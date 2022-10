Lázaro Luis Pons, el cubano agredido en Navarra por llevar la bandera española el 12-O

Las imágenes son del 12-Octubre. Lázaro, un cubano residente en España, se encuentra dentro de un círculo en un acto 'abertzale' en la plaza del Castillo en Pamplona. Él va envuelto en la bandera rojigualda porque celebraba, junto a una compañera, "que el 10 de octubre es el día de la liberación de los negros en Cuba gracias a los españoles", apuntan desde la Asociación Cubana de Navarra.

Según Doramis Larralde, presidenta de Acuna, que acompañaba a Lázaro, él pasa por la plaza del Castillo para ir al servicio y le increpan aquellos que portan ikurriñas. El cubano no se esconde. Las imágenes, cuando ya ha empezado todo, muestran un intento de escupitajo del cubano.

Un nuevo actor aparece desde atrás y le lanza un puñetazo que él salva con una esquiva de ballesta, como quien conoce el terreno de las artes marciales. Por detrás, otro 'abertzale' trata de quitarle la bandera española. No lo consigue y él se la envuelve en la mano. La riña continúa, pero no pasa a mayores.

Si llevara otra bandera le están atacando por ser negro, cómo lleva la española va provocando y no es un ataque racista. pic.twitter.com/YnlMHsvLaT — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) October 13, 2022

Lázaro se ha convertido en viral en las últimas horas. El motivo: las imágenes de ese vídeo grabado por Navarra TV han corrido como la pólvora en las redes.

Su compañera contaba que ella tuvo que discutir también con algunos de los presentes. "A él le rodearon cinco personas y a mí me atacaron tres hombres", expone. "A mí me dijeron que me fuera a mi país. Yo soy nieta de navarros y me llamo Doramis Larralde. Yo les grité fuerte, porque si me atacan, no me voy a quedar atrás. Pero no fuimos a provocar ni nada. Estábamos celebrando nuestro día", expone en conversación con EL ESPAÑOL.

Ellos aseguran que no sabían que en esa calle se estaba produciendo una concentración de abertzales. Que no querían provocar en ningún caso. "Si quisiéramos ir a provocar no íbamos a ir solos un hombre y una mujer...", expone la presidenta de la Asociación Cubana de Navarra.

A través de las redes sociales, Lázaro explicaba lo ocurrido con un vídeo. Apuntaba que en su DNI pone España y "cómo es el día de España, decidí usar la bandera. Ni escupí ni ofendí a nadie, simplemente venía caminando y ellos estaban con su manifestación, con su bandera y vinieron, me increparon, me escupieron e intentaron golpearme. Simplemente pasó eso. Cuando hacemos manifestaciones contra la dictadura ellos vienen a reírse de nosotros, a decir viva la Revolución, viva Fidel y viva el Ché. Cuando Fidel y el Ché eran asesinos. En Cuba no ha habido una revolución".

EL ESPAÑOL ha tratado de ponerse en contacto con el protagonista de la historia, pero no ha recibido respuesta por el momento. Lázaro lleva en España desde 2012 y es instalador de ascensores, según ElMundo, aunque en su país natal cuenta con la licenciatura de Ciencias del Deporte.

Asimismo, es uno de los responsables de ACUNA, asociación que trabaja para mandar medicamentos a Cuba. Él se ha desligado de cualquier vinculación con partidos políticos españoles como Vox y con entidades estadounidenses de apoyo al pueblo cubano.

