El macroproyecto de José, el exmilitar promotor de la desaladora más grande de Europa en Cartagena

El programador informático José David Moreno está dispuesto nada menos que a poner fin a la escasez hídrica que históricamente sufre la comunidad murciana, impulsando un proyecto cuyas cifras estratosféricas bien las podría firmar un jeque de Qatar: una inversión de 6.800 millones de euros para levantar una desaladora y una planta fotovoltaica que generará 2.700 megavatios de potencia. "Esta iniciativa nace para cubrir el déficit hídrico de la Región de Murcia con inversión privada", tal y como avanza el CEO de Vols-Partners, José David Moreno.

"La desaladora tendrá capacidad para generar 600 hectómetros cúbicos al año", según precisa este programador informático y antiguo miembro del Tercio de Levante de Infantería de Marina, que está dispuesto a convertirse en el rey del agua desalada del país y de toda la zona euro. Prueba de ello es que la cantidad de agua que prevé producir superará a la planta más grande de Europa que es la de Torrevieja y que actualmente genera 82 hectómetros cúbicos al año, con posibilidad de ampliarlos a 120.

De modo que si el CEO de Vols-Partners construye la planta de desalación que proyecta en Cartagena, estaría en disposición de acabar de una tacada con el déficit hídrico de toda la cuenca del Segura que asciende a 307 hectómetros cúbicos anuales, tal y como recoge un informe de la Universidad de Alicante.

"Los 6.800 millones se financiarán con capital privado, fondos de inversión y un préstamo sindicado de La Caixa y Cajamar", tal y como detalla este empresario, de 37 años, que ha dado a conocer que promueve la desaladora más grande de Europa, justo ahora, cuando los agricultores de Murcia, Almería y Alicante están en pie de guerra por el nuevo Plan del Tajo. La nueva planificación de Castilla - La Mancha está pendiente de aprobación del Consejo de Ministros y si recibe luz verde, traería consigo un incremento de las caudales ecológicos del Tajo que se traducirá en un recorte de 105 hectómetros cúbicos de agua para regadío en el Levante.

No cabe duda de que José David Moreno 'no da puntada sin hilo' y así lo han advertido grandes compañías que se han sumado a esta iniciativa. "Contamos con empresas potentes que aportan el know how: Enagás, Naturgy, General Electric, Inate o Sacyr Agua, entre otras firmas que ayudan a los trabajos de ingeniería y conducción del agua y de la energía". La documentación del proyecto a la que ha accedido EL ESPAÑOL prevé que la desaladora se construya sobre 63 hectáreas de terreno en Escombreras: una diputación enclavada en el Campo de Cartagena, una comarca marcada por la actividad agrícola y la alta demanda de recursos hídricos.

- ¿A qué precio piensa comercializar el metro cúbico de agua desalada para los agricultores?

- El agua la produciremos en Cartagena para conducirla hasta el embalse del Cenajo para favorecer un almacenamiento óptimo y así poder utilizar los canales del postrasvase. El abastecimiento energético de la desaladora procederá del autoconsumo de una planta fotovoltaica y así garantizaremos estabilidad en el precio del agua desalada, evitando especulaciones. Ya hemos firmado acuerdos con algunos agricultores por 59 céntimos el metro cúbico, fijo y sin variaciones, durante 25 años.

La ubicación exacta de la planta de desalación todavía es una incógnita porque su promotor maneja tres localizaciones distintas de terrenos en Escombreras. "Estoy pendiente de saber en qué ubicación recibo la Declaración de Impacto Ambiental favorable de la Confederación Hidrográfica del Segura", tal y como aclara el CEO de Vols-Partners, un empresario cartagenero sin estudios universitarios, cuya carrera se ha forjado a caballo entra la Armada y como programador informático autodidacta.

"Estuve en el Ejército porque me considero un patriota", según remarca, con tono serio y tajante, José David Moreno. Aunque después de una década de servicio en el Tercio de Levante de Infantería de Marina, optó por dejarlo, y se centró en su trabajo como programador informático. "Comencé cobrando un tanto por ciento a entidades bancarias por el uso de un software de gestión de capital y de predicción del precio de las acciones en los mercado de valores". A partir de ahí empezó a recibir beneficios que le permitieron constituir una sociedad limitada, con la que ahora anda enfrascado en el desarrollo de un nuevo videojuego de shooter.

"En España constituí una empresa con 100 millones de capital social que se llama Accuracy Accounts Software y ahora es la madre de las dos sociedades que serán las promotoras de este proyecto: Vols-Partners para construir la planta desaladora y Renovables Costa Cálida para la planta de energía fotovoltaica", tal y como expone este empresario para aclarar que tiene solvencia. "Vols-Partners tiene una capital social de 100 millones y Renovables Costa Cálida un total de 6,6 millones, entre las tres sociedades suman 206 millones".

- ¿Cómo acaba un programador informático convirtiéndose en promotor de una planta desaladora para el sector primario?

- Cada inicio de año veo dónde invertir porque tengo empresas en el extranjero que gestionan fondos de capital y busco nichos que no estén explotados. Europa va a tener problemas de agua, inicialmente pensé en comercializar pequeñas desaladoras, pero mantuve una reunión con el exdirector general del Agua de Murcia, Andrés Martínez Francés, y me hizo ver que los planes hidrológicos de cuenca no coinciden con las necesidades reales de las comunidades autónomas y entonces surgió el proyecto de hacer esta macrodesaladora.

Esta iniciativa nace con morbo político por dos motivos. El primero: el CEO de Vols-Partners ha contado con el asesoramiento externo de Andrés Martínez Francés, director general del Agua durante la pasada legislatura para el Gobierno de la Región de Murcia y que es un firme defensor del Trasvase Tajo-Segura. Y el segundo: en Escombreras ya existe una desaladora promovida, precisamente, por el Ejecutivo autonómico que en su momento presidió Ramón Luis Valcárcel. De manera que no es de extrañar que el propio José David admita que su iniciativa no levanta pasiones en la Consejería de Agricultura: "Políticamente, este proyecto no se apoya de ninguna manera".

De momento, desde el sector agrario sí que está recibiendo apoyos este empresario para su planta desaladora en Escombreras. "Nosotros estamos de acuerdo con cualquier proyecto que traiga agua a Murcia, ya sea del Trasvase Tajo-Segura o de desalación", según confirma Paco Gil, responsable de una secretaría técnica de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (Coag). "Lo que no vamos a aceptar es que ponga precios especulativos", tal y como advierte este experimentado agricultor.

"Ahora mismo, tenemos mucha incertidumbre", según admite Paco Gil, ante la posibilidad de que el Consejo de Ministros apruebe el Plan del Tajo, asestando un recorte de 105 hectómetros cúbicos al agua del Trasvase Tajo-Segura que se destina para regar fincas agrícolas en Murcia, Alicante y Almería. "La ley del Agua dice que en caso de escasez, lo primero es el consumo humano y luego el riego agrícola: necesitamos el mix de agua del trasvase y desalada para mantener la industria".

De modo que la planta que promueve el empresario cartagenero es una alternativa real para el sector y prosigue con los trámites ante las administraciones estatal y regional. "Los plazos de ejecución que valoramos para empezar con los movimientos de terreno son mayo o junio de 2023", según estima José David Moreno.

El punto de abastecimiento de agua de mar estará en una zona de costa, detrás de la Sierra de la Fausilla y de la planta de Repsol. "Haremos un emisario desde la desaladora, a través de un túnel que llevará siete tuberías: cuatro para captar agua de mar y tres para el vertido de salmuera, que se extenderán a lo largo de dos kilómetros y que tendrán un diámetro de tres metros cada una". La previsión es que la planta produzca 1,68 hectómetros cubicos diarios de agua desalada.

- El Campo de Cartagena está en la diana del Ministerio para la Transición Ecológica y de la Consejería de Medio Ambiente por los vertidos al Mar Menor de desaladoras ilegales. ¿Cree que eso supone un hándicap para que su planta reciba todos los permisos?

- La planta generará 2,5 hectómetros cúbicos al día de salmuera que se valorizará con minería de sales, generando sal para abastecimiento humano y de uso industrial, se extraerá litio, magnesio… También se utilizará para cosmética y para la fabricación de ladrillos. No podemos garantizar el vertido cero, pero a largo plazo sí que se consumirá toda la salmuera.

Además, medioambientalmente hablando estaríamos resolviendo un problema de sobreexplotación de los acuíferos. Tenemos la capacidad de recoger todas las aguas con nitratos y desnitrificarlas. El Ministerio me tiene que conceder la Declaración de Impacto Ambiental porque el proyecto se plantea como una iniciativa de licitación privada para paliar el déficit hídrico de la Región de Murcia. El Gobierno regional solo me tiene que dar los permisos de vertido de salmuera y de captación de agua de mar.

De hecho, la documentación del proyecto subraya textualmente que se ha escogido como emplazamiento Escombreras porque hay "ausencia de praderas de posidonia oceánica en el litoral submarino" y existe "viabilidad de una captación directa de agua de mar, por ausencia de zona de fondeo y vertidos".

Las placas solares de la planta fotovoltaica de nueva construcción que cotempla este proyecto faraónico, se instalarán a lo largo de 5.300 hectáreas de terrenos en Caravaca de la Cruz. Los 2.700 megavatios de energía se generarán en el noroeste de la Región de Murcia y abastecerán a la desaladora en la otra punta de la comunidad: el litoral cartagenero. "Los panales se alternarán con la plantación de uva de mesa y los agricultores que pondrán esos terrenos a nuestra disposición recibirán a cambio la cesión de uso de los cultivos durante todo el tiempo de vida del proyecto".

- ¿Quién está detrás del capital privado y de los fondos de inversión que aportarán esos 6.800 millones de inversión?

- Hay siete empresas inversoras. Una de ellas es del sector de la construcción y seis se dedican a la gestión de capitales.

- ¿Cuántos empleos generará la construcción de la desaladora en Escombreras y el huerto solar en Caravaca de la Cruz?

- Este proyecto traerá consigo picos de trabajo que generarán 19.000 empleos directos e indirectos. Cuando esta desaladora esté en funcionamiento podrá soportar los 150.000 empleos que hoy en día genera el Trasvase Tajo-Segura y creará otros 150.000 en servicios auxiliares. Yo no entro a valorar si el trasvase se cierra o no, solo espero que esa batalla la gane Lucas Jiménez, presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura.

