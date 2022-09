Probamos los zumos de Ismael, el padre de Omar Montes: los vende en Madrid y cuestan 2 euros

Conocido por su carisma, su familiaridad, su humildad y por sacar grandes éxitos, Omar Montes, se ha convertido ya en uno de los artistas más queridos y escuchados en el panorama musical español. Unos adjetivos con los que coincide su padre, Aukasha Ismael Ishak (Irak, 1955) , que se siente muy orgulloso y apoya incondicionalmente a su hijo desde su tienda situada en el corazón de Madrid, en la calle Toledo, número 9. En este local, lleva ya 10 años exprimiendo todo tipo de frutas de varios países para elaborar zumos únicos in situ. A Montes, talento no le falta e incluso, según su progenitor, puede que hasta le haya venido de familia…

El artista de 34 años procedente del barrio madrileño de Pan Bendito saltó a la fama por su relación amorosa con la hija de Isabel Pantoja. No obstante, sería injusto pensar que haya sido solo por eso. Destacó en el deporte, siendo campeón de España de boxeo, participó en diferentes concursos televisivos como Gran Hermano o Supervivientes y, poco a poco, enfocó su carrera en la música sacando grandes éxitos que, desde hace tiempo, se bailan en todas las discotecas. Hace tan solo un mes sacó su último hit junto con la Mafia del Amor, 'Si tú te vas' que ya cuenta con más de 5 millones de reproducciones en Youtube.

El cantante siempre ha priorizado a su familia por encima de todas las cosas. De hecho, tras la separación de sus padres, siempre ha vivido con su madre y su abuela en el barrio. Su padre, pese a que no vivía en el mismo domicilio, ha acompañado a su hijo “diariamente” y “siempre ha estado muy cerca de él” durante su infancia, según ha contado en declaraciones a EL ESPAÑOL. El cariño que tiene hacia su hijo crece cada día y, de hecho, cree que es su vivo reflejo: “De tal palo, tal astilla y todo lo que ha conseguido, me recuerda a todo lo que he hecho yo en mi vida. Mi pasado y su presente son muy parecidos”.

Ismael y su hijo, Omar Montes cuando era un niño. Cedida

Aukasha Ismael Irahk es el propietario de ‘Tu fruta al momento’. De procedencia iraquí, abandonó su país donde era campeón de boxeo. Lo hizo para huir de la guerra en el año 1981 y se vino a España a cambiar de vida donde trabajó en diferentes sitios y montó 26 restaurantes de kebab. De hecho, fue uno de los primeros hosteleros que trajo este alimento a España.

Tras más de 25 años vendiendo comida, decidió cerrar todos los restaurantes y empezar un nuevo proyecto junto a su mujer para vender sus propias creaciones de zumos naturales con frutas desconocidas y afrodisiacas. A este local acude frecuentemente su hijo, acompañado de sus amigos, sus hermanas, su novia y su hijo, al que Ismael “quiere muchísimo”.

La relación padre e hijo

La relación de Ismael con Omar, según considera el iraquí, siempre ha sido “buena, aunque ha mejorado con los años porque nos hemos visto más”. Tras la separación con su madre, fue muy duro para ambas partes, pero eso no significó que no se preocupase porque afirma que lo veía casi diariamente. En contraposición con lo que dijo Omar en varias declaraciones sobre la falta de la figura paterna durante la infancia, Ismael cree que siempre ha hecho todo para ayudar a su hijo y verlo bien.

Ismael con Omar en la actualidad.

De hecho, de acuerdo con sus declaraciones, “le dije que se viniese a vivir conmigo, que yo vivía en Lavapiés, pero él prefirió quedarse en el barrio, lo que es entendible. porque ya tenía allí amigos y su vida”.

El padre siempre ha apostado por desarrollar el talento del artista: “Su pasión por la música le viene desde pequeño. De hecho, le llevé a clases con una artista argentina, pero, la verdad, es que es no aprendió mucho allí. A él le gustaba más estar en el barrio con sus amigos donde desarrolló todo su potencial”.

También, considera que él supuso como una especie de referencia para él en el mundo del boxeo porque le enseñó mucho: “Omar tiene una gran energía interior e incluso, hubiese podido llegar a ser campeón del mundo si hubiese querido”, afirma el padre.

Omar Montes con su padre Ismael y un amigo de la familia.

--¿Qué supone para usted tener un hijo como Omar que es uno de los artistas más escuchados en España?

--Yo me siento muy orgulloso de él por todo lo que ha conseguido. Mucha gente se acerca a la tienda porque soy el padre de Omar.

--¿Cómo es Omar en su vida diaria?, ¿Qué aspectos de la personalidad de su hijo destacarían?

--Omar al principio puede parecer el típico prepotente y chulo, quizás parecido a la personalidad de los iraquís. Pero luego es una persona muy sensible y humilde con sus amigos. De hecho, con alguna película se ha puesto a llorar (se ríe).

--¿Cree que se parece a usted?

--Sí, en todo. Se parece mucho a mí. Creo que todo se ha repetido: mi pasado y su presente son muy parecidos.

Fachada de la tienda de Ismael, con una foto del padre y el hijo.

A Ismael le encantan todas las canciones que ha sacado su hijo. Su favorita es ‘Alocao’ y cuando puede, sobre todo cuando hace giras en Madrid, le va a ver a sus conciertos. Quizás, según el iraquí, sería en lo único en lo que no se parece a él porque considera que se le da fatal la música: “solo canto en la ducha”, dice riéndose.

La relación que Aukasha tiene con su nieto también es muy buena: “Lo quiero muchísimo y le deseo todo lo mejor. Estoy deseando que, cuando crezca, venga él solo a tomarse los zumos a mi tienda”.

El padre está deseando hacer todo tipo de planes con su hijo. De hecho, en unos meses probablemente se vaya Omar con su familia y la familia de su padre a Egipto para visitar a un amigo de toda la vida durante una temporada.

Zumos naturales

El padre de Omar regenta desde hace ya de 10 años la tienda ‘Tu fruta al momento’ que está situada en la calle Toledo, número 9. Con una estética iraquí en un local pequeño pero acogedor, establece el típico ‘take away’ con sus clientes.

Todos los zumos que vende son naturales y están elaborados con frutas que importa directamente desde Colombia y Sudamérica. Se elaboran en el momento y los hay de muchos tipos. Desde frutas conocidas: plátano, sandía, melón, fresa, uva, maracuyá, naranja, piña, zanahoria... hasta frutas desconocidas y completamente afrodisiacas: guanamana, maracuyá, mango, papaya, lulo...Se pueden combinar como el consumidor quiera, aunque ellos establecen sus propias recomendaciones. Todos los zumos se pueden hacer batidos (por 0,50 euros) e incluso, granizados (por 1 euro más).

Ismael sujetando sus zumos.

Los zumos tienen diferentes precios que pueden oscilar desde los 2 euros y, cada sabor añadido, solo cuesta 1 euro más. Por tanto, un zumo de tres sabores cuesta en torno a 4 euros.

Una de las novedades es que elabora zumos saludables que actúan como remedios para diferentes enfermedades. Ismael lo hace, según cuenta, "gracias a un libro de recetas de zumo que tengo desde pequeño". Por ejemplo, hay zumos que pueden ayudar a combatir el dolor de cabeza, la diabetes, el estrés, las úlceras, nerviosismo, la depresión o la fatiga, entre otras muchas cosas más.

"Al local suelen acudir muchos turistas y de hecho, con las distintas verbenas y celebraciones que ha habido en Madrid ha venido mucha gente". Aunque, desde que estalló la pandemia, el ritmo de clientela ha bajado.

Todos los zumos se hacen en el momento en una franja de tiempo de 3 minutos. De hecho, la gente no tiene que esperar casi nada para disfrutar de su bebida. Sin duda, la cercanía y el trato son uno de sus puntos fuertes y por lo que este local es tan visitado.

Además, también venden helados de muchos sabores: fresa, chocolate, coco, nocilla, baileys...: una bola cuesta 3 euros y dos bolas de helado, 5 euros.

Probamos uno de los zumos

En EL ESPAÑOL, fuimos a probar uno de esos batidos, acompañados de Ismael, quien nos recibió estupendamente y nos enseñó la esencia de su proyecto. Junto a su mujer, trabajan mano a mano para que la gente disfrute de sus creaciones cada día.

Así es como se elaboran los zumos.

Probamos el zumo de mango, maracuyá y lulú y, sin duda, se notaba que estaba hecho con frutas de buena calidad y con mucho cariño. La textura destacaba por su suavidad y por la ausencia de pulpa. Estaba fresquito y es un alimento perfecto para soportar las altas temperaturas y pasar un buen rato con amigos o familia.

Según Ismael, el favorito de su hijo es el de mango, fresa o melón porque "le gusta mucho el dulce". Y de él quizás, es el de lúcuma con un toque de plátano y miel. Pero, con la amplia variedad que ofrece, cada día se puede probar uno diferente y así juzgar, de primera mano, con cuál te quedarías.

