La asimétrica 'vuelta al cole' de la polémica Ley Celáa: los títulos que ya se obtendrán con suspensos

Un año más, llega septiembre con su vuelta al cole, aunque en esta ocasión, tanto los alumnos como el personal educativo se enfrenta a múltiples novedades con la puesta en marcha de la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE), también conocida como Ley Celaá. Un nuevo modelo educativo que busca que el alumno consiga aplicar sus conocimientos y se aleje de la memorización de los mismos, además de incluir valores de perspectiva de género, emocionalidad, desarrollo sostenible o educación del patrimonio social de cada Comunidad Autónoma, entre otras novedades.

La nueva Ley de Educación deroga la LOMCE (Ley Wert) y algunos de sus aspectos más destacables, como las pruebas de reválidas. En su lugar, habrá pruebas de diagnóstico al finalizar Primaria y ESO y, en este primer curso, no se podrá repetir, dejando esta opción solo para los finales de cada ciclo. Además, la Religión no contará en la nota media para el acceso a la universidad o para becas y tampoco será obligatorio cursar una materia alternativa para quien no escoja la primera.

Se incluye, por otro lado, una asignatura de Valores Cívicos y Éticos y cambia por completo el mecanismo para pasar de un curso a otro: si se suspenden más de dos asignaturas en la ESO, se podrá pasar de curso si el equipo docente así lo considera, mientras que en Bachillerato se podrá recibir el título con una asignatura suspensa.

Una propuesta que algunas autonomías han acusado de basarse en una "gran carga ideológica" y de haber sido lanzada de forma precipitada. Y es que, aunque la ley fue aprobada por el gobierno a finales del 2020, el ejecutivo tardó casi un año y medio en publicar los decretos definitivos. A partir de estos, cada Comunidad Autónoma ha tenido que trabajar en el 40% de sus contenidos educativos (50% en el caso de lengua propia).

Pero como pasa con cualquier formalismo, se trata de una gestión con arduos y determinados plazos y, a tan solo unos días de comenzar el nuevo curso, Andalucía, Cataluña, Castilla y León, Galicia, País Vasco, Canarias y Murcia aún no han aprobado sus decretos. Casi todas las autonomías consultadas por EL ESPAÑOL se han quejado de esta situación: "Mientras que ellos han tenido 15 meses para elaborarlo, las comunidades solo hemos contado con unos pocos meses, así que hacemos lo que podemos", relatan desde la Junta de Castilla y León.

Madrid, Castilla La Mancha o País Vasco también han hecho hincapié a este respecto, a pesar de que desde los centros de todas las comunidades ya se trabaja desde hace meses con los borradores previos a los decretos.

Galicia

Las clases comenzarán el próximo 8 de septiembre. Desde la Xunta, confirman a EL ESPAÑOL que en este nuevo curso "reforzarán los contenidos de las áreas de Geografía e Historia de Galicia en Bachillerato con la implantación de la nueva materia Geografía, Historia, Arte y Patrimonio de Galicia que tendrá cuatro sesiones por semana". Una materia optativa disponible para todo el alumnado.

En cuanto al mecanismo para pasar de un curso a otro, nos relatan que han "introducido mejoras para preservar la cultura del esfuerzo y dar máximas garantías", como la ampliación de los criterios que el Gobierno central fija para Bachillerato a la ESO. "Es decir, el alumnado deberá tener una nota media igual o superior a 5 en su expediente para poder pasar de curso y obtener el título y además, también mantendremos las notas numéricas".

Una clase pinta cerca del Puente Romano de Orense. Rosa Veiga EP

En cuanto a la asignatura de Religión, permanecerá en todas las etapas educativas. "La gran novedad a este respecto es que hemos creado la materia espejo alternativa a la Religión, Proyecto Competencial de Centro. Ofrecemos una alternativa útil, dado que la LOMLOE no contemplaba nada, es decir, pretendía que el alumnado que no cursase Religión, estuviera sin hacer nada".

En los colegios gallegos también se ha incorporado la figura del coordinador de bienestar, para atajar cualquier tipo de violencia o acoso en sus aulas, un perfil obligatorio tras la aprobación de la Ley de Protección a la Infancia frente a la violencia (LOPIVI) y que también viene reflejado en la LOMLOE.

Aragón

La misma figura que encontraremos en los centros educativos aragoneses, aunque desde el departamento de Educación y Deporte del gobierno autonómico indican a EL ESPAÑOL "su largo recorrido" respecto a este tema. "Desde el curso 2018-19 ya existe un equipo de orientación educativa y un observatorio de la convivencia con más de 50 representantes del gobierno, además de tener ya un coordinador de convivencia en cada uno de nuestros centros".

En esta comunidad autónoma, las clases de infantil y de la ESO comenzarán el próximo 8 de septiembre y, en el caso de Bachillerato, el 12. En esta nueva etapa educativa, han apostado por "equilibrar las optativas entre las materias dedicadas a la ciencia, tecnología y las matemáticas con las relacionadas con las humanidades y las ciencias sociales, donde se ha dado un mayor peso del que tenía hasta ahora a la filosofía, además de incorporar la materia de Oratoria y Taller de Escritura, y una materia para estudiar el legado cultural aragonés".

En el ámbito STEM, incluyen novedades curriculares como la robótica o los modelos matemáticos para interpretar, por ejemplo, un tema actualmente candente como son las pandemias. En cuanto a Religión, se impartirá una hora a la semana en primaria y ESO, dos en primero de Bachillerato, y ninguna en segundo.

Canarias

El archipiélago canario es uno de los que aún no tiene aprobados ninguno de sus decretos y desde el gobierno autonómico reconocen la situación y confían en el buen desarrollo del curso con la ayuda del profesorado, alumnos y sus familias y recuerdan que ya han pasado por esta situación en anteriores ocasiones: "Cada vez que nos hemos tenido que enfrentar a un cambio tenemos la misma sensación, ya nos pasó en casos anteriores, como con la LOMCE".

Las clases arrancarán el 9 de septiembre para el alumnado de Educación Infantil y Primaria y el 12 para el de ESO, Bachiller, FP y enseñanzas de régimen especial. En cuanto a las condiciones para pasar de un curso a otro, se mantienen al amparo de las propuestas por el gobierno.

Habrá una materia obligatoria para todo el alumnado en 3º de ESO que se denomina Historia y Geografía de Canarias, la cual tendrá una carga horaria de una hora semanal. En primero de Bachillerato también se ofrecerán dos materias optativas, con una carga lectiva semanal de dos horas, llamadas Medio Natural Canario e Historia de Canarias, y en primero, una optativa de tres horas, que es Literatura Canaria.

Un taller en el colegio María Auxiliadora de Las Palmas de Gran Canaria, en 2019. EP

En cuanto a la asignatura de Religión, en educación primaria se destinará una hora semanal por cada curso. Mientras que Educación en Valores Cívicos y Éticos se introduce en el último ciclo de Primaria con una hora semanal, tal y como se establece el mínimo por parte del gobierno. Los centros canarios también contarán con la figura del coordinador de bienestar, que ya venían implantando en cursos anteriores. Una labor que, tal y como nos confirman a EL ESPAÑOL desde el gobierno autonómico, será asumido por los coordinadores y coordinadoras del centro y en cuya formación específica "ya se está trabajando".

Castilla-La Mancha

Las clases comenzarán el próximo 8 de septiembre en esta comunidad autónoma, cuyos currículos fueron de los primeros en publicarse a principios de verano teniendo así "todo preparado para que el curso se afronte con normalidad", tal y como confirman desde el gobierno regional a EL ESPAÑOL. En este caso, el mecanismo para pasar de un curso a otro será "mediante la evaluación final en al que participa el equipo docente, tomando acuerdo por mayoría, sobre el alcance y avance en los saberes básicos y competencias clave" de cada alumno.

Se han incorporado saberes básicos para conocer el folclore y tradiciones de Castilla-La Mancha en las áreas y materias de educación artística y música, tanto en el ciclo de Primaria como en el de Secundaria, y en el caso de la asignatura de Religión, se impartirán 1'5 horas en Infantil y en Primaria, una hora en secundaria, y dos horas en primero de Bachillerato. En cuanto a la asignatura de Valores Cívicos y Éticos, se destinarán dos horas en 5º de Educación Primaria y dos en 2º de ESO.

Castilla y León

El curso se iniciará el próximo 9 de septiembre para Infantil y Primaria y el 14 para ESO y Bachillerato en Castilla y León, cuyos decretos aun no han sido aprobados. Nos adelantan que el mecanismo para pasar de curso seguirá con las directrices que la Consejería de Educación ya anticipó para el curso 2021/2022, donde "se establecían una serie de mecanismos que daban seguridad jurídica al profesorado y una garantía de la objetividad de la evaluación, acompañada de planes de refuerzo y recuperación, así como de pruebas finales los últimos días lectivos".

Castilla y León seguirá la estela de Ayuso en Madrid y mantendrá las calificaciones numéricas en Primaria y Educación Secundaria Obligatoria pues, tal y como ya declaró la consejera de Educación, Rocío Lucas, "no es lo mismo suspender con 1 que con un 4".

Por otro lado, se mantendrá la carga horaria del anterior currículo para la asignatura de Religión e implantará una asignatura espejo en la que se trabajará la cultura, los valores y las tradiciones de la Comunidad Autónoma.

Cataluña

Es la comunidad autónoma que más adelanta el comienzo de las clases, iniciándose el 5 de septiembre para el segundo ciclo de Infantil y Primaria. En el caso de ESO, Bachillerato, ciclos formativos y FGP, el 7 de septiembre, una decisión avalada por el Consell Escolar de Catalunya, el cual la cataloga de "buena desde el punto de vista académico y para la conciliación de las familias".

El paso de curso del alumnado de primero, tercero y quinto de Primaria es automático, y en segundo, cuarto y sexto se puede decidir de forma excepcional y colegiada la continuidad de un alumno en su curso. En ESO pasan de curso los alumnos que hayan logrado todas las competencias o que tengan evaluación negativa en una o dos materias, siempre que esté aprobado por el profesorado.

Se destinarán las mismas horas al aprendizaje del catalán como del castellano: 350 en ESO y 525 en Primaria. En cuanto a la Religión, se impartirá una hora semanal en quinto y sexto de primaria y una de Educació i valors en cuarto de la ESO. No habrá nuevas asignaturas destinadas a conocer la cultura y tradición de Cataluña.

Islas Baleares

El 12 de septiembre comenzará el nuevo curso, cuyas novedades más destacables son la inclusión de optativas sobre consumo responsable, cooperación y servicios a la comunidad, igualdad de género, filosofía, recursos digitales y educación en valores cívicos y éticos, tal y como nos confirman desde el Govern de Illes Balears.

El Bachillerato contará con una nueva modalidad y un trabajo de investigación, además de volver a recuperar la optativa de Historia y Cultura de las Illes Balears. En Primaria y ESO, se reintroduce la materia de Conocimiento del Medio y se plantea la posibilidad de trabajar en ámbitos o en forma de proyectos. Además, se incluye la asignatura de Valores Cívicos y Éticos en el tercer ciclo de Primaria y en cuarto de la ESO.

Para pasar de curso en la ESO, seguirán con el método propuesto por el Ejecutivo central, y la repetición será una medida excepcional, la cual solo podrá darse en dos ocasiones en toda la educación básica. En Bachillerato, se podrá promocionar de primero a segundo con un máximo de dos materias suspendidas (una si se hace por bloques) y será un ciclo que se podrá cursar en un máximo de cuatro años (cinco si se hace por bloques).

Región de Murcia

El curso escolar comenzará entre el 6 y el 12 de septiembre en Infantil y Primaria y del 12 al 15 de septiembre en ESO y Bachillerato. Para pasar de curso en la ESO, mantendrán las medidas tomadas por el Ejecutivo. No podrán promocionar los alumnos que tengan más de tres materias suspensas o si se trata de Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas. Serán decisiones "alcanzadas por tres cuartar partes del equipo docente", tal y como nos confirman desde el Gobierno murciano.

En Bachillerato, "serán los equipos docentes quienes decidan por mayoría cualificada de 4/5 del claustro la titulación del alumnado con una materia suspensa. Esto es posible siempre y cuando se considerase que los estudiantes hayan alcanzado los objetivos y las competencias de la etapa, que se hubiesen presentado a las pruebas y hayan realizado las actividades necesarias para su evaluación y, finalmente, que la media aritmética de las calificaciones obtenidas en la etapa sea iguales o superiores a cinco".

La carga lectiva de la asignatura de Religión se mantendrá en la misma medida que marcaba la anterior ley educativa, convirtiéndose en la más alta de todo nuestro país, junto a la Comunidad de Madrid.

Un juego pintado en el patio de un colegio murciano, en 2020. Ayuntamiento de Zaragoza

Por otro lado, Murcia mantendrá una asignatura en cuarto de la ESO llamada 'Filosofía: Retórica y argumentación' que "ayudará al alumnado a desarrollar la capacidad de debatir sobre cualquier tema, sea de actualidad, científico, artístico o político. Asimismo, la materia ofrecerá́ herramientas para elaborar discursos". Además, Filosofía e Historia de la Filosofía serán estudiadas de forma obligatoria en todas las modalidades de Bachillerato con una carga de tres horas de duración en cada curso.

Las materias de Valores Cívicos y Éticos creadas por la LOMLOE se impartirán con una hora lectiva en 6º de Primaria y en 2º de ESO, respetando el mínimo establecido por el Gobierno central.

La Rioja

El curso arrancará el 8 de septiembre, con una importante formación previa por parte del profesorado de La Rioja. Desde la comunidad autónoma informan a este periódico de que han estado impartiendo charlas en diferentes centros educativos desde finales de mayo para explicar al personal educativo los decretos aprobados. "En julio hicimos una aplicación informática para facilitar la programación por competencias. Hicimos cursos de 50 personas repartidos por La Rioja para que se fuesen formando los directores de diferentes colegios y después hemos hecho un curso online abierto al profesorado", explican.

En segundo, cuarto y sexto de Primaria será el personal docente quien se encargue de decidir sobre la promoción del alumnado, mientras que en el resto de cursos de la etapa, la promoción será automática. En el caso de la Educación Secundaria Obligatoria, el alumnado podrá permanecer en el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo a lo largo de la enseñanza obligatoria. La decisión sobre el título final no estará supeditada a los suspensos, sino a la decisión del equipo docente.

Valores Éticos llegará en 5 y 6º de Primaria con una hora semanal. Y en secundaria, se imparte en el segundo curso un total de dos horas. Religión tiene una hora en todos los cursos, dado que, como señalan a EL ESPAÑOL desde el Departamento de Innovación Educativa del Gobierno de La Rioja, "ya se aprobó una ley que regulaba las enseñanzas de religión y por eso hemos cubierto lo mínimo propuesto por el Ministerio”.

Comunidad de Madrid

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se posicionó desde el principio en contra de la Ley Celaá por su "elevada carga ideológica" y "falta de contenidos" e intentó frenarla esperando el apoyo del Tribunal Supremo, pero las medidas cautelares no llegaron a tiempo. Es por esto que Madrid comenzará finalmente el curso el próximo 7 de septiembre bajo los parámetros de la LOMLOE, eso sí, con múltiples condiciones.

La Comunidad priorizará los resultados en Lengua y Literatura y Matemáticas para pasar de curso en Primaria, y ofertará en sus centros una segunda lengua extranjera, así como una hora más de lo establecido en Educación Física. Tal y como se recoge en sus currículos, además de eliminar en Infantil el contenido para "contribuir al desarrollo sexual", también "se eliminan o reducen la inclusión de términos como ecosocial, ecodependencia o socioafectivo, y se añaden contenidos como la sintaxis, reglas ortográficas, dictados, números romanos o reglas de tres, entre otros muchos".

Valores Cívicos y Éticos será impartida con el mínimo exigible y solo a partir de 5º de Primaria, con el fin de "disminuir el impacto en los alumnos más pequeños". Además, aseguran las enseñanzas de Religión con una dedicación de 1'5 horas semanales frente a la propuesta del Gobierno de solo una. Por su parte, en el Bachillerato de Madrid se permite la evaluación con notas numéricas y mención de honor a quienes saquen un 10.

Comunidad Valenciana

El 12 de septiembre empiezan las clases en todas las etapas educativas, un planteamiento marcado por las quejas de docentes y sindicatos, que han reafirmado su malestar por el sesgo ideológico de esta nueva ley, así como de ser "favorecedora de la mediocridad".

Un grupo de niños en el colegio Les Arts de Valencia, en 2021. Jorge Gil EP

Además, se ha dividido el plan de estudios en ámbitos de conocimiento, lo que plantea un reto a la hora de impartir las asignaturas en inglés, castellano y valenciano. Desde la Comunitat, confirman a EL ESPAÑOL que han hecho "una apuesta estratégica por Proyectos Interdisciplinarios" a la hora de introducir nuevas asignaturas. "Garantizan dos horas semanales desde 1º de primaria a 3º de ESO para generar un espacio de calidad en esos aprendizajes que hasta ahora siempre quedaban al margen de las enseñanzas por falta de tiempo", explican.

Por lo que respecta a la asignatura de Religión, se ha mantenido el concordato con el Vaticano, que regula que sea obligatoria en Primaria, con una carga horaria de 135 horas semanales por ciclo. Lo mismo ocurre con Educación en Valores Éticos y Cívicos, pero únicamente en el tercer ciclo de Primaria.

Navarra

En la comunidad foral las clases arrancan el 8 de septiembre para Infantil y Primaria y el 7 para Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. En su currículo apenas se incluyen novedades respecto a la LOMLOE del Gobierno.

Desde la propia comunidad, nos apuntan que, de forma específica, se ofertarán para Bachillerato asignaturas como Cultura Científica, Cultura Clásica, Tecnologías de la Información y la Comunicación o la optativa de Geografía e Historia de Navarra, mientras que los centros educativos tendrán la competencia de ofertar asignaturas optativas especialmente diseñadas y que aborden el conocimiento de la Comunidad en todos sus aspectos.

Extremadura

El calendario escolar fija el inicio de las clases el 12 de septiembre para Infantil, Primaria y ESO y el 13 para Bachillerato. En los mecanismos para pasar de un curso a otro, desde la comunidad introducen límites en la decisión del equipo docente: para pasar de curso con más de dos suspensos, tendrá que haber mayoría de dos tercios entre los profesores.

En Primaria se podrá repetir curso pero solo en los segundos cursos de cada ciclo, es decir, 2º, 4º y 6º. Bachillerato será la única etapa donde se mantiene la diferenciación entre evaluación ordinaria y extraordinaria, mientras que en el resto de las etapas habrá evaluación única en junio.

Las horas destinadas a la Religión son tres en el primer ciclo de primaria, dos en el segundo y otras dos en el tercero. En secundaria se impartirá una hora a la semana y dos en primero de Bachillerato. Valores Cívicos se impartirá en el último curso de primaria con 1'5 horas semanales y en el segundo curso de la ESO, con dos horas.

País Vasco

Comenzarán el curso el próximo 8 de septiembre aunque, eso sí, sin decreto aprobado por el momento. Desde el gobierno autonómico informan de que se hará efectivo con las clases empezadas, pero que todos los centros trabajan con los borradores desde hace meses.

El País Vasco es una de las comunidades que pide que para pasar de un curso a otro en la ESO con más de dos suspensos, dos tercios de los docentes deberán estar de acuerdo. Otra novedad es que se podrá cursar el Bachillerato en tres cursos en lugar de dos, acogiéndose a este formato aquellos alumnos que también se dediquen a las enseñanzas profesionales de música o sean deportistas de alto rendimiento.

Durante el Bachillerato se cursará Educación Física y Filosofía en primero e Historia de Filosofía, Historia de España y Lengua Extranjera, tanto en primero como en segundo. En Euskadi se ofertarán nuevas optativas, como Formación y Orientación Personal, Pensamiento Crítico y Valores Cívicos y éticos en la ESO. La Religión pasa de ser optativa a obligatoria en Bachillerato y tendrá una asignatura espejo: Proyecto a la Comunidad asignado al tutor.

Asturias

El 12 de septiembre arrancan las clases en el Principado, en las que los alumnos verán incluidas algunas novedades —a falta de ser aprobado el decreto general—. La lengua extranjera mantendrá su carga horaria y la asturiana aumentará 3 horas. Por otro lado, en la educación secundaria se introducen contenidos para el conocimiento de la Memoria Democrática de Asturias en asignaturas como Geografía e Historia y, en Bachillerato, en Historia del Mundo Contemporáneo.

Se incluye en esta última etapa un Taller de Economía Aplicada, la asignatura de Digitalización y un Proyecto de Emprendimiento Social. Además, se oferta el Bachillerato General, diseñado para orientar al alumnado que no se ha decidido por un área de conocimiento concreta y quiere cursar de manera equilibrada materias científicas, tecnológicas, humanísticas, económicas y artísticas.

Cantabria

El 9 de septiembre arrancarán las clases el ciclo de Infantil y el 12 será el momento de los alumnos de ESO y Bachiller. Cantabria no ha incluido muchas variables respecto a la LOMLOE original. En sus currículos de ESO y Bachillerato recogen aspectos que deberán ser objeto de tratamiento transversal "como la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, la competencia digital, el emprendimiento, el fomento del espíritu crítico y científico, la educación emocional y en valores, la educación para la paz y no violencia y la creatividad".

Así mismo, se prevé el mismo tratamiento para la salud, incluida la afectivo sexual o a igualdad entre hombres y mujeres. En la ESO eliminan los ciclos y añaden la posibilidad de cursar asignaturas optativas y los Programas de Diversificación Curricular.

Andalucía

Hace unos días, la Consejería de Desarrollo Educativo remitía a los centros una serie de instrucciones para cada etapa educativa, sin tener publicados sus propios decretos. Desde el organismo alegaban la imposibilidad de modificar los textos porque el Ministerio de Educación "ha tardado muchísimo" en desarrollar la Ley Celaá.

Una clase del colegio Manuel Altolaguirre de Málaga, en 2019. Álex Zea EP

Así, el curso comenzará el próximo 8 de septiembre y, según los borradores que se barajan desde antes de verano, en Andalucía se aumentarán las horas de algunas asignaturas en etapa obligatoria, como Lengua y Matemáticas. También se reducen horarios de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural. Religión pierde la hora ymedia que tenía, ahora destinada a Valores Éticos y Cívicos, y cambia de 9 horas a 7'5 semanales.

Los alumnos que no quieran cursar Religión tendrán "atención educativa". Las optativas en Bachillerato serán Ampliación de Cultura Clásica, Aprendizaje Social y Emocional, Artes Escénicas y Danza, Cultura Científica, Filosofía y Proyecto Interdisciplinar. Con respecto a Religión, como en el caso de Primaria, se imparte en todos los cursos sin materia alternativa.

