales mientras dormía, sin su consentimiento. Al despertar y darse cuenta de lo que estaba sucediendo, la joven abandonó el lugar. Después de esto recibió insultos y amenazas de muerte a través de llamadas telefónicas.

Horas más tarde de que saltara la noticia, Maeb ha respondido mediante sus historias de Instagram negando que haya sido detenida este domingo. "Que pesados que sois, que no me han detenido muchachos, no ralléis más que estoy en mi casa bien tranquila os creéis todos los putos bulos. Solo voy a decir que hoy no fui detenida como han dicho, todo lo tengo en manos de abogados y tengo pruebas de todo", ha finalizado su comunicado por medio de sus redes sociales.

Tras recibir la denuncia, los investigadores encontraron los vídeos que desencadenaron la acusación y se pusieron en contacto con la Guardia Civil de Roquetas de Mar para proceder a la detención de la influencer. Además, se ha descubierto que los vídeos fueron envíados a a un grupo privado de TikTok.

La influencer ya contaba con antecedentes previos por acoso en internet y es que en marzo ya recibió una denuncia por, supuestamente, enviar fotos suyas desnudas a menores de edad. Tras esta detención, Maeb se enfrenta el delito de agresión sexual, revelación de secretos y amenazas.

Pero, ¿quién es Maeb?

Maeb, por las siglas de su nombre real, Maria Escobar Baeza, es una influencer almeriense con cuentas en TikTok (@lamaebecita) e Instagram (@mabecitaroquetera), que entre ambas acumulan cientos de miles de seguidores y sus vídeos se encuentran entre los más vistos de la plataforma TikTok España.

Fue el comportamiento de la influencer en sus directos, y sus reacciones viscerales e insultos a comentarios de sus seguidores, o de otros creadores de contenido, lo que le ha llevado al estrellato en las redes. También por los gritos e insultos que le profiere a su madre en sus directos en TikTok.

Cada vez son más las cuentas fans de Maeb --que acumulan miles de seguidores-- que podemos encontrar en diferentes redes sociales e incluso hay varios vídeos recopilatorios de sus mejores momentos.

En marzo pasado, también estuvo en el 'ojo del huracán' por sus comentarios homófobos a otro influencer de TikTok, Misha. En algunas capturas que publicó este último, se puede ver como lo insulta con comentarios como "Tú eres gay loco, tu físico es nefasto y vales una mierda como persona".

Luego, en un directo, Maeb hizo otros comentarios similares, donde explica que si tuviera un hijo le molestaría que fuese homosexual.

