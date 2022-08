La guerra del padre de Diana Quer contra el alcalde de A Pobra que no homenajea a su hija

Este pasado 21 de agosto se ha cumplido el sexto aniversario de uno de los sucesos más mediáticos de España: el asesinato de Diana Quer. La joven de tan solo 18 años fue asesinada y agredida sexualmente en A Pobra do Caramiñal (A Coruña) en 2016 a manos de José Enrique Abuín Gey, 'El Chicle'. Seis años después, el padre de Diana Quer continúa reclamando al alcalde de la localidad un lugar apropiado en recuerdo de su hija y demás víctimas de violencia sin que este se lo haya permitido, de momento.

La joven desapareció en Boiro (A Coruña) el 21 agosto de 2016 cuando regresaba a su casa de verano en A Pobra y su cadáver fue encontrado un año y medio después, en diciembre de 2018, en un pozo de una nave industrial abandonada en Asados (Rianxo), después de que 'El Chicle' confesara el crimen.

Con motivo del sexto aniversario de la desaparición de Diana, Juan Carlos Quer ha decidido regresar a la localidad tras el asesinato de su hija, donde pudo ver las flores colocadas en una señal, junto a un cubo de basura.

Sr alcalde de A Pobra Do Caramiñal, creo que su concello debería honrar la memoria de las mujeres víctimas de la violencia. Una vez más, en esta ocasión públicamente, le solicito una placa en recuerdo de Diana y demás víctimas de la violencia,donde poder dejar una flor. pic.twitter.com/pFBRRZgQTL — Juan Carlos Quer - Oficial (@JcQuer) August 21, 2022

Juan Carlos ha querido agradecer el cariño mostrado por los vecinos que han ido depositando flores en recuerdo de su hija. "Los vecinos tenían un cariño inmenso a Diana, le querían mucho; ha vivido aquí su infancia. Aquí me siento más cerca de mi hija... quiero a este pueblo y a su gente", subraya.

Sin embargo, reclama la existencia de un distintivo en honor de su hija. "Yo no reclamo una placa, solo pido que tenga un lugar digno y apropiado, sin contenedores al lado. Es una cuestión de dignidad y coherencia, es sentido común", apunta.

Pero no es la primera vez que Quer reclama un recuerdo en honor de su hija. A pesar de las continuas quejas por parte de la familia de la fallecida, el alcalde de la localidad sigue sin facilitar un espacio para poder homenajear a Diana. "Ignorar este hecho no contribuye a concienciar a la sociedad sobre el grave problema de la violencia sobre la mujer", comentaba hace unos días Quer en su cuenta de Twitter.

El padre de Diana asegura que lo ha pedido ya en seis ocasiones, pero nunca obtiene una respuesta clara. "Una vez más se demuestra que los políticos no están a la altura, se tienen que dejar de lado las ideologías y fijarse un poco más en la sensibilidad y en el ser humano", manifiesta.

Juan Carlos asegura que es muy habitual ver cómo los políticos usan a las víctimas "solo para estadísticas". "Los damnificados no son de izquierdas o derechas, son víctimas", añade. "No es cuestión de poner nombres y apellidos, hay que luchar, prevenir y recordar. Lo que no se recuerda se olvida y lo que se olvida termina no sucediendo", manifiesta.

Tal y como corrobora Quer no se trata de un asunto económico, "he reiterado en varias ocasiones que si no hay suficiente dinero, yo me encargo de todos los gastos". "Sin embargo, sí dedican recursos a homenajear a las víctimas del Franquismo", añade.

Asimismo, asegura que, aunque espera no tener que llegar a ello, no descarta tener que ponerse en la calle para recoger firmas de los vecinos de la localidad. "Me consta que hay mucha gente, y no solo de Galicia, que vienen y echan en falta un lugar apropiado para recordar a Diana", asevera.

En todo caso Juan Carlos Quer advierte que nunca dejará de pelear: "lucharé cada día de mi vida para que la vida de mi hija haya tenido sentido".

Prisión permanente revisable

El asesino de Diana Quer, 'El Chicle', hijo de un marinero retirado y de una trabajadora de una fábrica de conservas, cumple prisión permanente revisable en la cárcel de Mansilla de las Mulas, en León. Casado y con una hija, residía en el mismo pueblo donde asesinó a la joven, de hecho, la nave abandonada donde se encontró el cuerpo estaba a escasos metros de la casa de sus padres.

La Audiencia interpuso una indemnización de 130.000 euros a cada uno de los padres de Diana y de 40.000 a su hermana, además del pago de las costas del proceso judicial.

Un año después de esta condena, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ratificó la sentencia porque "no existía duda alguna de que los hechos fueron debidamente acreditados".

Besos y rosas al cielo Diana, en el sexto aniversario de tu trágico fallecimiento. Hija, tu ejemplo de lucha contra el mal y tu recuerdo permanecerá siempre vivo en nuestros corazones, también en el de miles de ciudadanos españoles que lloraron tu injusta muerte. pic.twitter.com/8mlECwGZCH — Juan Carlos Quer - Oficial (@JcQuer) August 20, 2022

A esta condena se sumaba otra pena de cuatro años de cárcel por delitos de detención ilegal y agresión sexual. Además, se fijaba en 8 años el tiempo mínimo de condena que debería cumplir para acceder al tercer grado y un plazo de 25 años para que pudiera solicitar la revisión de la condena y pedir una posible puesta en libertad. Lo que implica que en 2025 podría pedirlo. Sin embargo, esta decisión no gustó al padre de la víctima, Juan Carlos Quer, quien no pudo evitar mostrar su profunda decepción.

Aniversario

La familia no ha querido dejar pasar ni un año sin dedicar unas bonitas palabras a Diana. El padre Juan Carlos ha publicado hace unos días un mensaje en su cuenta de Twitter. "Besos y rosas al cielo Diana, en el sexto aniversario de tu trágico fallecimiento".

Por su parte, la madre de Diana, también la recordaba hace unos días en su cuenta de Instagram con una emotiva imagen. "Esta lágrima de flores, en el sitio donde te cogió ese desalmado significa tu último momento de libertad, hoy al igual que todos los días te echamos mucho de menos, GRACIAS hija, eres un antes y un después para España, conseguiste muchas cosas pero te costó la vida, un precio demasiado alto para alguien que derrochaba amor por donde iba. Ejemplo para muchos de hija, hermana, amiga leal, nieta…GRACIAS por ser mi hija durante 18 años, GRACIAS por tu bondad, GRACIAS INFINITAS… Besos al cielo, yo aquí te beso todos los días, te amamos muchísimo".

