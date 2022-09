Probamos los nuevos test de detección de Covid-19 y gripe A y B: son difíciles de encontrar y cuestan 2,94 €

A la cuarta fue la vencida. EL ESPAÑOL ha tenido que recorrer hasta cuatro farmacias de Madrid para poder adquirir los nuevos test de autodiagnóstico diseñados para detectar tanto la Covid-19 como las gripes A y B, las comunes, las de toda la vida. Estos test han salido este mes de septiembre al mercado después de que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) le diera luz verde. Eso sí, aún son difíciles de encontrar y no están disponibles en todas las farmacias aunque se prevé que a mediados de octubre todas puedan disponer de estas pruebas.

Y es que transcurridos 30 meses desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara la pandemia de la Covid-19 –y con la situación relativamente controlada en España gracias a la vacunación– ya empezaban a ser necesarios los test que permitieran a los usuarios diferenciar si han contraído la Covid-19 o la gripe. No hay que olvidar, en este sentido, que los síntomas generales son los mismos: dolores musculares, malestar general, fiebre, dificultad para respirar, posibilidad de náuseas o vómitos…

Pero con este nuevo tipo de prueba los españoles, pagando 2,94 euros, pueden dilucidar qué les ocurre. Este precio se ha establecido “teniendo en cuenta el Acuerdo de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos de 13 de enero de 2022, por el que se fijan los importes máximos de venta al público de los test de antígenos de SARS-CoV-2 de autodiagnóstico”, informa el Colegio de Farmacéuticos.

Una caja de los nuevos test de detección de Covid-19 y gripe y la tabla con doble resultado negativo. N. A.

Esta misma fuente, de hecho, apunta que estas nuevas pruebas “resultan interesantes para conocer el causante de la patología que podamos estar padeciendo y así tomar las medidas adecuadas de aislamiento”. Afirma, además, que “tienen el mismo funcionamiento que las pruebas convencionales a las que ya estamos acostumbrados”.

Y en cuanto a su fiabilidad, desde la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) aseguran que “los resultados de los test con una alta sensibilidad y especificidad son fiables, pero hay diversos motivos por los que un test puede resultar en un falso negativo por tomar mal la muestra, que la infección sea demasiado reciente y la carga viral sea aún baja”. “Si existen dudas razonables, porque hay síntomas claros o ha habido un contacto con una persona enferma, lo mejor es repetir la prueba o consultar a los servicios médicos”, concluyen desde la AEMPS.

Los probamos…

Pero vayamos a lo importante. Al quid de la cuestión. ¿En qué se diferencian respecto a los test de autodiagnósticos de antígenos que ya son comunes en nuestra vida? Pues bien, tras conseguir un test de detección de Covid-19 y gripe, este medio ha decidido probarlo. Y, a priori, la caja contiene los mismos elementos que la del test de antígenos de Covid: un dispositivo de prueba –o tabla donde sale el resultado–, un hisopo, un tubo de extracción –donde se mezcla el líquido con nuestra mucosa nasal– y un soporte para el tubo de extracción.

Hasta aquí todo igual. Todo normal. Es el momento, por tanto, de practicarle la prueba a este redactor con el fin de comprobar si existen diferencias respecto a los test que sólo detectan Covid-19. Higienizados, extraemos el hisopo de su sobre, los introducimos en las fosas nasales, y damos cinco vueltas recogiendo mucosa. Esta se introduce en el tubo de extracción para mezclarla con el líquido. Es decir, de momento, es exactamente el mismo procedimiento a realizar que con los test antiguos.

Los elementos que contiene la caja del test de detección de Covid-19 y gripe. N. A.

La novedad llega en el siguiente paso. En el dispositivo de prueba –la tablita donde salen las rayitas– no hay sólo un espacio donde depositar las gotas de líquido y mucosa del tubo de extracción, sino dos. Una sería para la detección del Covid-19 y otra para la detección de las gripes A y B. Echamos tres gotas en cada uno de los espacios habilitados para ello y ponemos el cronómetro. Hay que esperar 15 minutos hasta que salgan los resultados en las dos bandas con las que cuenta el dispositivo.

Sin embargo, desde el gremio de los farmacéuticos explican que “en vez de una única línea de prueba para el SARS-CoV-2, hay tres: una para la gripe A, otra para la gripe B y una para la detección del virus de la COVID-19”. En nuestro caso, han sido dos, pero los usuarios han de saber que existe esta posibilidad.

Positivos y negativos

Tic, tac. Pasados los 15 minutos que recomienda el fabricante de nuestro test de Covid-19 y gripe, este redactor observa el resultado. Alivio. Solamente una rayita rojiza en la C de la banda de la Covid-19 y otra rayita rojiza en la banda de las gripes A y B, también en la C. Traducción: negativo en todo. Este redactor está sano.

Las instrucciones de uso, no obstante, explican dónde deberían aparecer las rayitas rojas para determinar si el usuario es positivo en Covid-19, gripe A o gripe B:

Posición de las rayitas rojas en el caso de positivo en Covid-19, en gripe B y en gripe A. N. A.

Si es positivo en Covid, como en los test empleados hasta ahora: dos rayitas en la banda de Covid-19 (una en la C y otra en la T) y, lo que cambia, una rayita en la banda de la gripes (en la C).

Si es positivo en gripe A, pero no en Covid: una rayita en la banda de la Covid-19 (en la C) y dos líneas rojas en la banda de las gripes (en la A y en la C).

Si es positivo en gripe B, pero no en Covid: una rayita en la banda de la Covid-19 (en la C) y dos líneas rojas en la banda de las gripes (en la B y en la C).

A juicio de este medio, el mecanismo de uso es muy fácil y puede suponer una gran ayuda a los usuarios para determinar qué tipo de enfermedad han contraído. Y más ahora que la época de frío ha llegado y se acentúa la transmisión de los virus que provocan la Covid-19, la gripe A y la gripe B.

