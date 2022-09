Los 22 proveedores que fabricarán el pan de Mercadona a partir de ahora: el mapa completo

Mercadona ha decidido externalizar esta semana la producción del pan que vende en España. Este producto, de hecho, era el único que elaboraba la cadena presidida por Juan Roig. Según explica la compañía, ha tomado esta decisión con el fin de “reforzar la calidad y optimizar los procesos de fabricación para generar una mayor eficiencia y rentabilidad”.

De esta manera, las 20 líneas de producción de pan ubicadas en ocho de sus bloques logísticos irán apagando “progresivamente” sus hornos. Se acabó el pan de elaboración propia y serán 22 empresas las que fabriquen y provean el pan a los supermercados que tiene abiertos Mercadona en todo el país.

La decisión se produce “tras haber iniciado en 2018 un proyecto piloto con la colaboración de varios proveedores especialistas, que asumieron inicialmente la producción de más de 20 millones de kilos al año de pan, concretamente de especialidades como el pan de leche, pulguitas o integrales”, ha explicado la cadena.

El mapa con los 22 proveedores de pan de Mercadona.

EL ESPAÑOL, en consecuencia, no sólo ha querido revelar quiénes son esos “proveedores especialistas” del “proyecto piloto”, sino que desgrana, una a una, las 22 empresas encargadas de la provisión del pan de Mercadona:

[Mercadona externaliza la producción de pan, el único de sus productos que aún era de elaboración propia]

1. Da Cunha

En Galicia, concretamente en La Coruña, Mercadona confiará en el proveedor Da Cunha. Este grupo fue creado en 1986 por una familia de panaderos del municipio de Carral, por lo que ya cuentan con una experiencia acreditada de casi 40 años. Comenzaron distribuyendo sus productos puerta por puerta, pero, en la actualidad, el Grupo Da Cunha está formado por tres grandes empresas y cuenta con ocho establecimientos propios de venta, además de su obrador, que está dotado con 11 hornos. La empresa cuenta con 49 trabajadores y, según los datos de 2021, facturó más de cinco millones de euros.

2. Forno do Lodairo

Sin salir de tierras gallegas, el supermercado valenciano también contará con el proveedor Forno do Lodairo. Esta empresa orensana, no obstante, es algo más pequeña que su antecesora, dado que en 2021 facturó algo más de 55.000 euros. Este obrador, no obstante, está especializado en la elaboración del pan de Cea, un tipo de pan con Indicación Geográfica Protegida (IGP) caracterizado por contener un 50% de harina de trigo gallego, agua y sal, además de una masa madre que proviene de elaboraciones anteriores.

El pan de Cea, de origen gallego.

3. Okin

Continuando por el norte de España, Mercadona se detuvo en Zumaya (Guipúzcoa) para charlar con la empresa Okin –que significa panadero en vasco– con el fin de añadirla a su lista de proveedores. Esta entidad, de origen familiar, fue fundada en 1994 dedicándose desde entonces a la elaboración de pan precocido congelado, “siendo reconocidos por la calidad de los panes”, como afirman ellos mismos en su web. Esta empresa, en el último ejercicio (2021), facturó casi 45 millones de euros.

4. Monbake

Monbake es un monstruo empresarial. Dan fe de ello las 10 plantas de producción que tiene regadas por España y los más 1.700 trabajadores que están en sus filas. Esta entidad nació en 2018 tras la adquisición de las compañías Berlys y Bellsolá. Ambas son decimonónicas, ya que la primera se fundó en 1850 y la segunda en 1890. Aun así, Monbake aún conversa su sede principal en Navarra –territorio original del Berlys–, respetando su tradición. Tiene presencia en 30 países y facturó en España casi 300 millones de euros en 2021. También proveerá a Mercadona.

[Tavernes, el pueblo trabajador de Mercadona en el que Juan Roig no es el único rico]

5. Europastry

Europastry es líder en el sector de masas congeladas de panadería. Y la cadena presidida por Juan Roig lo sabe. Por ello, ha querido contar con este grupo con más de 30 años de historia para que le suministre pan desde Barcelona y Tenerife. Tiene presencia en 80 países de todo el mundo y, en el nuestro, el Europastry con sede en Barcelona facturó casi 390 millones de euros en 2020, mientras que el que tiene la sede en Canarias sólo alcanzó los 10 millones de facturación.

6. Valero Forn Tradicional

En la misma provincia de Barcelona también se alza, en Sabadell, Valero Forn Tradicional. Este obrador elabora para Mercadona el pan payés en Cataluña desde 2021. Así lo ha puesto de relieve la propia cadena. Pero su historia es más antigua, dado que la panadería comenzó su andadura en 1957, trabajando desde entonces para abrir otras sedes por toda Cataluña. Actualmente, cuenta con 150 empleados y factura, según los datos de 2020, algo más de 12 millones de euros.

Una imagen de los orígenes de Valero Forn Tradicional. Valero Forn Tradicional

7. Marqués Filipe Panificadora

Mercadona, desde hace tiempo, ha trascendido fronteras. No sólo para vender, sino también para buscar proveedores. Ejemplo de ello es el obrador portugués Marqués Filipe, nacido en el vecino país en la década de los 60. Lo hizo de la mano del panadero Joaquim Marqués Filipe. Actualmente, exporta su pan a varios países de Europa como Bélgica, Reino Unido, Luxemburgo, Francia y, por supuesto, España.

8. Detrigo

Detrigo también es una empresa de panadería y pastelería ultracongelada originaria de Portugal. Y Mercadona contará con ella para abastecer el mercado luso y el de algunas regiones del oeste de España. Tiene su sede en el municipio de Benedita y tiene más de 30 años de experiencia en el sector.

9. Panificadora de Alcalá

Volviendo a España, concretamente a la Comunidad de Madrid, la cadena de Juan Roig confiará en la Panificadora de Alcalá para abastecer la capital y sus alrededores. Esta empresa, fundada en 1955 y con relaciones con Mercadona desde 2006, es otra gigante del sector. Cuenta con cuatro sedes con 373 empleados y en el último ejercicio de facturación, de 2021, superó los 53 millones de euros.

Una imagen histórica de la Panificadora de Alcalá. Panificadora de Alcalá

10. Pan Milagros

Pan Milagros es una empresa familiar, con sede en Toledo, también líder en este sector. Por ello, Mercadona también cuenta con ella como proveedora. La misión de este obrador, dice, es “contribuir a la salud y el bienestar de sus clientes con una amplia gama de productos equilibrados y de máxima calidad”. En 2020, el último año con datos registrados, esta empresa facturó casi 40 millones de euros.

11. Susana

Como supermercado de origen valenciano, Mercadona ha perseguido contar con distribuidores locales para proveerse de productos típicos de la región. Ejemplo de ello es la coca dacsa, una especialidad local. Para ello, la superficie de Juan Roig contará con Susana, una pastelería y panadería familiar nacida en 1980 de la mano del maestro artesano Luis Serra. Actualmente, sigue siendo una empresa familiar y pequeña.

[Las mejores barras de pan del súper según los 'doctores' López: Lidl, Mercadona, Carrefour...]

12. Panamar Bakery Group

Panamar Bakery Group es otra de las firmas agraciadas con el repliegue de Mercadona a la hora de elaborar su propio pan. Aunque su sede principal se encuentra en el municipio valenciano de Albuixech, la historia de esta empresa empezó en 1914 en Villanueva de Rampalay (Burgos). Actualmente, cuenta con 11 sucursales, 353 empleados y tiene una facturación anual de más de 240 millones de euros, según los datos de 2020.

13. La Deliciosa

Al otro lado del Mediterráneo, en el municipio mallorquín de Marrachí, se encuentra la sede del pan de La Deliciosa, otro de los proveedores del pan de Mercadona. Es una entidad bastante joven –no llega a la década–, pero ya se ha consolidado en el sector. Con 53 empleados, esta empresa facturó en 2021 casi 3 millones y medio de euros.

14. Ca's Fariner

Mercadona, además, cuenta con otro proveedor en la isla de Mallorca: Ca's Fariner, cuya sede principal se encuentra en Palma. Esta empresa elabora pan y productos frescos de panadería, además de galletas, bebidas y otros productos alimenticios.

15. Forn Can Coves

Una elaboración hecha en el Forn Can Coves. Forn Can Coves

Sin moverse de las islas Baleares, el supermercado valenciano también ha hecho migas con el Forn Can Coves. Este obrador elabora productos de panadería y repostería tradicional ibicenca “de alta calidad”. Nació a finales de la década de los 50, pero no fue hasta los 80 cuando la empresa familiar no se animó a instalar un horno moruno para elaborar el pan payés, el pan de Ibiza de toda la vida.

16. Pastelerías Roldán

La historia de las Pastelerías Roldán se remonta desde hace más de 40 años. Tiene sedes en Córdoba, Almodóvar del Río y Albacete y es otra de las empresas escogidas por Mercadona para que le provean el pan.

17. Nicopan

Otra empresa que proveerá el pan de Mercadona en Andalucía es Nicopan. Esta empresa, con sede en Granada, fue creada en 2014 inspirada en el negocio familiar que empezó en los años 60 el maestro panadero Nicolás Espigares. Él, a su vez, había seguido los pasos de su padre, quien fundó su primer obrador en 1940. Actualmente, la empresa cuenta con 114 empleados.

[Toda la verdad sobre el pan de los 'chinos': de dónde viene y por qué no lo aconsejan los expertos]

18. Mollete San Roque

Juan Paradas Pérez era agricultor durante la posguerra, pero tras sufrir una enfermedad que le impedía trabajar en el campo, decidió comenzar a elaborar molletes. Así nacería el negocio que a día de hoy se denomina Molletes San Roque. Con 33 empleados, esta pequeña empresa, con sede en Antequera (Málaga), será otro de los proveedores de la cadena valenciana.

19. Mondat

Mondat es otro proveedor andaluz que elabora para Mercadona “el bocadillo de integral desde hace unos meses”, informa la cadena valenciana. A partir de ahora, la compañía aspira a que esta empresa, con sede en Málaga, les provea de otros productos. Para su elaboración, esta empresa cuenta con una fábrica de 10.000 metros cuadrados y seis líneas de producción dirigidas por varios de sus 180 empleados.

20. Hermanos de la Chica Rejano

La panadería Hermanos de la Chica Rejano también tiene su sede en Málaga y es otra de las empresas con la que Mercadona ha acordado la provisión del pan que vende. Su “buen hacer y la tradición” están detrás de que cuenten con 600 clientes en toda Andalucía, entre los que se encuentra el supermercado valenciano. En la actualidad, esta entidad cuenta con 101 trabajadores.

Un imagen de la fábrica Hermanos de la Chica Rejano. Hermanos de la Chica Rejano

21. Berlys

Como se ha adelantado, Berlys es una de las empresas que componen el Grupo Monbake, que tiene 10 plantas de producción y más de 1.700 empleados. La sede que tiene en Tenerife será la que provea a los Mercadona de las islas Canarias su pan. Ésta cuenta con 62 empleados.

22. PandeCan

Cierra esta lista de proveedores la empresa PandeCan, que fabrica para Mercadona “desde principios de año” el pan de millo y el anís matalahúva. Tiene su sede en Agüimes, un municipio situado en la isla de Gran Canaria, por lo que también proveerá el pan a los supermercados de Juan Roig en esta comunidad autónoma. Es una empresa pequeña, de 10 empleados, y factura, según los datos de 2020, más de 700.000 euros.

Sigue los temas que te interesan