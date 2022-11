Terremoto taurino en Murcia: la muerte del carnicero Santiago en la plaza salpica a un policía

El testimonio de un corralero ha sido uno de los hilos de los que ha tirado el afamado penalista Evaristo Llanos para provocar un terremoto judicial en la plaza de toros de La Condomina: uno de los cosos con mayor solera del país, donde se han retirado maestros de la talla de Curro Romero. El epicentro del seísmo taurino está en el Juzgado de Instrucción número 7 de Murcia porque un escrito del letrado ha provocado la apertura de diligencias, por la muerte de Santiago López Carcelén: un carnicero que perdió la vida el 12 de septiembre, cuando se adentró a los corrales para darle la puntilla a 'Limpiador', a pesar de que ese día no trabajaba de matarife.

La apertura de una investigación judicial para esclarecer las circunstancias de la muerte de Santiago ha provocado un efecto dominó que afecta a la Policía Nacional y a la prestigiosa empresa Toros Sureste. El juzgado ha llamado a declarar como investigados a un policía que desempeñaba la función de delegado gubernativo en La Condomina, al corralero y a tres empleados de la citada mercantil, propiedad de Ángel Bernal Manzanera: uno de los empresarios más relevantes del mundo taurino, como lo demuestra el haber concursado en los últimos años por plazas de relevancia como Madrid, Valencia, Albacete y Alicante.

Aquel trágico lunes 12 de septiembre, Santiago se llevó a su hijo a la Feria Taurina de Murcia. Durante la corrida fue retirado de la arena 'Limpiador' porque cojeaba y por causas que se desconocen, Santiago, un experimentado carnicero y matarife, acabó dentro de los corrales para darle la puntilla a un toro de 472 kilos que lo mató a cornadas.

La Policía Nacional abrió una investigación y posteriormente informó de que las pesquisas concluyeron sin imputaciones: "Diligencias policiales finalizadas y remitidas a la autoridad judicial. No se ha realizado ningún tipo de imputación delictiva. La Inspección de Trabajo debe determinar posibles responsabilidades". Pero ahora el juzgado le ha enmendado la plana a la investigación policial y sostiene que sí hay caso.

'Limpiador', el lunes 12 de septiembre, a su salida al coso taurino de La Condomina en Murcia Marcial Guillén / Efe

"Aquí hay unos intereses muy fuertes: estamos hablando de la plaza de toros de Murcia", tal y como advierte el abogado Evaristo Llanos. El penalista ha sido contratado por Mónica, la viuda de Santiago, para ejercer la acusación particular con un solo objetivo: depurar responsabilidades por la muerte del padre de sus tres hijos, a los 48 años. "Presentamos un escrito solicitando diligencias de prueba y el juez, por suerte, lo ha entendido así, abriendo el asunto con la toma de declaraciones a los investigados".

EL ESPAÑOL ha accedido a ese escrito donde se expone que el Reglamento de Espectáculos Taurinos indica que el presidente de la plaza es el que autoriza, al puntillero o al espada de turno, para el sacrificio de cualquier cabestro: "Las reses devueltas a los corrales, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados anteriores, serán apuntilladas en los mismos, en presencia del Delegado gubernativo". Y aquel 12 de septiembre, un policía nacional era el delegado responsable de la seguridad del coso y en apariencia debía estar presente durante el sacrificio de 'Limpiador'.

Lo más llamativo de la apertura de esta investigación judicial es que se produce a raíz del escrito presentado por el abogado y ese documento se sustenta en el informe que hizo la Policía Nacional sin señalar a nadie por la muerte del carnicero. De hecho, el letrado pone el acento en el relato que un empleado de la plaza ofreció a los agentes y del que se desprende que Santiago entró a los corrales para rematar a 'Limpiador', a pesar de que supuestamente no estaba contratado como puntillero.

"El corralero Francisco Javier B. P. tiene declarado que entregó la puntilla de mano a Santiago Tornero, aún a sabiendas de que dicho señor no es puntillero, sino un carnicero".

"Dicho lo anterior, debe procederse a la investigación de los hechos, resultando presuntamente responsables de un delito de homicidio por imprudencia, sin perjuicio de que concurra con un delito contra la seguridad en el trabajo, que más adelante se conocerá, al menos, al gestor de la plaza, el señor Bernal Manzanera, y el Delegado del Gobierno en funciones, el agente de Policía Nacional, al no contratar el primero, y no cerciorarse el segundo, de que participase un profesional puntillero, así como Francisco Javier B. P., que entregó personalmente la puntilla de mano al fallecido, dejándole encomendado el apuntillado del toro al fallecido, aún a sabiendas de que no era un profesional en dicha materia".

El letrado Evaristo Llanos denuncia al juzgado que en aquella fatídica tarde se incumplió supuestamente el Reglamento de Espectáculos Taurinos, al no haber puntillero: "La de puntillero es una figura obligatoria en las plazas de toros y es una profesión de grave riesgo, cuya labor no puede realizarla sino aquel especializado en dichos menesteres. Sin embargo, el administrador de la empresa Toros Sureste, el señor Bernal Manzanera, como gestor de la plaza de toros de Murcia, tiene declarado que no hay ninguna persona encargada de realizar tal función".

Panorámica de la Plaza de Toros de la Condomina en Murcia.

Denuncia versiones interesadas

El escrito del penalista contiene párrafos muy duros porque afirma que se ofrecieron versiones interesadas a la Policía Nacional, sobre quién ejercía la figura del puntillero, aquel 12 de septiembre. El letrado pone en la diana las versiones del empresario Ángel Bernal Manzanares, del agente que ejercía de delegado gubernativo, del personal de la plaza y del dueño de la cadena de supermercados que comercializa la carne de los festejos.

"Tanto el fundador de la mercantil Supermecados Sandy, el señor Sandalio T. M., empresa que habitualmente adquiere la carne de los toros en la plaza, como los carniceros Carlos H. R., José Manuel H. O. y Óscar J. C., tienen declarado que el apuntillado siempre lo realiza personal de la plaza, nunca los carniceros, contradiciendo lo que el gestor de dicha entidad manifiesta en un claro intento de salvar su responsabilidad".

"No debemos obviar que entre los posibles responsables del suceso, además del gestor de la plaza, estaría el propio Delegado del Gobierno en funciones, el agente de policía nacional XXXXX, que no se aseguró de que existiese un puntillero entre los empleados de la plaza, por lo que la versión que ofrece de los hechos también resulta interesada".

Desde el minuto uno, Mónica, la esposa del difunto Santiago, ha venido denunciando que su marido trabajó el domingo 11 de septiembre, en la novillada que se celebró en la Feria Taurina de Murcia, y que volvería a trabajar en la corrida programada el martes 13 de septiembre, pero el lunes 12 solo acudió a la plaza de toros para ver la corrida junto a su hijo, de 9 años. Tal dato se hace constar en el escrito de acusación:

"El día de autos, el fallecido, Santiago López Carcelén, se encontraba en la plaza como espectador, en unión de su hijo, por lo que no tenía que realizar ninguna labor de carnicero, cuanto menos de puntillero, y según declaró su viuda, la señora Mónica Cortés, sabe por su hijo que alguien llamó a Santiago para realizar una labor que no le correspondía".

De momento, se desconoce quién le encomendó a Santiago dar la puntilla a 'Limpiador' y cómo pasó de ser un espectador a adentrarse en los corrales. Allí le esperaba el morlaco después de caer desplomado por los impactos de la garrocha: una vara larga, con una punta de acero con la que se atraviesa la médula del toro. Cuando Santiago entró, 'Limpiador' se levantó por sorpresa, y le corneó en repetidas ocasiones en la ingle y el muslo.

Dependencias de la Jefatura de Policía Nacional el Murcia. Google Maps

¿Entró ebrio a los corrales?

"Hay que averiguar quién llamó a Santiago porque ese día estaba viendo los toros con su hijo y no le debieron dejar entrar a los corrales, sin cerciorarse ante de que el animal estaba muerto", remarca el letrado, como la clave a dilucidar en la investigación judicial. Otra cuestión que se debe aclarar, es la cantidad de alcohol que este carnicero consumió aquel día, antes de recibir supuestamente el encargo de ejercer de puntillero. Por ello, Evaristo Llanos pide al juez que se practique la siguiente prueba:

"Que se solicite del Instituto Médico Forense el resultado de analítica de sangre del fallecido, con el fin de conocer el grado de impregnación alcohólica que el mismo pudiese tener, en el momento de su triste final, debido a que el testigo Pedro Vicente J. C. tiene declarado que Santiago no se encontraba en buenas condiciones, por los efectos del alcohol, pese a lo cual, no sólo se le habría permitido, sino incluso encomendado, la peligrosa labor profesional que le llevó a su muerte".

La acusación particular también reclama al juzgado que liberen dos oficios. El primero, dirigido a la Seguridad Social para que certifique el número de empleados que Toros Sureste tenía dados de alta aquel luctuoso lunes. Y el segundo, a la Policía Nacional para que identifique a la empresa subcontratista de Hellín o Tobarra, a la que encomendaron los trabajos de carnicería el día que murió Santiago.

El escrito del penalista Evaristo Llanos debe de haber levantado ampollas entre algunos agentes, debido a que critica la investigación realizada en septiembre por la Policía Nacional. Valga como ejemplo este párrafo: "Resulta altamente llamativo que se diga en el atestado que no existan cámaras de seguridad en el interior de la plaza de toros, máxime en el lugar donde ocurrieron los hechos, ni sus accesos, sobre todo cuando se trata de un lugar que debe estar vigilado por el peligro que entraña que cualquier persona pueda acceder a donde se encuentran los toros".

Declaraciones en diciembre

El titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Murcia, José Fernández Ayuso, ha accedido a las dos primeras pruebas que solicita el letrado. Así lo refleja el auto que ordena que declaren el policía nacional que ejercía de delegado gubernativo, el corralero y tres empleados de Toros Sureste, "en calidad de investigados", "por un delito de imprudencia grave con resulto de muerte".

El magistrado también emplaza como "responsable civil subsidiario" a la empresa Toros Sureste de Ángel Bernal Manzanera y al Ministerio del Interior. EL ESPAÑOL telefoneó este jueves al empresario, en dos ocasiones, y también le envió un mensaje para conocer su opinión sobre la investigación de la muerte de Santiago: un carnicero al que conocían como 'El Matachín', por sus buenas manos para elaborar embutidos artesanos en la matanza del cerdo. Pero este diario no obtuvo respuesta del dueño de la citada mercantil.

