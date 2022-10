Álex, delantero del Europa femenino tras ganar 23-0: "Mientras en mi DNI ponga una 'F', jugaré con ellas"

Este lunes, Álex va camino al entrenamiento con su equipo, el filial del Club Esportiu Europa femenino. El pasado fin de semana ganaron 23-0 al CD Pujadas, él es el delantero y el gran protagonista de la jornada. No fue por su acierto de cara a gol; sólo marcó dos goles. Su imagen lanzando a portería ante la mirada de una defensa rival ha generado una gran polémica en Twitter porque es un hombre.

Sí, el número 9 del Europa femenino es un hombre. Álex nació en el cuerpo de una mujer en 1997 y hace tres años comenzó su tratamiento para transicionar. "Decidí que era el momento, que estaba preparado para hacerlo. Se lo comenté al equipo en el que estaba y fue todo bien".

Jugando al fútbol, rara vez había tenido problemas por ser hombre y jugar entre mujeres. "Si el otro equipo está siendo mejor no puedes achacarle la culpa a nada. Pero si el otro equipo tiene un hombre, pues se lo achacas a eso. Pero era un partido, un momento puntual, cuatro insultos y te vas a tu casa tan tranquilo", apunta. "A veces escuchas algún comentario, pero no la magnitud que ha alcanzado esto", comenta a EL ESPAÑOL.

Con esto se refiere a la polémica surgida en Twitter este lunes por su aspecto. Le han dicho de todo y le han culpado de la goleada de su equipo porque era un hombre jugando entre mujeres. Incluso los había que pensaban que era un hombre que quería ser mujer. Nada más lejos de la realidad, como se ha explicado.

Las críticas no amilanan a Álex, que seguirá jugando al fútbol. "A día de hoy, mientras en mi DNI ponga una 'F' de femenino, puedo decidir jugar en un equipo femenino. Entonces, hasta que eso no se cambie, seguirá siendo así. No seré ni el primero ni el último y se van a encontrar mucha gente así", expone.

A él le gustaría jugar en un equipo masculino, pero no podría competir. Explica los motivos.

—Me gustaría, pero el problema es el nivel. Al empezar a transicionar tarde, tu cuerpo ya se desarrolló como de mujer, digamos. Podrás llegar a un nivel, pero no al de hombre. Entonces, a día de hoy, yo no me veo a un nivel superior al de una mujer. No soy el que más destaco en mi equipo. El que se informa un poco sabe que yo marqué dos goles de los 23, siendo delantero. Hay gente que marcó más y te cebas conmigo porque es lo único a lo que te puedes aferrar. Me gustaría jugar con hombres, pero si quiero competir no lo puedo hacer. Jugaría en una liguilla en el patio del colegio y eso es lo que no quiero.

Futbolista a los 9 años

El filial femenino del Europa está de estreno esta temporada en la segunda división femenina catalana, iniciada con polémica, y busca el ascenso. En el primer partido vencieron por 8 tantos a 0 al L'Hospitalet Atlètic, un partido en el que Álex se estrenó como goleador con un tanto. El segundo encuentro fue aplazado al mes de noviembre por petición del rival. El tercer encuentro ha traído consigo toda la polémica.

La imagen de Álex anunciando el descanso del encuentro fue el centro de la polémica en esta tercera jornada. Su equipo ya ganaba por 10-0 en el ecuador y el delantero había hecho el 2-0 y el 7-0.

Muchos achacaron el resultado a su supuesta ventaja física por ser un hombre jugando al fútbol contra mujeres. Pero lejos de eso, no fue ni mucho menos el gran goleador del encuentro: su compañera Montse hizo un total de 6 tantos.

Algunas críticas le han hecho gracia a Álex. "Al final te ríes, porque la gente intenta insultar y se acaba dejando en evidencia. No saben ni lo que insultan. Insultan porque es un tío que está jugando con tías y dices voy a meter un comentario a ver si alguien se ríe. Al final es eso, te da risa. Ves que te están insultando y no saben si eres hombre trans o mujer trans y dices: infórmate un poquito de la vida y luego me dices. Al final te ríes".

A sus 25 años, esta es la primera temporada de Álex en el Europa, pero no su primera jugando al fútbol. "Desde que me apunté a fútbol con 9 años ha sido un no parar y siempre he jugado en equipos femeninos", dice el delantero a EL ESPAÑOL.

El CE Europa celebrando la victoria. CE Europa

En estas 16 temporadas en activo, nunca había vivido nada como lo que le ha ocurrido este lunes. Además, esta vez los insultos no llegaron del equipo rival ni sobre el terreno de juego, sino que se llevaron a cabo una vez terminó el partido y en Twitter. De hecho, el equipo contrario no se ha manifestado en todo el embrollo. "El CD Pujadas —dice Álex— no se ha dirigido hacia a mí, pero una de ellas ha puesto un tuit diciendo que les ganamos porque éramos superiores y que nos apoyaban en lo que estaba ocurriendo".

Álex explica que el resultado es normal. "Es normal, el Europa está hecho para ascender y el problema es que hemos jugado con un equipo que acaba de empezar". Al final, entiende que se ceban con él por el aspecto, pero insiste en que ni siquiera es el que más resalta.

Muchos de los que han criticado su participación en el partido femenino lo hacen mirando a la Ley Trans, aún por aprobar. Álex habla de que quizás la aprobación del texto legislativo ayuda a que no se vuelva a dar el caso.

"No sé si se va a aprobar. Vamos para atrás en vez de para adelante. Pero igual lo soluciona. El hecho de facilitar el cambio a las personas trans... Claro, es que al final jugamos en parte porque nos sentimos obligados. Juegas en un femenino porque en parte no has podido transicionar antes. Al final vamos tan tarde que pasan estas cosas", explica.

El número 9 del Europa se ha visto sorprendido por tanto revuelo, estaba "flipando" esta mañana. "No esperaba nada de esto, entré para ver la crónica del partido y veo que he revolucionado Twitter", destaca. "Te lo tomas de la mejor manera porque sabes que Twitter no es real".

Para él, lo principal ha sido el apoyo recibido. "Sobre todo el que he tenido por parte de mis compañeras y del club. Me han dicho: lo que necesites aquí estamos".

Álex termina la entrevista y se va a ponerse las botas para entrenar. Él y sus compañeras se alejan de la polémica y ya están centrados en el próximo partido. La pelota no se mancha.

