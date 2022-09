España trata de liberar a Mario, el preso valenciano de Putin que está en la celda 187 en Crimea

"Buenos días. Mario está vivo. Está preso en Crimea. La celda es la número 187". Este es el mensaje que en las últimas horas han recibido amigos y familiares del veterano de guerra español Mario García, un jubilado valenciano de 73 años que se encontraba colaborando con las milicias ucranianas en labores humanitarias.

Mario -que realmente se llama Mariano, pero al que en Ucrania conocen como Mario- fue el primer español apresado por el ejército ruso el pasado 19 de marzo después de que Vladímir Putin ordenara la invasión de Ucrania el 24 de febrero. A partir de ese día, Mario cortó la comunicación con sus conocidos y se temía que hubiera muerto y su cuerpo arrojado a una fosa común.

Pero todo apunta a que sigue con vida. Y la pista es la celda 187 de una prisión en Crimea. La Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana ya ha trasladado al Ministerio de Asuntos Exteriores toda la información de la que disponen. Sus familiares aseguran que está en la prisión preventiva de Simferópol, a unos 300 kilómetros de donde fue capturado por Rusia tras asistir a una manifestación en Jersón.

Un compañero de celda ucraniano que logró salir de prisión tras un intercambio de reclusos comunicó a sus amigos que sigue con vida. "El tema es muy complejo porque Rusia no reconoce que lo tiene en cautiverio. Salvo que haya un corredor humanitario, no hay manera de llegar a él", explica a EL ESPAÑOL Paco Santiesteban, portavoz de la familia en España.

La Fiscalía española ha comunicado a los allegados de Mario que ha abierto una investigación y la Policía Nacional les tomará declaración en los próximos días. Cruz Roja también ha solicitado información, mientras Ucrania ha incluido el nombre del valenciano en una lista para intercambiar presos con Rusia.

Además, ciudadanos ucranianos han presentado una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero Rusia no reconoce el organismo y sigue sin confirmar si mantiene al pensionista en cautiverio.

Vida en Ucrania

Este vecino de la localidad valenciana de Carlet reside en Ucrania desde 2014. Acudió tras la toma de la península de Crimea. Dejó atrás a su familia en los municipios de Carlet y Benimodo para ayudar al pueblo ucraniano y dar un nuevo sentido a su vida.

De pequeño, su padre le contó que la ciudad de Odesa acogió a los niños españoles, alrededor de 70 eran valencianos, que huían en barcos durante la Guerra Civil española. Aquella historia le fascinó y despertó su interés por Ucrania. "Ojalá España se acuerde de lo que hizo Ucrania y diga, 'ahora os vamos a devolver esa solidaridad'", recordó tras la invasión.

Días antes de ser arrestado por los rusos, Mario aseguró que no pensaba abandonar el país. "Vendrán a por mí, pero yo no me voy", dijo en declaraciones a este periódico.

"Yo siempre he luchado por la paz, la libertad y la democracia con dignidad en todo el mundo", explicó tras estallar la guerra para justificar su activismo en Ucrania. Y así lo hizo hasta que se produjo su detención.

Ahora, tras seis meses en cautiverio, el Ministerio de Asuntos Exteriores está haciendo gestiones para liberarlo. "Tenemos esperanza porque nos han dicho que está vivo, pero España debe pedir primero a Rusia su liberación", reconoce Santiesteban.

Empieza el bombardeo

Mario y Paco Santiesteban se conocen desde hace más de 30 años tras coincidir como afiliados en el sindicato UGT. "Él no sabe que le estoy ayudando, pero estoy convencido de que haría lo mismo por mí", afirma.

Paco está en permanente contacto con los allegados de Mario en Ucrania y declarará en los próximos días ante la Policía Nacional. Estos han sido los últimos mensajes que ha recibido desde la zona de conflicto y que han sido entregados a las autoridades españolas.

"Mario está bien dentro de lo que cabe. Intentamos buscar la manera de saber algo más. Yo, en este caso, poco puedo hacer, ya que también estoy incluida en la lista rusa de 'terroristas ucranianos' y cualquier gestión por mi parte directamente con los rusos puede perjudicar a Mario".

"En Ucrania están trabajando en lo de Mario. El problema es que la parte rusa no reconoce oficialmente que está detenido por ellos. Mario está incluido, por la parte ucraniana, en la lista de intercambio de presos, pero sin reconocimiento de Rusia poco puedo hacer Ucrania. El Estado español debe exigir a Rusia la confirmación oficial de que tienen preso a Mario. Es lo que tengo entendido yo. Perdona, empieza el bombardeo. En cuanto acabe, le escribiré otro mensaje".

Mientras, en España, la delegada del Gobierno en Valencia, Pilar Bernabé, ha informado en las últimas horas de que su departamento está en conversaciones con Cruz Roja para confirmar el paradero tras la pista de la prisión de Crimea.

"Son ellos los que tienen la información para poder acceder a las personas que están en alguna de las ciudades, en este caso de Ucrania, y vamos a ver si se confirma que está", indicó Bernabé.

