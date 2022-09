El asesor murciano que desapareció con 619.513 € dice que lo extorsionaron Nicolaí y Stephan

Al conocido asesor fiscal José Luis Galiana le buscaban por tierra, mar y aire, desde que un 17 de febrero apareció su Audi A-1 en un acantilado de Punta Prima. Primero le buscó la Guardia Civil porque su familia denunció su desaparición. Posteriormente, le tocó a la Policía Nacional porque el socio de Galiana le denunció por apropiarse de 619.513 euros de un concurso de acreedores. Ni unos ni otros le encontraron. El escurridizo asesor fiscal se entregó en agosto al Grupo de Delincuencia Económica y más tarde le contó a su familia el tour que hizo los 174 días que estuvo missing.



EL ESPAÑOL ha sabido en exclusiva que después de que el propio José Luis tirase su Audi al acantilado de la costa de Orihuela, dando el pistoletazo de salida a las batidas de la Guardia Civil, el asesor fiscal se escondió en Altea y Jávea: dos pueblos de la comarca alicantina de la Marina Alta. Más tarde se refugió en uno de los destinos dorados del Imserso: Benidorm. Y finalmente abandonó España para hacer escala en Lyon e Irlanda.

Ese fue el recorrido que José Luis le confesó a su madre en agosto, después de que la Guardia Civil concluyese que su desaparición era voluntaria y de que su socio le situase en la diana de la Policía Nacional por estafa. Aquel mes se gestó la reaparición de este miembro del Colegio de Economistas que este jueves declara en el Juzgado de Instrucción número 7 de Murcia por delitos de administración desleal, apropiación indebida y falsedad documental. El asesor justificará al juez la simulación de su propia desaparición porque fue víctima de una extorsión, tal y como relató a la Policía Nacional en su declaración a la que ha accedido este diario.

Aquella comparecencia en sede policial, se produjo después de que el abogado Pablo Ruiz Palacios negociase la entrega del asesor con el Grupo de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). El conocido letrado llamó a comisaría un tórrido 2 de agosto. Posiblemente, el agente que descolgó el teléfono no daría crédito a lo que escuchaba: el interlocutor le ponía en bandeja de plata al gerente de GR Asesores, al que buscaban desde hace meses para esclarecer el agujero de 619.513 euros que había en el concurso de acreedores de la inmobiliaria Huma Mediterráneo.

El Audio A-1 de José Luis Galiana Blanc en el acantilado de Punta Prima, en febrero.

"Pablo Ruiz Palacios manifiesta que se ha personado en el Juzgado de Instrucción número 7 de Murcia, como letrado de José Luis Galiana Blanc, para que este se persone en dicho juzgado y sea oído en declaración por los hechos que se investigan", tal y como expone el atestado policial. "Indica que han sido emplazados a comparecer el 29 de septiembre, ante lo cual, el letrado expone que la intención de su cliente es personarse ante el Grupo de Delincuencia Económica y Fiscal para declarar".

"El propio letrado expone, como prueba de la intención de su cliente de colaborar, que remitirá información sobre los hechos, por lo que el oficial del Policía le comunica una dirección de correo electrónico del grupo de investigación para que aporte lo que estime oportuno".

"El letrado transmite que José Luis Galiana se encuentra en el extranjero, sin poder precisar dónde, y que sería necesario que se concertara una fecha entre el día 8 y el día 12 de agosto para que su defendido organizara la vuelta, ya que tendría que gestionar un vuelo para ello, siendo concertado un encuentro con el abogado, el día 9 de agosto, para que José Luis Galiana Blanc se entregue y proceder a su detención".

El ansiado arresto del asesor se produjo a las 15.55 horas, del martes 9 de agosto, en la céntrica plaza Santa Isabel de Murcia, y que curiosamente no pilla lejos de su despacho en GR Asesores. Fue todo un acierto la estrategia del letrado Pablo Ruiz Palacios de negociar su entrega con la Policía, ya que José Luis Galiana no compareció en la Ciudad de la Justicia el 6 de julio: la primera vez que el juez le llamó a declarar para que explicase el paradero de los 619.513 euros de Huma Mediterráneo.

Más pronto que tarde, el asesor sería declarado prófugo de la Justicia. De hecho, el socio de José Luis Galiana, tras conocer que no había pisado los juzgados en julio, no dudó en presentar un escrito como representante de Huma Mediterráneo para solicitar a su señoría que emitiese una orden de busca y captura sobre el asesor fiscal y que estableciera como medida cautelar su ingreso en prisión cuando fuera cazado.

Tal petición no era baladí porque el socio de José Luis Galiana es abogado, le sustituyó como administrador del concurso de acreedores de Huma Mediterráneo y le denunció en nombre de la citada inmobiliaria por delitos castigados con más de 2 años de cárcel. Básicamente, el socio dio pie al 'caso Galiana' cuando descubrió que entre octubre de 2017 y diciembre de 2021, el asesor realizó trece disposiciones de fondos sin autorización: 234.089 euros para una sociedad de Singapur; 235.217 euros a una sociedad de Texas; otros 38.000 euros a GR Asesores...

De todo ello dio explicaciones el asesor en las dependencias que la UDEF tiene en Sangonera la Verde y a las que llegó procedente de la plaza Santa Isabel de Murcia. "Mi intención es colaborar con la investigación, ya que soy víctima de una estafa y una extorsión financiera", según afirmó José Luis Galiana. "Ese dinero nunca ha estado en mi poder. He sido víctima de una estafa y una grave extorsión financiera", tal y como insitió, tras comenzar a detallar a los agentes su vinculación con Gateway 21 Bankers (Singapur) y con Investment Global Group (Texas).

Imagen de la Plaza Santa Isabel de Murcia donde fue detenido el asesor fiscal José Luis Galiana Blanc. E. E.

"Fui nombrado agente para España de Gateway 21 Bankers, con sede en Singapur, que ofertaba operaciones financieras a largo plazo y adicionalmente buscaba agentes para el mercado nacional", según precisó Galiana a la UDEF. "La sociedad Investment Global Group, con sede en Estados Unidos, estaba relacionada con la primera, siendo Investment Global Group la que aportaba la financiación de la inversión".

Un anuncio en el periódico

El asesor fiscal murciano consiguió en 2017 el empleo en esa sociedad asiática, experta en servicios de consultoría de gestión, gracias a un anuncio de periódico donde buscaban personal para localizar inversores. "Mi función era buscar clientela para operativas financieras. Mi único objetivo era captar clientes e intermediar para estas empresas".

Sus personas de contacto en Gateway 21 Bankers y en Investment Global Group eran Peter Stapleton y David Gostins: ambos estaban en Nueva York y la relación laboral se mantenía vía telefónica. La supuesta extorsión que alega José Luis Galiana para justificar la simulación de su desaparición y las transferencias irregulares desde la cuenta de Huma Mediterráneo, comienza cuando inició con esas sociedades una operación para financiar un proyecto para Morgil II: la empresa de su familia.

En Morgil II figuraba José Luis Galiana como administrador único de la sociedad patrimonial, mientras que su madre y sus tres hermanos eran los socios capitalistas. El asesor pretendía que Gateway 21 Bankers e Investment Global Group le financiasen un proyecto inmobiliario en el centro de Murcia y dotar de medios un negocio de hostelería y un lavadero de vehículos. Para lograr la financiación debía aportar como gastos de gestión 234.089 euros que recuperaría en 15 días.

"El problema llegó debido a que esos fondos fueron dispuestos de la cuenta del concurso de acreedores de Huma Mediterráneo de la que era administrador concursal", según confesó el asesor fiscal a los investigadores de la UDEF. En su declaración también admitió que no informó ni a su madre ni a sus hermanos de la operación financiera en la que embarcó a Morgil II. La situación se complicó porque pasadas dos semanas no recuperó el dinero y encima debía aportar una cantidad adicional.

"Necesitaba más dinero para consolidar la operación y realicé una segunda transferencia, de manera voluntaria, desde la cuenta de Huma Mediterráneo, de 188.055 euros, con el ánimo de cerrar la operación y poder recuperar los fondos entregados". Pero el tiempo pasaba y no recuperaba el dinero que movió del concurso de acreedores, ocultándoselo tanto a su socio como al Juzgado de lo Mercantil número 1 de Murcia. "Cuando realicé esas operativas había mucha volatilidad en los mercados, era la época de inestabilidad por la crisis de Cataluña".

El listado de transferencias irregulares realizado desde la cuenta del concurso de acreedores de Huma Mediterráneo, junto al coche que José Luis Galiana tiró a un acantilado para simular su propia desaparición.

"Al ver que pasaron los siguientes quince días, solicité encarecidamente la devolución de los fondos aportados, fondos de Huma Mediterráneo. A través del teléfono, les dije que si no me entregaban el dinero les iba a denunciar, a lo que se negaron estas personas [Peter Stapleton y David Gostins]". En este punto de su relato, es cuando el asesor fiscal asegura que esa llamada de advertencia para que le devolviesen el dinero, se volvió en su contra: convirtiéndose en víctima de una supuesta extorsión.

La visita de Nicolaí y Stephan

"En noviembre de 2017 recibí una visita a mi despacho de dos personas que querían ser mis clientes, presentándose como Nicolaí y Stephan. Al entablar conversación, me dijeron que yo no iba a denunciar ninguna operación ni iba a solicitar que me devolviesen el dinero. Me dijeron que ellos sabían perfectamente que mis hijos iban al Liceo Francés y que debía hacer otras transferencias a partir de diciembre".

- Agente de la UDEF: ¿Le intimidaban esos ciudadanos?

- José Luis Galiana: Eran muy rudos y al ver que me tenían tan controlado ofreciendo datos familiares, eso me intimidó mucho.

- Agente de la UDEF: ¿Por qué motivo no denunció?

- José Luis Galiana: Por miedo a la situación generada y para proteger a mi familia.

- Agente de la UDEF: ¿Cuáles eran las características físicas de Nicolaí y Stephan?

- José Luis Galiana: Los dos eran de complexión fuerte. Nicolaí era alto, de pelo moreno, cara ruda, piel blanca y acento ruso o similar. Stephan era alto, de pelo castaño, ojos oscuros, complexión fuerte y acento alemán. Creo que hablaban entre ellos en ruso. No puedo aportar más datos.

A partir de la aparición de estas personas, David Gostins me seguía exigiendo más dinero y al demorarme en pagar, tanto Nicolaí como Stephan se presentaban en mi despacho y les veía en los alrededores de la oficina. En una ocasión pusieron una pistola sobre la mesa de mi despacho. Fui pagando por el miedo de la situación que estaba viviendo y por proteger a mi familia, aunque es cierto que en ningún momento me hicieron daño.

Al ver que las empresas eran solventes y al remitirles documentación previamente donde se podía ver ese patrimonio [entregado como representante concursal de Huma Mediterráneo], me tenían pillado de pies y manos. Hubo un momento en el que les dije 'basta'. No podía seguir así. Les dije que me negaba a enviar más dinero y que si querían que me pegasen un tiro porque no iba a pagar nada.

- ¿Las transferencias posteriores [desde la cuenta del concurso de Huma Mediterráneo] se realizaron a raíz de las visitas de estas personas a su oficina?

- Sí.

- ¿Estas dos personas le dijeron que no comunicara nada de lo que estaba sucediendo?

- Me dijeron que no denunciara, de lo contrario tendría consecuencias graves para mí y para mi familia.

- ¿Esas visitas le afectaron a su vida diaria?

- Lógicamente, cuando llegaba a casa mi situación era muy complicada. Mi mujer nunca supo nada de lo que estaba ocurriendo. A veces me levantaba de la cama y vomitaba por la situación.

- ¿Bajo qué circunstancias sufrió el accidente de coche en febrero de este año [en la costa de Orihuela]?

- Fue un acto de desesperación, ya que aunque la extorsión había finalizado, en ese momento seguía teniendo miedo. Llegué a pensar en suicidarme. El día que pasó lo de mi coche me iba a tirar dentro del Audi, pero al final no me suicidé porque pensé en mis hijos y en mi mujer.

- ¿Por qué se le perdió la pista tras el accidente y su familia denunció su desaparición?

- Al no tener fuerzas para suicidarme decidí desaparecer. Fue un acto improvisado. Me fui de allí con lo puesto.

El asesor fiscal no acudió en julio a la Ciudad de la Justicia a pesar de estar citado para declarar.

- Agente de la UDEF: ¿Quiénes son y cómo conoció a Peter Stapleton y David Gostins?

- Peter Stapleton era el enlace inicial con las empresas [Gateway 21 Bankers e Investment Global Group]. David Gostins es el asistente de presidencia. No dispongo de los teléfonos de contacto de ellos porque estaban en el teléfono que perdí en el accidente del coche. Tampoco tengo copia de los correos electrónicos porque no tengo acceso a la cuenta en la que estaban y no tengo copia de seguridad.

- ¿Por qué no compareció en los juzgados de Murcia el día 6 de julio?

- No tenía constancia de esa notificación.

- ¿Los informes trimestrales que enviaba al Juzgado de Lo Mercantil sobre Huma Mediterráneo eran correctos y reflejaban una imagen fiel del concurso de acreedores?

- No.

- ¿Se ha quedado con algún importe de los fondos del concurso de acreedores de Huma Mediterráneo?

- No.

- ¿Está arrepentido?

- Sí. Mi voluntad es colaborar con la Policía y confesar los hechos.

El asesor fiscal tendrá este jueves la oportunidad de demostrar esa voluntad ante el Juzgado de Instrucción número 7 de Murcia, bajo la asistencia letrada de Pablo Ruiz Palacios. De momento, esta versión sobre su desaparición es la que ha ofrecido a la Policía Nacional, con la salvedad de que no aclaró su paradero a los investigadores, cosa que sí hizo con su círculo íntimo. Una fuente familiar asegura a EL ESPAÑOL que a su madre y un amigo "les contó que estuvo por Altea, Jávea, Benidorm, Lyon e Irlanda".

La comparecencia en sede judicial de José Luis Galiana ha generado una gran expectación mediática porque la investigación deberá aclarar si es verdadero o falso este episodio de extorsión, al que el asesor fiscal achaca el haber dispuesto de 619.513 euros del concurso de Huma Mediterráneo. Un proceso que está sin resolver para los acreedores y que ha provocado, por ejemplo, que el Banco Santander se persone en el 'caso Galiana' que tiene como acusación particular al socio del susodicho.

